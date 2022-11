Giáo viên Mỹ bị kết án 20 năm tù vì huấn luyện tiểu đoàn nữ của IS

Cụ thể, tại phiên tòa, con gái của Allison Fluke-Ekren (42 tuổi) cáo buộc mẹ cô đã lạm dụng và ép cô kết hôn với một chiến binh IS khi mới 13 tuổi. Ngoài ra, con trai của người phụ nữ nói với các nhà điều tra rằng mẹ đã buộc anh phải rời Mỹ đến Syria để không tiết lộ thông tin.

Theo các công tố viên, Fluke-Ekren rời Mỹ đến Ai Cập vào năm 2008 cùng chồng, người sau này trở thành thủ lĩnh của các tay súng bắn tỉa IS ở Syria. Sau đó, Fluke-Ekren huấn luyện phụ nữ trong một tổ chức khủng bố. Đặc biệt, cô dạy họ cách cầm súng AK-47, lựu đạn và thắt lưng tự sát gây nổ. Theo ghi nhận, một số học sinh của bị cáo chỉ mới 10 tuổi.

Allison Fluke-Ekren được mô tả là “nữ hoàng của IS”. (Ảnh: AP)

Các nhà chức trách cho biết, người phụ nữ 42 tuổi này cũng từng lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công bên trong nước Mỹ.

Sau khi bị bắt ở Syria, Fluke-Ekren được đưa đến Mỹ vào cuối tháng 1/2022. Các con của Fluke-Ekren đã tố cáo trước tòa và nói bị mẹ lạm dụng tình dục và thể xác.

Con gái của Fluke-Ekren cho biết “ham muốn kiểm soát và quyền lực” đã khiến mẹ cô đưa cả gia đình đi nửa vòng trái đất để tìm nhóm IS. Thậm chí, Fluke-Ekren còn rất thành thạo trong việc che giấu sự lạm dụng đã gây ra.

Fluke-Ekren đã phủ nhận các cáo buộc, miêu tả “tiểu đoàn toàn phụ nữ” do chính mình lãnh đạo giống như một trung tâm cộng đồng dành cho phụ nữ, cung cấp các lớp học tự vệ tại thành phố Raqqa, từng là thành trì của IS.

Theo Bộ Tư pháp, Fluke-Ekren, đến từ một gia đình ở miền Trung Tây nước Mỹ, từng làm giáo viên ở Mỹ trước khi rời đất nước và sau đó gia nhập IS ở Syria.

Fluke-Ekren có 5 đời chồng và nhiều con cái

Theo luật sư, bị cáo lớn lên tại “một ngôi nhà yêu thương và ổn định” tại Overbrooks ở Kansas và được xem là một học sinh có năng khiếu.

Sau khi rời bỏ người chồng đầu tiên mà Fluke-Ekren đã có 2 người con, cô học Đại học Kansas và kết hôn với một bạn học tên Volkan Ekren và theo đạo Hồi. Sau đó, Fluke-Ekren có bằng sự phạm tại một đại học ở Indiana.

Họ có 5 người con và một người con nuôi là con của một cặp vợ chồng đánh bom tự sát ở Syria. Vào năm 2008, gia đình đến Ai Cập và sau đó đến Libya vào năm 2011, nơi bị cáo theo đuổi vị trí quyền lực và ảnh hưởng nhằm huấn luyện những phụ nữ trẻ tư tưởng cực đoan và bạo lực.

Người chồng thứ 2 của bị cáo đứng đầu một đơn vị bắn tỉa của IS và thiệt mạng vào năm 2015. Fluke-Ekren ta kết hôn 3 lần nữa và có thêm 4 người con, trong đó có 1 chuyên gia người Bangladesh phục vụ IS và một thủ lĩnh IS chịu trách nhiệm phòng thủ Raqqa năm 2017.

Hạ Thảo (lược dịch)