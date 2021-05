Bộ GD&ĐT nói gì về đề xuất thuê máy bay chở đề thi ra đảo?

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận vừa có đề xuất thuê máy bay để chở đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông ra đảo Phú Quý.

Giá thuê máy bay chở đề thi ra đảo dự kiến tối thiểu là 300 triệu đồng/lượt bay.

Máy bay có nhiệm vụ chở đề thi cùng Trưởng điểm thi đến đảo Phú Quý rồi trở về đất liền. Sau đó, máy bay sẽ quay trở lại và chở bài thi của học sinh về đất liền.

Trong khi đó, các cán bộ coi thi vẫn sẽ di chuyển bằng tàu ra đảo trước ngày thi để chuẩn bị.

Một lượt bay phải chi tối thiểu 300 triệu đồng, vậy vòng đi về sẽ tốn số tiền là 600 triệu đồng.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho rằng nếu địa phương có kinh phí thuê máy bay chở đề thi ra đảo giúp học sinh đỡ phải di chuyển cũng tốt

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người nói các em phải đi tàu mấy tiếng đồng hồ vào đất liền dự thi là một sự thiệt thòi lớn so với những học sinh khác.

Và điều đáng lo ngại nhất hiện nay chính là sự an toàn của các em khi di chuyển quãng đường khá xa và ăn ở tập trung dài ngày trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến bất thường thì thật đáng lo ngại.

Còn những người khác lại cho rằng chi một số tiền lớn như vậy cho việc vận chuyển đề thi là không hợp lý nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 chỉ cần gửi file sau đó tiến hành in sao tại chỗ dưới sự giám sát của cơ quan an ninh.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết thời gian vừa qua cả phụ huynh lẫn chính quyền trên đảo Phú Quý đều có nguyện vọng được tổ chức điểm thi tốt nghiệp THPT ngay tại đảo.

"Đây là nguyện vọng chính đáng của người dân trên đảo. Với phương châm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và nhân văn, lấy quyền lợi của thí sinh làm trung tâm, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch tổ chức điểm thi trên đảo Phú Quý trong đó có việc thuê máy bay đưa đề thi ra đảo", ông Thái cho hay.

Về ý kiến chuyển file đề thi và in sao trên đảo, đại diện Sở GD&ĐT Bình Thuận cho biết quy trình bảo mật đề thi của Bộ GD-ĐT yêu cầu nhiều tiêu chí cần phải đảm bảo.

Cụ thể như đề thi phải được in sao từ file mềm được mã hoá, không cho phép gửi email mã hoá có kèm mật khẩu bảo vệ, theo quy trình của Bộ GD&ĐT. Do đó, đề thi phải được trực tiếp in tại một điểm in của tỉnh, sau đó trực tiếp vận chuyển đến điểm thi.

Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết UBND tỉnh Bình Thuận quyết định làm sao cho khả thi, bảo đảm an toàn, bảo mật đúng theo yêu cầu của kỳ thi là được.

"Nếu có thể tạo điều kiện cho các em thi tại chỗ không phải di chuyển xa xôi thì rất tốt cho thí sinh. Theo tôi vấn đề ở đây là kinh phí để thực hiện thuê máy bay vận chuyển đề thi, nếu địa phương có kinh phí có thể hỗ trợ chuyến bay chở đề thi thì tốt”, ông Trinh cho hay.

Hoàng Thanh