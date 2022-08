Top 10 diễn viên Hàn Quốc được trả cát-xê cao nhất mọi thời đại, Song Hye Kyo thù lao khủng vẫn ‘ngậm ngùi’ đứng cuối

Cát-xê của nghệ sĩ luôn là vấn đề được người hâm mộ và truyền thông quan tâm. Bởi cát-xê đại diện và phản ánh cho tài năng và sự cống hiến của một diễn viên khi tham gia vào một tác phẩm.

Phim truyền hình Hàn Quốc đã trở thành một trong những nội dung được xem nhiều nhất trong những năm gần đây và đã trở thành một phần cuộc sống của hàng triệu khán giả. Cùng với thành công của các bộ phim là sự đóng góp không nhỏ của diễn viên. Vì vậy, các ngôi sao được trả cát-xê không nhỏ cho mỗi tập phim.

10. Song Hye Kyo

Giống như Jun Ji-hyun, Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng nhất trong thế hệ của mình, thậm chí là theo thời gian, mức độ yêu thích nữ diễn viên không hề giảm. Điều này đã giúp Song Hye Kyo trở thành một trong những diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc được trả lương cao nhất với khoảng 40.000 USD mỗi tập. Chương trình giải trí Hàn Quốc TMI News ước tính rằng Song Hye Kyo được trả khoảng 760.000 USD cho một quảng cáo sản phẩm và khoảng 460.000 USD cho các bài đăng trên Instagram.

9. Ji Chang-wook

Ji Chang-wook là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc và là một trong những diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc được trả lương cao nhất. Anh báo cáo thu nhập khoảng 50.000 USD cho mỗi tập phim.

8. Lee Seung-gi

Đối với những người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc, Lee Seung-gi là một siêu sao đa năng khi có thể đảm nhiệm tốt vai trò diễn viên, ca sĩ và người dẫn chương trình. Ngoài ra, với tính cách thân thiện, Lee Seung-gi còn được mệnh danh là “con rể quốc dân”. Được sự yêu thích như vậy, Lee Seung-gi luôn được săn đón khi xuất hiện. Vì vậy, nhà sản xuất luôn sẵn sàng trả cát-xê cao để mời nam nghệ sĩ đóng phim với khoảng 60.000 USD mỗi tập.

7. Lee Min Ho

Lee Min Ho vụt sáng thành sao vai chính Gu Jun-pyo trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc Boys Over Flowers (2009). Từ thời điểm đó, nam diễn viên là một trong những diễn viên đáng chú ý nhất góp phần thúc đẩy làn sóng Hallyu hay còn gọi là làn sóng văn hóa Hàn Quốc trên toàn thế giới. Sự nổi tiếng đã giúp Lee Min Ho trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên có tượng sáp tại bảo tàng Madame Tussauds ở châu Á. Bên cạnh đó, Lee Min Ho cũng là một gương mặt nổi tiếng cho các nhãn hàng. Với mức độ nổi tiếng như vậy, Lee Min-ho được trả khoảng 80.000 USD mỗi tập phim.

6. Jun Ji-hyun

“Mợ Chảnh” Jun Ji-hyun là một trong những ngôi sao lớn nhất của làng giải trí Hàn Quốc và là diễn viên nữ được trả lương cao nhất. Jun được công nhận rộng rãi vì đã đưa nền giải trí Hàn Quốc lên bản đồ thế giới với bộ phim lãng mạn kinh điển Cô nàng ngổ ngáo (2001). Nhờ bộ phim này, cô đã giành được giải thưởng Grand Bell đầu tiên cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Với Hoa Cúc dại (2006), cô đã giành được giải thưởng Grand Bell thứ hai cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô còn nổi tiếng với rất nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình khác.

Khả năng nhập vai của nữ diễn viên xuất thần đến mức mỗi nhân vật cô hóa thân đều làm cho khán giả như bị cuốn vào dòng cảm xúc của nhân vật. Đại sứ Hàn Quốc đầu tiên của nhãn hiệu thời trang cao cấp Alexander McQueen - Jun Ji-hyun được cho là đã kiếm được khoảng 85.000 USD cho mỗi tập phim.

5. Jo In-sung

Kể từ khi tham gia diễn xuất vào năm 1999 với bộ phim truyền hình Jump, Jo In-sung đã gây ấn tượng không kém ở cả truyền hình và điện ảnh. Anh đã chứng tỏ được sự đa tài của mình với nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh được đón nhận nồng nhiệt. Các báo cáo cho rằng Jo In-sung được trả khoảng 90.000 USD cho mỗi tập phim. Tác phẩm gần đây nhất của anh là Escape from Mogadishu (2021), hiện là phim có doanh thu cao nhất (Hàn Quốc hoặc quốc tế) trong năm 2021 tại phòng vé Hàn Quốc.

4. So Ji-sub

So Ji-sub bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào những năm 1990. Nam diễn viên được công nhận với bộ phim truyền hình Giày thủy tinh (2002), mặc dù chỉ đóng vai phụ. Năm 2004, So Ji-sub nổi tiếng với Chuyện xảy ra ở Bali (2004) và I'm Sorry, I Love You (2004). Đồng thời, So Ji-sub cũng xuất hiện trong các bộ phim Hàn Quốc được giới phê bình đánh giá cao như Always (2011) và Đảo địa ngục (2017).

Theo các báo cáo, So Ji-sub được trả khoảng 90.000 USD mỗi tập, anh trở thành một trong những diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc được trả lương cao nhất.

3. Hyun Bin

Hyun Bin được coi là một trong những diễn viên xuất sắc nhất trong thế hệ của nam diễn viên này. Không có gì ngạc nhiên khi Hạ cánh nơi anh - Crash Landing on You (2019-2020) mà Hyun Bin đóng vai chính, là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ lệ người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc. Theo ước tính, Hyun Bin thu về 113.000 USD mỗi tập phim.

2. Song Joong-ki

Chỉ trong hơn một thập kỷ, Song Joong-ki đã trở thành tâm điểm của các fan phim Hàn Quốc trên toàn thế giới. Nam diễn viên nổi tiếng quốc tế khi đóng vai lính đặc nhiệm Hàn Quốc trong Hậu duệ mặt trời (2016) rất thành công. Gần đây, Song Joong-ki cũng đạt được thành công về mặt thương mại và phê bình với Vincenzo và Space Sweepers của Netflix (2021). Nổi tiếng với nhờ khả năng diễn xuất, ngoại hình đẹp, Song Joong-ki đã được trả khoảng 170.000 USD mỗi tập cho Vincenzo.

1. Kim Soo-hyun

Người chiến thắng hai giải Grand Bell Awards - tương đương giải Oscar của Hàn Quốc - Kim Soo-hyun là một trong những tên tuổi lớn nhất của thế giới phim truyền hình Hàn Quốc. Các báo cáo cho thấy nam diễn viên kiếm được cao nhất khoảng 440.000 USD mỗi tập phim. Kim Soo-hyun bắt đầu sự nghiệp với bộ phim truyền hình Hàn Quốc Hãy cười lên nào vào năm 2007 và đạt được thành công về mặt thương mại cũng như phê bình với các phim tiếp theo như Dream High (2011-12), Điên thì có sao (2020)…

Hạ Thảo