Gong Hyo-jin có 6 điểm quyến rũ ‘chết người’ khiến bạn trai kém 10 tuổi mê mệt

Nữ diễn viên Gong Hyo-jin gần đây đã gây xôn xao khi thông báo về đám cưới sắp tới của mình vào tháng 10 này với chàng ca sĩ kém 10 tuổi Kevin Oh.

Gong Hyo-jin sinh năm 1980, ra mắt vào năm 1999 và đã hoạt động được 23 năm, được mệnh danh nữ hoàng phim hài lãng mạn Hàn Quốc. Nữ diễn viên còn có biệt danh Gongvely (một từ ghép giữa Gong và Lovely - đáng yêu) - cái tên lột tả nét đối lập, vừa quyến rũ, táo bạo vừa đáng yêu ở Gong Hyo-Jin.

Những bộ phim nổi tiếng nhất, đạt tỷ suất người xem cao của Gong Hyo Jin có thể kể tới It's Ok, That's Love (rating trung bình là 10,4%), The Master’s Sun (18%), The Greatest Love (12%), Pasta (15,2%)… Gong Hyo Jin mang đến cho người xem cảm giác ấm áp, thoải mái và sức sống mãnh liệt với lối diễn xuất tự nhiên, cảm xúc trong mỗi tác phẩm.

Gong Hyo-Jin thu hút người hâm mộ bằng vẻ ngoài đáng yêu và tính cách thẳng thắn. Cô cũng đã làm say đắm trái tim của Kevin Oh, người kém cô 10 tuổi và cặp đôi sẽ kết hôn vào tháng 10/2022.

Kevin Oh sinh năm 1990, là người Mỹ gốc Hàn. Anh sinh ra tại Mỹ và tốt nghiệp Đại học Dartmouth thuộc Ivy League (nhóm 8 trường ưu tú, yêu cầu tuyển sinh cao và hội tụ tầng lớp tinh hoa trong xã hội).

Kevin Oh là sinh viên tài năng và từng nhận được đề nghị nhập học từ nhiều đại học khác nhau như Đại học Cornell, Đại học Dut, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Emory, Cao đẳng Boston và Đại học New York. Em trai và em gái của Kevin Oh cũng tốt nghiệp Đại học Princeton cùng Cao đẳng Dartmouth.

Nam ca sĩ nổi tiếng sau khi giành chiến thắng trong chương trình âm nhạc Superstar K7. Sau đó, anh phát hành các đĩa đơn như Lovers và How Two Children, đồng thời thành lập ban nhạc Aftermoon thông qua chương trình Super Band của JTBC. Kevin Oh cũng phỏng vấn nhiều ngôi sao nước ngoài với tư cách phóng viên của Entertainment Relay.

Tờ Sports Chosun cho biết, Kevin Oh là chàng trai tài giỏi, xuất thân gia đình giàu có tại Mỹ. Họ hàng bên ngoại của Kevin Oh đang kinh doanh bất động sản ở Seattle.

Trước đó, Kevin Oh tiết lộ ngôi nhà tại Mỹ thông qua MV Anytime, Anywhere phát hành tháng 2/2020. Nam ca sĩ sử dụng nhiều nội thất sang trọng, đắt tiền trong ngôi nhà. Gia đình của Kevin Oh ủng hộ và hạnh phúc khi con trai kết hôn với Gong Hyo Jin.

Gong Hyo-jin và bạn trai Kevin Oh

Hãy điểm lại những điều làm nên tên tuổi của Gong Hyo-jin:

1. Đời tư sạch, không có scandal và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời

Sau khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1999 với bộ phim “Memento Mori”, Gong Hyo-jin đã đưa tên tuổi của mình đến với công chúng khi đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như “Pasta”, “The Greatest Love”, “It's Okay, That's Love”, “The Producers” và “When the Camellia Blooms”.

Cô đã đưa những nét quyến rũ và cá tính riêng vào trong cách diễn của mình và mang đến nhiều vai diễn xuất sắc gây xúc động, để lại ấn tượng tuyệt vời cho khán giả.

Đặc biệt, Gong Hyo-jin còn được biết đến là bậc thầy về thể loại phim hài, đã gây được thiện cảm với khán giả bằng lối diễn xuất tinh tế đầy cảm xúc trong từng tác phẩm.

2. Khối tài sản đáng ngưỡng mộ góp nhặt trong 23 năm

Làm việc không ngừng nghỉ trong các lĩnh vực khác nhau như phim điện ảnh, phim truyền hình, quảng cáo, CF... Gong Hyo-jin đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ.

Trước đó, trong một chương trình phát sóng, Gong Hyo-jin được giới thiệu là người nổi tiếng sở hữu bất động sản trị giá khoảng 16,5 tỷ won (khoảng 290 tỷ VNĐ).

Đồng thời, cô tiết lộ rằng đã nhận được 35 triệu won (khoảng 600 triệu) cho sự xuất hiện của cô trong một tập phim từ 6 năm trước.

3. Thân hình vượt trội của “người mẫu hàng đầu”

Nữ diễn viên Gong Hyo-jin được bình chọn là một trong những ngôi sao có thân hình chuẩn đẹp mà phụ nữ nào cũng muốn có.

Gong Hyo-jin, cao 172cm với đôi chân dài miên man. Đặc biệt với thân hình mảnh mai, rắn chắc không chút mỡ thừa, nữ diễn viên thường được nhắc đến như một hình mẫu lý tưởng cho những người muốn ăn kiêng.

4. Phong cách thời trang nổi bật

Gong Hyo-jin không chỉ khoe được thân hình mảnh mai mà còn thể hiện phong cách thời trang cực chất cùng gu thẩm mỹ tuyệt vời.

Phong cách thời trang của Gong Hyo-jin thiên về phát huy điểm mạnh của bản thân hơn là chạy theo xu hướng.

Đặc biệt, Gong Hyo-jin tự hào về phong cách hoàn hảo và vừa vặn đến mức đáp ứng được yêu cầu về trang phục trong các chương trình và tác phẩm truyền hình.

5. Nhiều bạn bè

Gong Hyo-jin tự hào có mạng lưới những người bạn diễn viên, ca sĩ và nghệ sĩ hài rộng khắp và đa dạng trong ngành giải trí.

Gong Hyo-jin có tình bạn sâu sắc với các diễn viên Son Ye-jin, Jung Ryeo-won, ca sĩ Son Dam-bi và Lee Jung-hyun.

Ngoài ra, Gong Hyo-jin duy trì mối quan hệ thân thiết với các diễn viên đến mức cô hầu như có mặt ở tất cả các buổi họp mặt của người nổi tiếng. Điều này cho thấy nữ ngôi sao có tính cách rất tốt, được nhiều người yêu mến.

6. Tính cách ấm áp thường xuyên giúp đỡ những người hàng xóm gặp khó khăn

Gong Hyo-jin có một trái tim nhân hậu cũng như một khuôn mặt đáng yêu.

Vào sinh nhật của mình vào tháng 3, cô đã nói với người hâm mộ trên mạng xã hội rằng: “Tôi sẽ chỉ nhận được lời chúc mừng vào sinh nhật sắp tới của mình. Khí carbon thải ra trong khi chuyển quà, những chiếc bánh quý giá không thể ăn ngay và những vật liệu đóng gói quà sẽ ảnh hưởng đến môi trường”.

Gong Hyo-jin thường xuyên làm từ thiện, điển hình như vào năm 2019, cô đã tặng 1.000 vé tham dự Liên hoan phim Quốc tế Jeonju. Ngoài ra, Gong Hyo-jin còn nêu gương quyên góp toàn bộ số tiền thu được cho Tổ chức Trẻ em Green Umbrella sau khi bán quần áo và túi xách mà cô đã mặc trong quá khứ dưới hình thức đấu giá.

Hạ Thảo