Giám đốc Sở Y tế nói gì về “ca COVID-19 mới ở Hong Kong từng đến Đà Nẵng”?

Tối 17/2 (giờ Hong Kong), trang web của chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe (CHP) của Sở Y tế đặc khu này đang điều tra thêm 03 trường hợp nhiễm virus Corona mới (COVID-19). Đáng chú ý trong đó có một người đàn ông 45 tuổi (sống tại Tsz Wan Shan) được cho là từng đến Việt Nam du lịch trong thời gian ủ bệnh.

Theo CHP, người đàn ông 45 tuổi này là ca nhiễm COVID-19 thứ 59 tại Hong Kong. Ông này bị sốt, đau họng từ ngày 12/2; đi khám vào ngày hôm sau và được xác định dương tính với dịch COVID-19. Hiện bệnh nhân được chăm sóc tại bệnh viện Queen Elizabeth.

Điều khiến dư luận Đà Nẵng hết sức quan tâm là theo bản tin nêu trên của phía Hong Kong thì “bệnh nhân đã đến Đà Nẵng, Việt Nam trong thời gian ủ bệnh (từ ngày 30/1 đến ngày 1/2)” (The patient travelled to Da Nang, Vietnam during the incubation period (from January 30 to February 1).

Chiều tối 18/2, một vài tờ báo Việt Nam dịch và đưa lại bản tin này của phía Hong Kong cũng nêu: “Theo CHP, ông này đã đến Đà Nẵng, Việt Nam trong thời gian ủ bệnh (từ 30/1 đến 1/2)”.

Trong tối 18/2, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng về những thông tin nêu trên. Bà cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét kỹ, tuy nhiên sơ bộ trước mắt có thể nhận định “bản tin của phía Hong Kong còn khá mơ hồ nhưng có thể sẽ gây ảnh hưởng rất nguy hiểm cho Đà Nẵng nếu không bình tĩnh xem xét một cách đầy đủ, thận trọng và chính xác”!

Bác sĩ Ngô Thị Kim nói: “Ngày 12/2 ông này phát triệu chứng bệnh COVID-19 tại Hong Kong, nhưng trước đó ngày 1/2 ông đã rời Đà Nẵng. Như vậy không có chuyện ông này ở Đà Nẵng trong “suốt thời gian ủ bệnh”, mà nếu có thì ông này chỉ có mặt tại Đà Nẵng trong khoảng tối đa 3 – 4 ngày đầu của thời gian ủ bệnh mà thôi.

Tất nhiên khả năng lây bệnh COVID-19 là trong suốt thời gian ủ bệnh 14 ngày. Nhưng thường nồng độ virus Corona chủng mới cao nhất là ở thời điểm 1 – 2 ngày ngay trước khi khởi bệnh. Tuy nhiên rất may là ông này rời Đà Nẵng ngày 1/2, đến nay đã ngày 18/2 rồi nhưng trên địa bàn TP vẫn chưa hề có ca dương tính nào với dịch bệnh COVID-19”.

Đồng thời Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng đặt vấn đề ngược lại: Liệu có khả năng khi ông này ở Đà Nẵng thì vẫn bình thường, nhưng khi rời Đà Nẵng đến một nơi khác, hoặc khi về đến Hong Kong thì ông ta bắt đầu lây nhiễm virus Corona từ một nguồn nào đó hay không?

“Đến nay Đà Nẵng chưa có ca dương tính nào, trong khi đến ngày 17/2, theo CHP thì ở Hong Kong đã có 61 ca nhiễm COVID-19. Như vậy, khả năng người đàn ông ca thứ 59 này bị lây nhiễm sau khi đã trở về Hong Kong là rất cao. Bởi ông chính là đồng nghiệp của một bệnh nhân nam 54 tuổi là ca thứ 57 mà Hong Kong phát hiện trước đó” – Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến đặt vấn đề.

Cũng theo nhận định bước đầu của Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, trong thời gian người đàn ông Hong Kong 45 tuổi nêu trên ở Đà Nẵng (ngày 30/1 – 1/2) như thông tin trong bản tin của phía Hong Kong, nếu ông có nhiễm bệnh thì cũng chỉ mới 2 – 3 ngày đầu của thời gian ủ bệnh nên khả năng nguy cơ ở thời điểm đó rất thấp, vì thế cũng đỡ lo.

“Nếu phía Hong Kong thông tin đầy đủ hơn thì Sở Y tế Đà Nẵng sẽ có bộ phận kết nối, tìm hiểu ông đã đi đâu, tiếp xúc với ai… để theo dõi, giám sát. Nhưng tôi nghĩ đã qua 18 ngày rồi thì cũng đã nằm ngoài diện phải điều tra, giám sát y tế!” – Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến nói.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cũng nhắc lại, trên đây là một vài nhận định bước đầu trao đổi nhanh với Infonet. Trong ngày 19/2, lãnh đạo Sở sẽ giao bộ phận chuyên môn nắm lại thật chắc trường hợp này và có văn bản chính thức cung cấp cho các cơ quan báo chí nêu rõ quan điểm của ngành y tế Đà Nẵng để thông tin cho dư luận.

Theo cập nhật của Sở Y tế Đà Nẵng, đến 13h30 chiều 18/02, trên địa bàn TP không ghi nhận thêm trường hợp nghi mắc COVID-19. Hiện còn 2 trường hợp nghi ngờ (1 người Việt, 1 người nước ngoài) đang theo dõi tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, sức khỏe đều tạm ổn. Ngoài ra, còn 11 trường hợp đang được giám sát tại cộng đồng và đều có sức khỏe bình thường. Lũy kế đến nay tại Đà Nẵng có tổng cộng 155 trường hợp nghi mắc COVID-19 (gồm 122 người Việt Nam, 33 người nước ngoài) được đưa vào theo dõi tại các bệnh viện. Đến thời điểm 13h30 chiều 18/2 đã có 153 trường hợp được xuất viện. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận kết quả 114 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp nghi mắc COVID-19 được gửi đi xét nghiệm và đều âm tính; chưa có trường hợp nào dương tính virus Corona chủng mới.

HẢI CHÂU