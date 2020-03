Giới siêu giàu thế giới làm gì để tránh dịch Covid-19?

Được biết, Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Hôm 11/3 tại Thụy Sĩ, các lãnh đạo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố dịch bệnh hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (Covid-19) là đại dịch toàn cầu.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc cả về mức độ lây lan nghiêm trọng và đáng báo động của dịch bệnh, cũng như mức độ đáng báo động của việc không hành động. Chúng tôi gióng lên hồi chuông cảnh báo to và rõ ràng”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói tại buổi họp báo về đại dịch Covid-19.

Tuyên bố của WHO được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đã lây nhiễm hơn 100.000 người trên khắp thế giới, trong đó hơn 80.000 người ở Trung Quốc.

Mới đây, trang Lenta.ru của Nga đưa tin, trích báo cáo của công ty thiết kế Modern House cho hay, nhu cầu về nhà ở với cái tên “ngôi nhà tận thế zombie” được thiết kế bởi các kiến trúc sư người Nga kể từ đầu năm 2020 đã tăng gấp 6 lần do sự lây lan của Covid-19.

Ngoài ra, những nhà sáng tạo ra Cyberhouse (tương tự như xe bán tải bọc thép Tesla Cybertruck, được giới thiệu vào tháng 11/2019 bởi doanh nhân người Mỹ Elon Musk) cho biết, vào thời điểm cuối năm ngoái, các đơn đặt hàng chỉ được nhận từ Mỹ và Tây Ban Nha.

Sau đó, sự quan tâm đến dự án này đã được thúc đẩy do sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Hiện tại, số lượng khách hàng đã tăng lên 12, trong đó có những khách hàng đến từ Italia - nơi đang là tâm dịch của châu Âu.

Kiến trúc sư trưởng của công ty Modern House, ông Alex Vyzhevsky cho biết, do số lượng đơn đặt hàng lớn từ trên khắp nơi thế giới, “ngôi nhà tận thế” mang phong cách chống zombie, sẽ đi vào lịch sử của phong cách kiến trúc. Hầu hết các chủ sở hữu của ngôi nhà này đều mong muốn nó được bảo vệ một cách tuyệt đối từ những tác động ngoại lực. Trong một phiên bản ở Italia, theo kiến trúc sư, ngoài bê tông nguyên khối, thép chịu lực, kính chống đạn, bức xạ và hệ thống bảo vệ sinh học cũng sẽ được giới thiệu.

Kiến trúc sư nhấn mạnh, Cyberhouse về cơ bản là một boongke. Các tác giả đã tạo ra nó để sử dụng trong các tình huống xấu nhất: từ ngày tận thế zombie đến mối đe dọa hạt nhân cũng như là nơi xa xỉ để tránh dịch Covid-19. Chi phí của một “ngôi nhà” như vậy dành cho 6 đến 7 người không được nhà thiết kế tiết lộ.

Cũng theo tờ Guardian của Anh, giới siêu giàu trên thế giới đã thuê máy bay cá nhân chở đến các khu nghỉ dưỡng của riêng họ hay đặc biệt hơn là chuẩn bị sẵn một boongke ngầm tránh thảm họa nhằm tránh viễn cảnh tồi tệ nhất của dịch bệnh Covid-19.

Nhiều người được cho là đưa các bác sĩ hoặc y tá riêng trên các chuyến bay để điều trị cho họ và gia đình trong trường hợp họ bị nhiễm bệnh. Những người giàu có cũng đang yêu cầu bác sĩ tại các phòng khám tư ở phố Harley Street, London (Anh) và trên toàn thế giới, xét nghiệm riêng virus SARS-CoV-2.

Ông Robert Vicino, người sáng lập và giám đốc điều hành của Vivos Group, một công ty có trụ sở tại California chuyên xây dựng các hầm trú ẩn dưới lòng đất đề phòng thảm họa, cho biết, công ty của ông tăng vọt đơn đặt hàng và doanh số kể từ khi cuộc khủng hoảng Covid-19 diễn ra.

Theo các báo cáo, Vivos Group đã chuyển đổi một boongke từ thời chiến tranh lạnh ở Indiana thành chỗ ở cho 80 người, và đang cung cấp chỗ trong 575 boongke bê tông ở một kho chứa vũ khí từ thời Thế chiến 2 bị bỏ hoang ở Nam Dakota.

Ngoài ra, công ty Quintessively chuyên cung cấp các dịch vụ xa xỉ cho biết, khách hàng của họ đã chuyển đổi ngôi nhà của mình thành một boongke ngầm theo phong cách quân đội.

Tình hình diễn biến của dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Trong khi châu Á tới nay ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất, thì châu Âu cũng đang phải đối mặt với kịch bản dịch bệnh có thể bùng nổ, giống như những gì đã và đang xảy ra ở Italia. Chính vì vậy, giới siêu giàu trên thế giới đang tìm cách tự cô lập với Covid-19 bằng một nơi an toàn bí mật để trốn đại họa.

Thanh Bình (lược dịch)