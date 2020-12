Xác định thêm nhiều nghi can liên quan vụ vây xe chở công an ở Đồng Nai icon

Ngoài 4 nghi can đã bị bắt giữ, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định danh tính được 6 đối tượng trực tiếp liên quan vụ bao vây xe chở công an vào ngày 12/6 vừa qua.