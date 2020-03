Giá xe giảm hàng trăm triệu đồng, khách Việt tha hồ chọn SUV giá rẻ

Các mẫu xe SUV tại Việt Nam đang có giá bán giảm thấp. Ảnh minh họa: VMS

Trung tuần tháng 3, nhiều khách hàng truyền nhau thông tin mẫu SUV Chevrolet TrailBlazer được chào bán với giá bán thấp nhất là 670 triệu đồng, giảm tới gần 400 triệu đồng so với giá bán niêm yết. Cho dù đây là chương trình giảm giá do các đại lý thực hiện nhằm đẩy nốt lượng hàng tồn kho còn không đáng kể (xe sản xuất từ năm 2018), nhưng việc một mẫu xe giảm giá tới 40% là thông tin hấp dẫn không ít khách hàng nhanh chóng đến đại lý để tìm kiếm cơ hội mua xe.

Trước Chevrolet TrailBlazer, hồi cuối tháng 2, Ford Việt Nam cũng có động thái bất ngờ khi điều chỉnh giá bán của mẫu SUV cao cấp Ford Explorer giảm gần 270 triệu đồng so với trước đó, đưa giá bán mẫu xe này xuống dưới 2 tỷ đồng.

Ford Explorer và Chevrolet TrailBlazer là hai trong số hầu hết các mẫu xe SUV đang được giảm giá sâu chưa từng thấy tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Xu hướng giảm giá là tất yếu trong bối cảnh thị trường ô tô tiếp tục ảm đạm và chưa phục hồi kể từ sau Tết Nguyên đán.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA), trong tháng 2, thị trường Việt Nam bán ra tổng số 17.616 xe được bán ra, tăng 11% so với tháng trước và 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sự tăng trưởng lại đến từ các dòng xe thương mại và chuyên dụng. Trong khi đó, doanh số xe du lịch vẫn giảm 3% với 12.471 xe bán ra. Cộng với doanh số bán của TC Motor (thương hiệu Hyundai), tổng lượng xe du lịch tại thị trường Việt Nam đạt gần 16.411 chiếc, giảm so với tháng trước dù các thương hiệu đã liên tục có các chiêu kích cầu.

Doanh số chung của toàn thị trường còn chưa khởi sắc dù giá xe vẫn đang trong xu hướng giảm sâu từ tất cả các thương hiệu. Hầu hết các hãng xe và đại lý đều phải tung ra các chiêu giảm giá, kích cầu, đưa giá xe ở thời điểm hiện tại giảm xuống thấp nhất trong năm ở hầu hết các phân khúc. Trong đó, phân khúc SUV chưa bao giờ chứng kiến cuộc đua giảm giá quyết liệt đến thế.

Ở phân khúc xe cỡ nhỏ, Hyundai Kona và Ford EcoSport tiếp tục cuộc cạnh tranh gay gắt. Doanh số sụt giảm nhẹ trong tháng 2 với 458 xe, Hyundai Kona được TC Motor giảm giá tới 40 triệu đồng trong tháng 3 để tăng thêm sức hút. Trong khi đó, các đại lý cũng thông tin giảm giá các phiên bản Ford EcoSport từ 70 – 100 triệu đồng khi mẫu xe này mất dần vị thế trong phân khúc.

Thaco cũng giảm giá cho Mazda CX-8 và CX-5 với mức giảm mạnh tay hơn trước. Theo đó, hai phiên bản Mazda CX-8 Premium được giảm giá lên tơí100 triệu đồng; phiên bản CX-8 2.5 Deluxe giảm giá tới 80 triệu đồng.

Đối với New Mazda CX-5, phiên bản Luxury ưu đãi 50 triệu đồng, ba phiên bản còn lại là Deluxe, Premium và Signature 1 cầu ưu đãi 40 triệu đồng. Ngay cả phiên bản cao cấp nhất là New Mazda CX-5 2.5 Signature cũng được giảm 30 triệu đồng.

Đại lý Honda giảm giá HR-V lên tới cả trăm triệu đồng còn xe “hot” CR-V cũng giảm từ 70 – 100 triệu đồng. Toyota Fortuner cũng được giảm giá mạnh, đưa giá bán của mẫu xe này xuống thấp nhất từ trước tới nay. Đại lý Toyota thông tin giảm giá hầu hết các phiên bản Fortuner, trong đó, các phiên bản máy dầu được giảm giá lên tới 60 – 100 triệu đồng; các phiên bản máy xăng giảm từ 10 – 40 triệu đồng tùy phiên bản và đại lý. Nissan giữ chân các khách hàng mua xe bằng việc tăng thêm các ưu đãi như giảm 50 triệu đồng tiền mặt với mẫu xe Terra;

Volkswagen Việt Nam cũng đưa ra các chương trình giảm giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Theo đó, khách hàng mua xe Tiguan Allspace Highline hoặc Passat BlueMotion High tương ứng với số tiền từ 150 - hơn 200 triệu đồng. Subaru Việt Nam giảm 180 triệu đồng so với giá bán niêm yết đối với mẫu SUV Subaru Forester cho khách mua hàng đến hết tháng 3.

Phúc Vinh