Điều chỉnh nguyện vọng vào trường công an, quân đội, thí sinh cần lưu ý gì?

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường quân đội, công an, thí sinh vẫn được xét các nguyện vọng tiếp theo vào các trường khác theo quy định.

Theo Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022, thí sinh có thể giữ đúng nguyện vọng trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển hoặc điều chỉnh trường trong nhóm trường.

Cụ thể, để xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học quân sự trên hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của GD&ĐT.

Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của trường tuyển sinh. Trong các đợt xét tuyển sau đợt 1, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của trường tuyển sinh. Sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022, thí sinh có thể giữ đúng nguyện vọng trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển, hoặc điều chỉnh trường trong nhóm trường.

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được đăng ký xét tuyển vào một trong các trường quân đội theo nhóm trường thí sinh đã sơ tuyển, theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh như sau:

Nhóm 1: Gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - không quân (hệ chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

Nhóm 2: Gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Phòng không - không quân (hệ kỹ sư hàng không).

Lưu ý, các học viện, trường trong quân đội chỉ xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự đối với những thí sinh: Đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng; tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng; các bài thi, môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các trường trong quân đội mà thí sinh đăng ký.

Nếu thí sinh đã đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển, hoặc nhóm trường thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (nguyện vọng 1) theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường.

Thí sinh xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển trong thời hạn quy định bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống. Thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác hoặc các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.

Theo quy định của Bộ Công an, thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào trường công an được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các tổ hợp môn, các ngành, các trường công an so với nguyện vọng đã khai phiếu đăng ký xét tuyển đại học công an.

Cụ thể, điều kiện để điều chỉnh nguyện vọng vào các trường công an như sau:

Nguyện vọng trường công an xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh phải ở thứ tự nguyện vọng số 1. Thí sinh được điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển với điều kiện tổ hợp điều chỉnh đạt điều kiện sơ tuyển về học lực theo quy định và thí sinh đã khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học công an (để các trường đại học có căn cứ kiểm dò).

Trường hợp thí sinh không khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh (trên dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an) mà tự ý điều chỉnh tổ hợp xét tuyển vào đại học công an trên dữ liệu của Bộ Giáo dục và đào tạo thì thí sinh chỉ được sử dụng tổ hợp đã đăng ký ban đầu để xét tuyển.

Năm 2022, các trường công an sử dụng 3 phương thức xét tuyển. Trong đó, phương thức 3 - Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả bài thi tuyển sinh trình độ đại học công an chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài thi Bộ Công an. Phương thức này áp dụng đối với tất cả các trường khối công an.

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh (bao gồm thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường công an) được đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh vẫn được đăng ký nhiều nguyện vọng khác vào các trường ngoài, trong đó có các ngành, trường đã đủ điều kiện trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm trên hệ thống.

