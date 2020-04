Thượng tá Công an mưu trí giải cứu người phụ nữ dọa tự thiêu trên tầng 3 nhà phố icon

Trong lúc nghĩ quẩn, chị Th. đã có ý định tưới xăng khắp nhà và cầm bật lửa đòi tự thiêu để gây áp lực với chồng cũ, đòi tài sản và quyền gặp con. Rất may, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm đã kịp thời tới hiện trường thuyết phục, hóa giải tình huống nguy hiểm, đưa người phụ nữ này xuống dưới an toàn.