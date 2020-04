Giám đốc Công an Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo "bắt" đoàn xe quá khổ lộng hành

Sáng 15/4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tiến hành xác minh, lập biên bản xử lý đoàn xe đầu kéo chở hàng "có ngọn", có dấu hiệu quá tải.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua phản ánh của người dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 23h30 ngày 14/4, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai gồm cảnh sát giao thông, hình sự, kinh tế, phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng cảnh sát cơ động tỉnh và Công an huyện Nhơn Trạch đồng loạt ra quân tiến hành kiểm tra, tạm giữ 27 xe đầu kéo chở than trên quốc lộ 25B thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện 7 tài xế không có giấy phép lái xe; 2 trường hợp nghi sử dụng giấy phép lái xe giả. Tiến hành test nhanh tại chỗ để kiểm tra ma túy đối với tài xế, phụ xe, lực lượng công an cũng phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy.

Làm việc với công an, các tài xế, phụ xe đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa mà chỉ giao nộp được phiếu cân tải trọng xe ở nơi nhận hàng.

Số xe bị tạm giữ trên đa phần in tên chủ xe là Công ty TNHH TM Âu Châu và công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh, là xe đầu kéo, kéo theo rơ moóc dạng thùng hở phía sau, chở than vượt quá chiều cao cho phép.

Số than này được các tài xế, phụ xe thừa nhận chở từ cảng Phú Mỹ (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về nhà máy điện thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Theo Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi lực lượng công an lập biên bản các lỗi vi phạm, chủ doanh nghiệp phải đến cơ quan công an làm việc, cung cấp các giấy tờ có liên quan đến hoạt động của đoàn xe vi phạm.

Hiện lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành làm rõ các lỗi vi phạm và đồng thời làm rõ nếu có sự bảo kê của cán bộ hay người có thế lực để đoàn xe hoạt động, gây bức xúc cho người dân trong suốt thời gian dài.

Nguyễn Tuấn