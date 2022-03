Hà Nội quyết định thi 3 môn vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Hà Nội vừa quyết định phương án thi tuyển vào lớp 10THPT năm học 2022-2023 với 3 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, dự kiến thời gian diễn ra Kỳ thi trong khoảng từ ngày 10-20/6/2022.

Ngày 11/3, Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đồng ý chủ trương theo đề xuất của Sở GDĐT về phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023.

Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022-2023. (ảnh minh họa)

Phương án này trước đó được Sở GDĐT Hà Nội đề xuất trong Tờ trình về phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023. Theo nội dung Tờ trình, năm học 2021-2022, dự kiến toàn Thành phố có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, khoảng 60% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 21% số học sinh tuyển vào trường THPT tư thục, 10% số học sinh tuyển vào trung tâm GDNN-GDTX và khoảng 9% số học sinh tham gia học nghề.

Cụ thể, dự kiến số học sinh tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 khoảng 104.000 học sinh (tăng khoảng 14.000 học sinh so với năm học trước). Trong đó, các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh (tăng khoảng 10.000 học sinh so với năm học trước). Các trường tư thục tuyển khoảng 27.000 học sinh (tăng khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2021-2022).

Tuyển vào trung tâm GDNN-GDTX khoảng 12.900 học sinh. Số học sinh còn lại, khoảng 12.100 học sinh, vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo văn bản này, phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 thực hiện theo phương thức thi tuyển. Tổ chức 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GDĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian, đảm bảo theo đúng hướng dẫn và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội.

Dự kiến thời gian diễn ra Kỳ thi trong khoảng từ ngày 10-20/6/2022.

Cũng theo văn bản này, để quyết định lựa chọn phương án tuyển sinh thi 3 môn này, Sở đã tổ chức lấy ý kiến của 422 trường THPT, phòng GDĐT, trường THCS thì có 399 ý kiến đồng ý với phương án tổ chức thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, chiếm tỉ lệ 94,5%.

