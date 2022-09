5 ngôi sao Hàn Quốc lỡ từ chối vai diễn trong các bộ phim ‘làm mưa làm gió’

Dưới đây là tất cả những tác phẩm mà 5 ngôi sao Hàn Quốc không để mắt đến để rồi tiếc nuối.

Các diễn viên nổi tiếng nhận được rất nhiều kịch bản để xem xét và có nhiều lý do khiến họ từ chối nhiều kịch bản. Đó có thể là do lịch trình không phù hợp, không thích nội dung, không thống nhất được hợp đồng, ... Dù lý do là gì, người xem thường cảm thấy đáng tiếc, nhất là khi những dự án mà họ từ chối cuối cùng lại thành công ngoài mong đợi.

1. Son Ye Jin

Son Ye Jin chắc chắn là một trong những nữ diễn viên hàng đầu được săn đón nhiều nhất, điều này giải thích lý do tại sao cô phải từ chối nhiều dự án khác nhau vì lịch trình chồng chéo.

Một số tác phẩm nổi bật mà cô từ chối là Sungkyunkwan Scandal, I Miss You, My Spring Days và đáng tiếc nhất là siêu phẩm đình đám Iris.

Gần đây, sau khi kết hôn và mang thai với Hyun Bin, Son Ye Jin cũng đã chọn không tham gia bộ phim truyền hình Tree Dies On Its Feet.

2. Kim Hee Sun

Các bộ phim truyền hình bị Kim Hee Sun từ chối bao gồm Trái tim mùa thu (rating 42,3%), Thiên thần hộ mệnh (31,8%), Bản tình ca mùa đông (28,8%), Cô gái thông minh (42,6%), All In (47,7%), Phoenix (31,4%), Love in Paris (57,4%), I'm Sorry, I Love You (29,2%), My Girl (24,6%) và Sắc đẹp ngàn cân (gần 7 triệu lượt xem).

Điều thú vị là trong số những tác phẩm mà Kim Hee Sun từ chối, Song Hye Kyo đã nhận lời tham gia 4 trong số đó. Nổi bật nhất phải kể đến Trái tim mùa thu - bộ phim đưa Song Hye Kyo trở thành nữ diễn viên hàng đầu.

3. Cha In Pyo

Cha In Pyo cũng đã từ chối quá nhiều dự án thành công trong những năm qua. Những tác phẩm mà anh bỏ lỡ bao gồm The Contact, Nowhere to Hide, Shiri, Art Museum by the Zoo, My Boss, My Hero, Kick the Moon, Joint Security Area, Friends,…

Đáng chú ý, anh thậm chí còn từ chối cơ hội xuất hiện trong Bom tấn Hollywood Die Another Day vì một số lý do nhạy cảm liên quan đến kịch bản phim.

4. Song Yoon Ah

Biểu tượng nhan sắc của màn ảnh nhỏ xứ Hàn thập niên 90 Song Yoon Ah cũng từng từ chối nhiều tác phẩm ăn khách. Thật trùng hợp, hầu hết các tác phẩm mà cô bỏ qua đều là phim cổ trang. Có vẻ như Song Yoon Ah không phải là fan của thể loại này.

Song Yoon Ah ban đầu được chọn nhưng cuối cùng đã bị loại khỏi Hur Joon, Dae Jang Geum và Jumong - ba bộ phim cổ trang huyền thoại của những năm 2000.

5. Won Bin

Won Bin đã tạm ngừng diễn xuất 12 năm nhưng các nhà sản xuất và khán giả Hàn Quốc vẫn chưa từ bỏ hy vọng một ngày có thể gặp lại anh trên màn ảnh. Đó là lý do tại sao, số lượng các dự án quy mô lớn mà Won Bin đã từ chối nhiều không đếm xuể, và hầu hết chúng đều trở thành hit khắp châu Á.

Một số tác phẩm tiêu biểu bị Won Bin “ngó lơ” là Train To Busan, Descendants of the Sun, Mr. Sunshine, Along With The Gods, That Winter, The Wind Blows, Battleship Island, The King 2Heart,…

Hạ Thảo