Á hậu Thúy An sẵn sàng cong khai khi phải lòng một cô gái

Á hậu Thúy An khiến mọi người bất ngờ vì chia sẻ rất mạnh mẽ của mình tại chương trình Talkshow Series Hoa hậu Việt Nam 2020.

Trong tập phát sóng cuối cùng của Talkshow Series Hoa hậu Việt Nam 2020, dàn hậu đã có cơ hội chia sẻ và thảo luận về các quan điểm xoay quanh chủ đề LGBTIQ+.

Từ sau đi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, cái tên Hương Giang luôn bảo toàn được sức nóng của mình bởi những đóng góp tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTIQ+.

Cũng chính vì điều đó, những hoạt động, phát ngôn cũng như cuộc sống tình cảm của Hương Giang chưa bao giờ ngừng được quan tâm.

Đến với Talkshow Hoa hậu Việt Nam 2020 tập 8 với Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Kiều Loan và Á hậu Thúy An, Hoa hậu Hương Giang đã có khoảng thời gian trải lòng về những suy nghĩ của mình đối với LGBTIQ+.

Các nhân vật trong chương trình.

Ngay từ khi bắt đầu, các nàng hậu nhận định rằng càng ngày, khán giả càng có cái nhìn thoáng hơn khi nhắc đến vấn đề giới tính nói chung và những người thuộc cộng đồng LGBTIQ+ nói riêng.

Hoa Hậu Lương Thùy Linh chia sẻ cô cảm thấy rất ngưỡng mộ cộng đồng LGBT vì những cố gắng của mọi người để đạt được sự công nhận của xã hội ngày nay.

Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Về phía Á hậu Kiều Loan, cô thể hiện sự hâm mộ của mình dành cho Hoa hậu Hương Giang khi bày tỏ mình luôn gặp khá nhiều khó khăn trong việc định hình hướng đi của mình sau khi đăng quang và luôn muốn xem Hương Giang là một hình mẫu để cố gắng trở thành.

Kiều Loan cũng chia sẻ thêm rằng cô cảm thấy rất may mắn vì hiện tại, cô không chỉ được theo đuổi việc mình thích mà còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ tất cả mọi người.

Đề cập đến việc có những chương trình ngày trước luôn nhắc đến những người thuộc giới tính thứ ba như một yếu tố để tạo tiếng cười, hoa hậu Lương Thùy Linh vô cùng không đồng tình.

Á hậu Kiều Loan cũng có suy nghĩ tương tự, cô cho rằng cộng đồng LGBT ngày trước không thực sự mạnh, vì vậy, còn khá nhiều người chưa có kiến thức đúng đắn về cộng đồng này.

Á hậu Kiều Loan.

Thông qua chương trình, Hoa hậu Hương Giang mong muốn có thể thông tin kĩ hơn đến cho khán giả về ý nghĩa cụm từ LGBTIQ+ - một cụm từ diễn tả xu hướng tính dục của một con người để khán giả có thể biết thêm nhiều hơn về cộng đồng.

Thêm vào đó, Hương Giang cũng chân thành chia sẻ rằng không thể ép buộc mọi người phải tìm hiểu những ý nghĩa này.

Tiếp tục nói về những khó khăn của các bạn thuộc cộng đồng LGBTIQ+, Á hậu Thúy An đã khiến Hoa hậu Hương Giang vô cùng bất ngờ khi đề cập đến việc một số gia đình dù biết con mình thuộc giới tính thứ ba nhưng vẫn cho rằng con trai mình phải lấy vợ, con gái mình phải lấy chồng thì mới có được hạnh phúc.

Hương Giang cũng mạnh mẽ nói về quan điểm của mình đối với vấn đề này: “Làm như vậy là ích kỷ”.

Cô mong rằng các bậc phụ huynh có thể thông cảm cho con cái, cũng như con cái cũng nên thông cảm cho ba mẹ vì đây là điều mà không ai muốn xảy ra.

Có lẽ các bạn phải cố gắng nhiều hơn để thay đổi suy nghĩ của gia đình dành cho xu hướng tính dục của mình.

Á hậu Thúy An.

Cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế đã giúp Hương Giang lần nữa ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Nhưng trước đó, cô đã phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều khi là một người chuyển giới làm trong showbiz.

Hương Giang trải lòng, cô nhiều lần cảm thấy ức vì bị đối xử bất công khi đi diễn hay trong cuộc sống.

Dường như không thể xóa bỏ hẳn định kiến của mọi người về LGBT, con người đều phải mang một mặt nạ để tồn tại trong cuộc sống ngày càng văn minh hơn.

Để đối diện với sự uất ức này, Hương Giang quyết liệt vạch ra hướng đi cho chính mình.

Hoa hậu Hương Giang.

Càng trở nên nổi tiếng, càng truyền nhiều cảm hứng, Hương Giang càng trở thành tâm điểm của sự chú ý và ngay cả chuyện tình cảm, đời tư của cô cũng không phải ngoại lệ.

Hoa hậu Hương Giang cũng tâm sự về áp lực trong tình yêu của một người người chuyển giới, không những cô mà đời tư của người yêu cũng bị dư luận mang ra mổ xẻ, soi mói.

Có những người không hiểu vì sao một người đàn ông bình thường lại chọn người chuyển giới, tại sao lại phải chọn cho mình con đường khó nhằn như vậy?

Cô nói:“Đôi khi nó bền, nhưng 100 người cùng bảo nó không bền thì một năng lực vụ trụ nào đó sẽ khiến nó trở nên không bền”.

Tuy phải đối mặt với nhiều ý kiến từ khán giả nhưng Hương Giang vẫn rất bình thản, lạc quan nhắn gửi lời động viên rằng nếu tin, mọi người vẫn sẽ tìm được hạnh phúc của mình.

Nhắc đến tình yêu, Hoa hậu Hương Giang tò mò về phản ứng cũng như cách xử lí của các nàng hậu khi bản thân trót phải lòng một cô gái.

Trong khi Hoa hậu Lương Thùy Linh suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định có công khai hay không.

Á hậu Thúy An lại một lần nữa khiến mọi người bất ngờ vì chia sẻ rất mạnh mẽ của mình: “Em nghĩ là khi đó mình cần phải xem xét lại mức độ mình yêu, thích và muốn tìm hiểu người đó đến đâu, mình bắt đầu xác định được giới tính của mình và em nghĩ là mình sẽ vẫn come out thôi.

Vì em nghĩ là, cuộc đời này có bao nhiêu năm đâu! Một người có thể 60 hoặc 80, cũng có thể là ngắn hơn nữa. Mình sinh ra để hưởng những cái hạnh phúc mà mình đáng được có thì mình cứ thoải mái hưởng cái hạnh phúc đó thôi chứ sao mình phải giấu diếm cái điều đó”.

Ở phần cuối của chương trình, các nàng hậu đã cùng nhau tham gia một trò chơi nhỏ về những thông tin về Hoa hậu Việt Nam.

"Học sinh cá biệt" Hương Giang vẫn ra về với điểm 0 dù sử dụng kha khá chiêu trò trong suốt phần chơi, Hoa hậu Lương Thùy Linh tuy đã thể hiện vốn hiểu biết của mình về các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng vẫn phải nhường phần thắng lại cho Á hậu Kiều Loan.

