Hoa hậu Hương Giang chia tay CEO Matt Liu, 2 năm mặn nồng 'tan thành mây'!

Sau 2 năm yêu nhau, hoa hậu Hương Giang và CEO điển trai Matt Liu cũng không thể có “happy ending” (cái kết hạnh phúc) khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

Tối qua (19/8), trên trang cá nhân, Hoa hậu Hương Giang bất ngờ thông báo chia tay Matt Liu khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối.

“Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được! Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em! Always beside you my special man”, nàng hậu viết. Đính kèm cùng dòng trạng thái này là hình ảnh Hương Giang dựa vào vai CEO người Singapore Matt Liu.

Phía dưới bài đăng của người đẹp, Matt Liu cũng để lại bình luận đầy tình cảm: “Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới”.

Hương Giang và Matt Liu vốn là cặp đôi đẹp và hot nhất nhì showbiz Việt. Năm 2020, cả hai nên duyên với nhau sau chương trình “Người ấy là ai?” và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả bởi tài năng và ngoại hình đều “xứng đôi vừa lứa”. Chính vì thế, khi Hương Giang và Matt Liu quyết định “đường ai nấy đi”, nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng.

Hương Giang thông báo chia tay Matt Liu

Cặp đôi nên duyên từ chương trình “Người ấy là ai?”

Những lần “thả thính” ngọt ngào của cặp đôi.

Trên trang cá nhân, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm cùng những lời yêu thương dành cho đối phương. Thậm chí, họ cũng thoải mái đưa đối phương về ra mắt gia đình.

Không ít lần, CEO điển trai dành những lời “thả thính” cho nàng hậu khiến dân tình ghen tỵ không ngớt. Cụ thể, trong một bài đăng, Hương Giang có để dòng trạng thái: “Giang hồ hiểm ác em không sợ. Chỉ sợ đường về gặp giang hồ”, ngay lập tức, Matt Liu đã để lại bình luận đầy ngọt ngào: “Giang hồ hiểm ác anh không sợ. Chỉ sợ đường về thiếu vắng em”.

Hay sau đó, nàng hậu có đăng tải đoạn clip trên trang cá nhân với lời dẫn: “Thích em nhiều không?”. Dưới phần bình luận, nam CEO vội “đánh dấu chủ quyền”: “Thích nhiều nhiều chứ”.

Trước đó, cộng đồng mạng còn “soi” được trên bàn làm việc của Matt Liu để hình ảnh đánh dấu kỷ niệm 2 tháng hẹn hò của cặp đôi.

Mới tháng 6 vừa qua, nhân kỷ niệm 2 năm yêu nhau, CEO người Singapore đã đăng tải hình ảnh lãng mạn bên Hương Giang và bày tỏ: “Words aren’t enough to express how much you mean to me. Happy 2nd year anniversary” (tạm dịch: “Không có từ nào có thể diễn tả được em quan trọng với anh thế nào, mừng kỷ niệm 2 năm”).

Về phía Hương Giang, cô cũng từng nói đến chuyện cưới xin với bạn trai doanh nhân. Song, đến cuối cùng, nàng hậu và CEO điển trai cũng không thể có “happy ending” khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

