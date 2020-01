Giờ đẹp, hướng đẹp xuất hành đón tài lộc ngày mùng 1 Tết Canh Tý

Theo quan niệm của người Việt, ngày mùng 1 Tết chính là thời điểm trời đất giao hòa, là ngày đầu tiên của năm mới nên được coi là ngày đại cát. Hầu hết mọi người đều xem giờ và hướng xuất hành tốt, phù hợp trong ngày này để cầu một năm thuận lợi và may mắn.

Mùng 1/1/2020 âm lịch (tức ngày 25/01/2020 dương lịch) năm nay là ngày Đinh Mão.



Ngày này thuộc hành Hỏa khắc với hành Kim, ngoại trừ các tuổi: Quý Dậu và Ất Mùi thuộc hành Kim nhưng không sợ Hỏa.



Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi, xung với Dậu, hình với Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.



Hướng xuất hành: Có 2 hướng để chọn là hướng Tài Thần và Hỷ Thần. Theo lịch vạn niên 2020, ngày mùng 1 Tết Canh Tý 2020 là ngày Đinh Mão, ngũ hành Hỏa, sao Nữ. Nếu muốn cầu may mắn thì nên đi về hướng Hỷ Thần là hướng chính Đông.



Hướng Nam là hướng Tài Thần nhưng cũng vừa là hướng Hạc Thần (thần ác -nv), chúng ta không dụng được hướng này xuất hành.



Hướng xuất hành được tính từ nơi gia chủ ở so với hướng muốn đến.



Tóm lại, theo phong thủy xem hướng xuất hành năm 2020, để tài lộc vượng phát, may mắn, lần đầu tiên bước ra khỏi nhà bạn nên đi về hướng chính Đông sau đó đi tiếp đến các nơi khác.



Giờ xuất hành:



Từ 11h - 13h (Ngọ) và từ 23h - 01h (Tý): Mưu sự khó thành, cầu lộc, cầu tài mờ mịt.



Từ 13h - 15h (Mùi) và từ 01h - 03h (Sửu): Tin vui sắp tới, nếu cầu lộc, cầu tài thì đi hướng Nam; đi công việc gặp gỡ có nhiều may mắn. Người đi có tin về. Nếu chăn nuôi đều gặp thuận lợi.



Từ 15h-17h (Thân) và từ 03h - 05h (Dần): Hay tranh luận, cãi cọ, gây chuyện đói kém, phải đề phòng. Người ra đi tốt nhất nên hoãn lại, phòng người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung những việc như hội họp, tranh luận, việc quan,…nên tránh đi vào giờ này. Nếu bắt buộc phải đi vào giờ này thì nên giữ miệng để hạn chế gây ẩu đả hay cãi nhau.



Từ 17h - 19h (Dậu) và từ 05h - 07h (Mão): Là giờ rất tốt lành, nếu đi thường gặp được may mắn, buôn bán, kinh doanh có lời. Người đi sắp về nhà. Phụ nữ có tin mừng. Mọi việc trong nhà đều hòa hợp. Nếu có bệnh thì cầu sẽ khỏi, gia đình đều mạnh khỏe.



Từ 19h - 21h (Tuất) và từ 07h - 09h (Thìn): Cầu tài thì không có lợi, hoặc hay bị trái ý. Nếu ra đi hay gặp nạn, việc quan trọng thì phải đòn, gặp ma quỷ nên cúng tế thì mới an.



Từ 21h - 23h (Hợi) và từ 09h -11h (Tị): Mọi công việc đều được tốt lành, tốt nhất cầu tài đi theo hướng Tây Nam.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà (Chủ tịch Hiệp Hội Dương Công Cám Châu Thế Giới - Phân hội Việt Nam)