Giao thừa tại sao lại hôn nhau?

Mặc dù ở Việt Nam, giao thừa Tết Tây không quan trọng bằng Tết Nguyên Đán, nhưng trên thế giới, những ngày này đang là thời điểm để mọi người lên kế hoạch đón năm mới cùng nhau.

Có một số người tin rằng, truyền thống hôn nhau vào đúng khoảnh khắc giao thừa được lấy từ lễ hội truyền thống của người La Mã xưa. Lễ hội này được diễn ra vào tháng 12 hàng năm, là dịp để con người quây quần thưởng thức những bữa tiệc và sau đó là những giây phút mặn nồng của các cặp đôi.

Cũng có người tin rằng, ngày đầu tiên trong năm sẽ quyết định cho 364 ngày còn lại trong năm. Do đó, khi dành cho nhau nụ hôn vào ngay thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì cả năm đó họ sẽ luôn được hạnh phúc bên nhau. Mặt khác, họ tin rằng, nếu không làm thế, giữa họ sẽ thiếu sự gắn kết. Tuy nhiên, đây cũng chỉ đơn thuần là những lý do được dựa theo truyền thống người Đức xưa – một cách để cầu may.

Trên khắp châu Âu, lễ hội hóa trang rất phổ biến vào những dịp cuối năm và mặt nạ hóa trang của những khách tham dự tượng trưng cho ma quỷ. Khi mặt nạ được tháo ra vào lúc nửa đêm, họ sẽ tiếp cận ngay lập tức người đầu tiên mà họ thấy và xem họ là một nửa mới của mình. Nghi thức này được tin rằng sẽ giúp gột rửa đi những chuyện không may diễn ra trong năm trước. Truyền thống này có vẻ rất giống với quan điểm của người Anh, như nhà thiên văn học và nhà nhân chủng học Anthony Aveni đã nói với Live Science, hành động hôn nhau có nghĩa là ban phước cho một người mà bạn yêu thương, mang lại cho họ sự bảo vệ, cũng như gia tăng sức mạnh để chống lại những điều không tốt.

Trong khi đó, ở Scotland, những người tham gia tiệc Hogmanay (bữa tiệc đêm giao thừa của người Scotland), sẽ hôn bất cứ ai ở gần họ, bất kể là có quen biết hay không.

Truyền thống được tiếp nối ngày qua ngày. Cho đến thời điểm hiện tại, cứ đến đêm giao thừa là các cặp đôi lại tay trong tay, cùng trao tặng nhau những nụ hôn và hy vọng mối quan hệ của họ sẽ kéo dài mãi mãi. Ở Việt Nam, hành động này không quá phổ biến. Tuy nhiên, khi đứng cạnh người mình yêu thương trong đêm giao thừa, cùng ngắm pháo hoa tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, bạn đừng ngần ngại trao cho người ấy một nụ hôn. Sự gắn kết trong một khoảnh khắc thiêng liêng sẽ giúp cho tình cảm của bạn thêm bền chặt hơn rất nhiều.

Qua bài viết này, bạn đã có thêm lý do để cùng trải qua đêm giao thừa với một nửa yêu thương của mình. Chúc tất cả mọi người năm mới thật hạnh phúc!

