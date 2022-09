Bạch Lộc tung bộ ảnh cổ trang đẹp mê hoặc giữa lúc Trường Nguyệt Tẫn Minh chờ phát sóng

Mới đây, Bạch Lộc đã tung bộ ảnh trong trang phục cổ trang màu đỏ với thần thái và khí chất vô cùng cuốn hút.

Cùng ngắm bộ ảnh của cô nàng Bạch Lộc trong trang phục cổ trang màu đỏ. Bộ ảnh mà có người hâm mộ phải thốt lên rằng “Bạch Lộc trong ảnh đẹp đến nỗi tôi muốn nói điều gì đấy nhưng không tìm được từ gì để miêu tả. Mọi từ ngữ đều không lột tả hết vẻ đẹp của cô”.

Bạch Lộc là tiểu hoa đang vô cùng hot trong làng giải trí Hoa ngữ, sắc đẹp và tài năng của cô đã khiến đạo diễn nổi tiếng Vu Chính phải thốt lên rằng “con gái tôi không có gì phải bàn cãi”.

Dự án hot nhất của Bạch Lộc hiện nay là “Trường Nguyệt Tẫn Minh” (đóng chính cùng với La Vân Hi). Đây được xem là màn tái hợp của cặp đôi “Nửa đường mật, nửa đau thương” – bộ phim từng rất hot trước đó.

Bộ phim này của Bạch Lộc được mong chờ đến mức trong một cuộc khảo sát trước đó của Douyin, “Trường Nguyệt Tẫn Minh” đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký như “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử, “Mộng Hoa Lục” của Lưu Diệc Phi, hay “Ngọc Cốt dao” của Tiêu Chiến, “An Lạc Truyện” của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Theo đó, trong bảng xếp hạng chỉ số lượt xem video liên quan đến từ khóa là tên của các bộ phim cổ trang tiên hiệp sắp phát sóng (thời điểm đó “Mộng Hoa Lục” và “Trầm Vụn Hương Phai” chưa phát sóng), “Trường Nguyệt Tẫn Minh” đã xuất sắc dẫn đầu với lượt xem chênh lệch khá lớn:

1. Trường Nguyệt Tẫn Minh – 910 triệu lượt xem

2. Trầm Vụn Hương Phai – 680 triệu lượt xem

3. Ngọc Cốt Dao – 520 triệu lượt xem

4. An Lạc Truyện – 280 triệu lượt xem

5. Mộng Hoa Lục – 230 triệu lượt xem

Vậy phim của Bạch Lộc và La Vân Hi có gì mà hot đến vậy?

Tên cũ của “Trường Nguyệt Tẫn Minh” là “Trường Nguyệt Vô Tẫn”, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Đằng La Chi Vi có tên Hắc Nguyệt Quang. Nội dung kể về mối tình ngang trái, ngược tâm của nữ chính Lê Tô Tô (do Bạch Lộc thủ vai) với nam chính Đạm Đài Tẫn (do La Vân Hi thủ vai).

Đạm Đài Tẫn được miêu tả là tên quỷ yêu tàn nhẫn với vẻ ngoài lúc nào cũng trắng toát như kẻ mang bệnh. Lê Tô Tô đem lòng yêu Đạm Đài Tẫn tha thiết, không màng hi sinh thân mình vì y nhưng đổi lại chỉ là những đau thương tột cùng.

Để ngăn cản sự thống trị tàn bạo của ma giới, giúp chúng sinh thoát khỏi cảnh lầm than, Lê Tô Tô (con gái của Hành Dương tông chưởng môn) đã xuyên không, quay trở về thời điểm 500 năm trước để ngăn cản Đạm Đài Tẫn bị tẩu hỏa thành ma. Tô Tô đã trở thành tiểu thư Diệp Gia. Oan gia ngõ hẹp khiến cô gặp lại hắn trên danh nghĩa “vợ” hắn. Trải qua nhiều biến cố, họ dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Hạ Thảo