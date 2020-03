Giáo viên mầm non làm đủ nghề "cầm cự" qua những ngày nghỉ dạy

Hiện tại, đã có cơ sở giáo dục mầm non thông báo phải ngưng hoạt động vì thời điểm hiện tại gặp quá nhiều khó khăn. Cụ thể như trường mầm non Cô Tiên (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cực chẳng đã cũng phải thông báo tới giáo viên và phụ huynh rằng trường sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 1/3 do không đủ điều kiện để chi trả bảo hiểm, lương cho giáo viên trong thời gian nghỉ dịch bệnh.

Đại diện nhà trường cho biết trường đã hoạt động được hơn ba năm nay và có 80 bé theo học. Trường xin lỗi và nhờ phụ huynh tìm trường mới để các con được tiếp tục việc học.

Số lượng các cơ sở mầm non tư thục nói chung và cô giáo nói riêng không thể cầm cự qua mùa dịch bệnh có lẽ sẽ còn nhiều hơn. Bởi lẽ, giáo viên trường công lập ít nhất còn có trợ cấp trong khi giáo viên ở các cơ sở mầm non tư thục nhỏ lẻ thì học sinh không đến trường cũng đồng nghĩa với cô giáo không có lương.

Cô giáo Minh Tuyết Hương (giáo viên tại Cơ sở mầm non Thiên Thần Nhỏ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Mình là giáo viên trường tư thục, không đi dạy thì cũng không thể nào bắt chủ cơ sở trả lương cho mình được.

Bởi lẽ, thực tế, khi học sinh nghỉ thì không phải đóng học phí, nhà trường cũng không có nguồn thu nào trong khi vẫn phải thuê mặt bằng, trả điện nước và các chi phí khác như đóng bảo hiểm cho nhân viên”.

Chị Hương cũng như nhiều giáo viên khác trong trường, nghỉ không lương nhưng vẫn phải trả tiền nhà trọ, tiền ăn uống, điện nước và không biết phải cầm cự đến bao giờ.

Vốn nấu nướng khá ngon nên những ngày nghỉ chị Hương tranh thủ bán đồ ăn sáng online quanh khu mình ở.

“Rất may, tôi trọ gần một khu chung cư rất đông dân nên tôi thường xuyên vào đó đăng bài để bán đồ ăn sáng. Sáng thì tôi làm bún ốc, bún chả còn chiều thì tôi làm nem để bán cho cư dân.

Khi làm tôi rất chú ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chọn được thực phẩm ngon, mọi người ăn ai cũng khen nên thường mua ủng hộ. Vì thế, những ngày nghỉ cũng có đồng ra đồng vào" - chị Hương chia sẻ.

Cùng cảnh ngộ với chị Hương, cô giáo Nguyễn Thiên Vân (giáo viên Cơ sở mầm non Hoa Mặt Trời, Hà Nội) thì chọn làm giúp việc theo giờ để có đồng lương trang trải cho cuộc sống.

Chị Vân tâm sự: “Nhà tôi có hai cháu, một cháu tiểu học và một cháu học THCS nên những ngày nghỉ học hai chị em có thể tự chăm sóc cho nhau. Nếu tôi mà nghỉ ở nhà không lương thì chi phí sinh hoạt không biết trông vào đâu vì chồng tôi đang chăm ông nội trong viện.

Có một phụ huynh cũ của tôi làm môi giới việc làm nên đã giới thiệu cho tôi đi làm giúp việc theo giờ. Công việc cũng cực nhưng tôi cố gắng được”.

Một căn nhà chung cư chị Vân lau dọn và nấu bữa trưa hết khoảng 2-3h. Mỗi giờ chị được trả 120 nghìn tiền lương.

“Làm giáo viên nên tôi rất cẩn thận và tỉ mẩn. Vì thế nên khi đi làm giúp việc theo giờ cũng không quá khó khăn với tôi. Những ngày đầu thì chủ nhà hơi xét nét, nhưng rồi thấy tôi làm mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ nên họ rất quý. Có hôm tôi về họ còn gói cho cả túi hoa quả mang về cho bọn trẻ”, chị Vân chia sẻ.

Hoàng Thanh