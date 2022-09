Blackpink khiến fan thất vọng về số bài hát, gây sốc nhất khi so sánh với Taylor Swift

Blackpink là nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc. Cùng điểm xem những cô nàng “Hắc hồng” đã làm gì suốt trong 6 năm qua mà khiến người hâm mộ “không thực sự ưng cái bụng”.

Blackpink khiến fan thất vọng về số bài hát trong 6 năm khi so sánh với đàn chị Taylor Swift.

Blackpink sẽ phát hành full-length album thứ 2 “Born Pink” vào ngày 16/9 lúc 1 giờ chiều. “ Born Pink” bao gồm tổng cộng 8 bài hát. Ngoài đĩa đơn phát hành trước "Pink Venom", danh sách theo dõi bao gồm ca khúc chủ đề "Shut Down", "Typa Girl", "Yeah Yeah Yeah", "Hard to Love", "The Happhest Girl", "Tally" và "Ready For Love".

Blackpink sẽ phát hành full-length album thứ 2 “Born Pink” vào ngày 16/9.

Đây là lần trở lại đầu tiên của Blackpink sau thời gian gián đoạn hoạt động nhóm kéo dài một năm 10 tháng. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ không khỏi thất vọng về số lượng bài hát ít ỏi trong một album đầy đủ. Có 8 bài hát tập hợp trong "Born Pink", nhưng ngoại trừ các bài hát đã được phát hành ("Pink Venom", "Ready For Love"), chỉ có 6 bài hát mới.

Cư dân mạng đã chứng minh số lượng bài hát của Blackpink trong vòng 6 năm gây sốc như thế nào bằng cách so sánh toàn bộ đĩa nhạc của nhóm với tracklist trong album "Red (Taylor's Version)" năm 2021 của Taylor Swift.

Blackpink đã phát hành tổng cộng 32 bài hát kể từ khi ra mắt vào năm 2016.

Taylor Swift được fan yêu mến đặt danh hiệu “công chúa nhạc đồng quê”.

Theo đó, Blackpink đã phát hành tổng cộng 32 bài hát kể từ khi ra mắt vào năm 2016. Không tính các bài hát nổi bật không được chính thức đưa vào album của Blackpink và các bài hát chỉ được sử dụng trong quảng cáo, con số hạ xuống chỉ còn 29.

Mặt khác, album “Red (Taylor's Version)” của Taylor Swift có tới 30 bài hát.

Bảng so sánh số lượng bài hát của Blackpink và Taylor Swift trong 6 năm qua.

Cư dân mạng để lại bình luận khi họ đồng cảm với sự thất vọng của người hâm mộ Blackpink về số lượng bài hát:

"So sánh số lượng bài hát của Blackpink với TWICE và Red Velvet ra mắt cùng thời điểm, sự khác biệt thật đáng kinh ngạc";

“Blackpink có nhiều bài hát chưa được phát hành. Điều gì ngăn YG phát hành?"

Ngay sau khi phát hành full album thứ 2 “Born Pink”, Blackpink sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Bắt đầu với Seoul vào ngày 15 và 16 tháng 10; Blackpink dự kiến ​​sẽ gặp gỡ tổng cộng 1,5 triệu người hâm mộ ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và Châu Đại Dương sau đó.

Về Taylor Swift, cô nàng sinh ngày 13/12/1989 là một nữ ca sĩ kiêm sáng tác nhạc người Mỹ. Những đĩa nhạc trải dài trên nhiều thể loại khác nhau, và cách viết nhạc theo hướng tự sự của cô thường lấy cảm hứng từ đời sống cá nhân của chính cô đã nhận được sự tán dương rộng rãi của giới truyền thông và giới phê bình. Với tài năng nổi trội của bản thân, Taylor Alison Swift quả thực xứng đáng với danh hiệu “công chúa nhạc đồng quê”.

Hạ Thảo