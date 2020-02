Giấu 17kg ma túy đá trong gói trà có tiếng nước ngoài

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa thông tin về việc bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trí Tâm (31 tuổi, cư trú ở khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 1/1, Công an tỉnh bắt quả tang Phạm Lê Minh Cường (27 tuổi, huyện Cần Giuộc, Long An), Nguyễn Thanh Sang (25 tuổi) và Huỳnh Tấn Phong (32 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc) cùng hành vi trên.

Mở rộng điều tra, ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an TP.HCM tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trí Tâm, khi gã đang ở phường 3, quận Tân Bình.

Công an thu giữ 17 gói trà trọng lượng hơn 17kg, có bao bì bằng tiếng nước ngoài, bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi vấn là ma túy.

Tại cơ quan Công an, Tâm khai nhận các gói trà mà lực lượng Công an thu giữ là ma túy tổng hợp.

Số ma túy này, Tâm vừa vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM để bán lại kiếm lời. Khi đang chuẩn bị giao dịch mua bán thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

* Cùng ngày hôm nay, Công an tỉnh Cà Mau cũng cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vừa bắt quả vụ vận chuyển hơn 1.000 viên thuốc lắc và 500gram ma túy đá.

Cụ thể, qua thời gian trinh sát, chiều hôm qua, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy kết hợp cùng lực lượng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CSGT tiến hành dừng ôtô 69A- 04182 tại đoạn đường Xuyên Á (huyện Thới Bình).

Trên xe có Võ Minh Sanh (48 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và Hà Nhật Chiêu (32 tuổi, ngụ TP Cà Mau).

Qua kiểm tra, Công an phát hiện dưới ghế ngồi của Chiêu có 2 túi chứa 1.000 viên ma túy và 500 gram ma túy đá.

Sanh và Chiêu cùng số tang vật đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra. Cảnh sát địa phương cho biết, đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Thiện Chí