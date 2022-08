Bộ ảnh Hội An trong trẻo của ‘nàng mập’ và ông xã khiến dân mạng 'lịm tim'

Dù đã đặt chân đến Hội An nhiều lần nhưng chị Thùy An và ông xã vẫn quyết định quay lại mảnh đất này để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong tình yêu.

Năm 2015, chị Đỗ Đinh Thùy An (sinh năm 1993, TP.HCM) và anh Võ Xuyên (sinh năm 1994, Đồng Tháp) tình cờ quen biết nhau qua một diễn đàn nhỏ.

Sau hơn 1 năm trò chuyện, tìm hiểu, cả hai chính thức yêu đương rồi “về chung một nhà”. Trước đây, Thùy An là giáo viên mầm non, còn hiện tại chị kinh doanh online tại nhà. Chồng chị đang là kế toán của một công ty tổ chức sự kiện.

Ngày hai người về một nhà, ai nấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi so với ông xã, chị An có phần mũm mĩm hơn rất nhiều. “Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ 2 đứa chênh lệch chắc cả 10kg. Nhưng thật ra mình chỉ tròn hơn chồng 5kg thôi. Từ nhỏ, mình đã béo tròn như thế rồi”, chị An chia sẻ với Infonet.

Lỡ say mê mảnh đất Hội An nên dù đã đặt chân đến nhiều lần, chị An và ông xã vẫn quyết định trở lại đây để thực hiện một bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong tình yêu.

“Mình có rất nhiều nơi để đến và chụp một bộ ảnh lung linh hơn. Nhưng mình yêu sự bình yên, mộc mạc và trong trẻo của Hội An. Buổi sáng Hội An chưa đến giờ cấm xe, có thể chạy chầm chậm qua từng con phố để ngắm con sông Hoài yên ả trôi, ngắm những giàn hoa giấy đang đung đưa trong gió, những chiếc đèn lồng, những tiếng chuông leng keng của xe đạp, những hàng quán nhỏ xinh với những cô chú bán hàng đáng yêu. Ở đó mình được thoải mái cười nói trong bộ ảnh của mình. Đó là lý do mình đã chọn Hội An thay vì bất kỳ một nơi nào khác”, chị Thùy An chia sẻ.

Trong bộ ảnh, “nàng mập” và ông xã cùng diện trang phục tông trắng. Trong khi Thùy An rạng rỡ trong bộ váy trắng thì anh Xuyên cũng không kém phần lịch lãm khi diện áo sơ mi, quần âu kết hợp cùng vest đen. Cả hai không ngần ngại trao cho nhau những cử chỉ ấm áp, ngọt ngào. Những khoảnh khắc lãng mạn mà giản dị, chân thành này đã làm “lịm tim” cộng đồng mạng.

“Chồng mình là người rất tốt, nhẹ nhàng, tình cảm, dễ chịu, lo cho mình từng chút một, ít dùng lời nói mà chỉ dùng hành động để thể hiện thôi. Còn mình là cô gái nói nhiều, hay cười, hay khóc và cũng hay nghĩ ngợi nhưng cũng mạnh mẽ và quyết đoán.

Thật ra, hai đứa mình có phần trái ngược nhau về cả tính cách và cách sống. Nhưng sự đồng điệu lớn nhất chính là vì thương nhau mà bỏ đi cái tôi của bản thân, cùng nhau cố gắng thay đổi để thích nghi, hòa hợp với đối phương”, chị An chia sẻ.

Khi được hỏi về vấn đề "body shaming" (miệt thị ngoại hình - PV), chị Thùy An cho biết bản thân từng nghe không ít những lời không hay vì cân nặng “quá khổ”, có người góp ý nhẹ nhàng, có người miệt thị, thậm chí có người chế giễu. Thế nhưng đối với chị An, bản thân ở hiện tại luôn là con người đẹp nhất, tự tin nhất và lạc quan nhất.

Từ quen nhau tới giờ, anh Xuyên cũng chưa từng góp ý bà xã phải giảm cân. “Chồng mình luôn nói "chỉ muốn em sống một cuộc đời vui vẻ, không cần quá bận tâm đến tiền bạc cũng như những lời nói gièm pha. Mong em có thể bắt đầu ngày mới bằng nụ cười tươi nhất, làm những điều em thích, ăn những món em muốn ăn, mua những gì em thích và đi đến những nơi mà em muốn".

Anh cũng quan niệm rằng việc bản thân mình mập hay ốm không hề ảnh hưởng đến ai, nên họ cũng không có quyền phán xét hay phê bình về cơ thể của mình. Mình cứ sống tốt cuộc đời của mình thôi, ai nói gì cũng kệ họ. Mà chồng mình từ hồi về sống với mình cũng lên 17kg rồi”, chị Thùy An nói.

Mặc dù sở hữu thân hình mũm mĩm song 9X luôn yêu bản thân ở hiện tại. Cô quan niệm, việc giảm cân hay không cũng không quan trọng bằng sức khỏe, niềm vui và cảm xúc của bản thân. Nếu mập trong phạm vi cho phép, cơ thể không nặng nề, mỏi mệt vì bệnh tật thì không phải giảm cân để mất đi nét mũm mĩm mà đáng yêu này.

