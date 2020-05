Cô hiệu phó rưng rưng đứng đón học sinh mầm non trở lại trường

Sau một thời gian dài nghỉ vì dịch bệnh, sáng nay (4/5) hàng nghìn trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã quay trở lại trường.

Mầm non là lứa tuổi đặc thù vì khả năng, ý thức giữ gìn vệ sinh của trẻ còn kém trong khi môi trường lớp học tiếp xúc rất gần nhau. Vậy trường mầm non tại Thái Bình đã làm gì để đảm bảo an toàn khi học sinh quay lại trường?

Cô giáo Ngô Thị Linh - Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Tân (Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho hay: “Sáng nay, khi học sinh trở lại trường, Trường Mầm non Đông Tân đã bố trí mời cán bộ y tế xã cùng giáo viên đón và kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay có dung dịch sát khuẩn và ghi sổ theo dõi”.

Được quay trở lại trường sau thời gian nghỉ dài, cả thầy lẫn trò nhà trường đều rất vui mừng, song không vì thế mà lơ là công tác phòng dịch.

“Khi các con trở lại trường, người làm công tác lãnh đạo như tôi cũng không tránh khỏi những băn khoăn, trăn trở làm sao để phòng dịch tốt nhất, không để dịch bệnh lây lan. Vì vậy nhà trường đã chủ động xây dựng điều chỉnh kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp điều kiện thực tế; huy động cán bộ giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh lao động vệ sinh môi trường, vệ sinh lau rửa, khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, dụng cụ ăn uống…”, cô Linh cho biết.

Cô Ngô Thị Linh đứng đón học sinh sáng nay.

Cô Linh chia sẻ thêm: “Sáng nay đứng ở cổng trường đón các con mà tôi rưng rưng đến lạ. Cảm giác thiêng liêng, cao quý và vui mừng khó tả khi nhìn thấy học sinh – những đứa con mà chúng tôi vẫn chăm sóc hàng ngày, hàng giờ trước khi nghỉ dịch. Nhớ chúng quá, đến vỡ òa trong hạnh phúc…”.

Có mặt từ rất sớm để cho con đến trường, chị Nguyễn Thị Phương – phụ huynh học sinh lớp mầm non 5 tuổi cho hay: “Khi quyết định cho mầm non đi học lại, tôi tin tỉnh Thái Bình cũng đã đảm bảo công tác chuẩn bị, an toàn của các trường. Tôi cũng thấy yên tâm với công tác phòng chống dịch của trường. Hơn nữa, con trai tôi nghỉ 2 tháng dài nên rất muốn gặp lại thầy cô, bạn bè và mong được đi học lại. Vì thế, sáng nay hai mẹ con dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường”.

Được biết, hiện nay Trường Mầm non Đông Tân có 295 học sinh chia làm 11 nhóm lớp (4 nhóm nhà trẻ 1, 2 tuổi và 7 lớp mẫu giáo). Từ hôm nay, học sinh ăn bán trú lại trường bình thường như trước khi nghỉ phòng dịch bệnh.

Những hình ảnh đầu tiên về học sinh mầm non tại Thái Bình đến trường:

Học sinh được kiểm tra thân nhiệt, diệt khuẩn tay trước khi vào lớp.



Cô giáo đón học trò ngoài cửa lớp.

Niềm vui tay trong tay của cô trò mầm non.



Hoàng Thanh