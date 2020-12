Thêm lời khai lạnh người của nhóm phụ nữ giết người giấu xác trong bê tông icon

Vụ 2 thi thể bị giấu trong khối bê tông ở Bình Dương, cơ quan công an xác định nghi can Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) là kẻ chủ mưu, 3 nghi can còn lại có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hà.