Người trẻ hào hứng chèo SUP trên biển từ tờ mờ sáng, tận hưởng bình minh

Từ 5h sáng, trên bãi biển Mân Thái (Đà Nẵng) đã rất nhộn nhịp. Hàng trăm bạn trẻ đổ về đây để trải nghiệm dịch vụ chèo thuyền ván đứng (SUP) trên bãi biển.

Người trẻ hào hứng trải nghiệm chèo SUP tận hưởng bình minh trên biển

Bơm hơi ván SUP

Có mặt tại biển Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) từ 5h sáng, chị Mỹ Hạnh, một du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm chèo thuyền SUP trên biển nên rất hào hứng. Sáng nay tôi dậy rất sớm, mong chờ khoảnh khắc đón bình minh trên biển”, chị Hạnh chia sẻ.

Chèo SUP trên biển Đà Nẵng đã hoạt động khoảng 3 năm nay. Cùng với sự nhộn nhịp quay trở lại của du lịch thành phố, dịch vụ chèo SUP cũng trở nên sôi động theo.

Chị Điệp, một người cho thuê SUP cho biết, theo quy định, thời gian chèo SUP vào buổi sáng từ 4h30 đến 8h sáng nên hầu hết mọi người tham gia trải nghiệm đều có mặt từ rất sớm.

Chị có 30 SUP cho thuê và hôm nào cũng “cháy” SUP. Giá cho thuê SUP là 250.000 đồng. Vào ngày cuối tuần thường giá cho thuê sẽ đắt hơn, dao động từ 300.000-350.000 đồng/ SUP. Mỗi SUP tối đa hai người ngồi.

Môn thể thao dưới nước này được các bạn trẻ rất yêu thích vì vừa đáp ứng các nhu cầu về vận động thể lực, kết hợp thư giãn, giải trí và “săn” được nhiều ảnh đẹp.

Trước đây tại Đà Nẵng chỉ có vài người cho thuê SUP nhưng nay lên tới cả chục đơn vị cho thuê do lượng khách ngày càng tăng. Khách chơi hầu hết là khách du lịch, ngoài ra còn có các bạn trẻ Đà Nẵng.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn chèo SUP để tận hưởng bình minh trên biển

Hào hứng lao ra biển

Môn thể thao này không yêu cầu kinh nghiệm. Đối với người chơi mới, trước khi xuống biển, sẽ được hướng dẫn cẩn thận cách sử dụng SUP, kỹ thuật chèo, kỹ năng an toàn. Đồng thời cứ 3-4 SUP sẽ có một người hướng dẫn đi kèm. Đó là những người có chứng chỉ bơi lội, cứu hộ…

Chị Điệp hướng dẫn người chơi mới

Bãi biển Mân Thái khá êm, sóng nhẹ, phù hợp với bộ môn SUP

Để đảm bảo an toàn, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người chèo SUP mặc áo phao và cài dây bảo hộ vào chân. Không chèo SUP khi thời tiết xấu, biển động hoặc chèo quá xa bờ...

Diệu Thuỳ