Gia Lai: Xử phạt đôi nam nữ đăng tin sai sự thật về virus Corona

Ngày 10/2, tin từ Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị vừa làm việc và lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với một đôi nam nữ đăng tin, chia sẻ bài viết sai sự thật về virus Corona trên trang Facebook cá nhân.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2020, Vi Văn Đức (SN 1995, trú xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) đã dùng tài khoản Facebook cá nhân có tên “Vi Van Duc” đăng tải thông tin có nội dung: “Dịch đến Ialau rồi, muốn đi chơi đâu cũng khó”. Ngoài thông tin trên, Đức còn đăng kèm hình ảnh có liên quan đến virus Corona.

Sau khi thấy bài viết của Đức, Nông Thị Thanh Thắm (SN 2003, trú xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) đã dùng tài khoản Facebook có tên “Thanh Thắm” chia sẻ bài viết của Đức và bình luận thêm “đã đến Ialâu rồi ư”.

Sau khi 2 cá nhân trên đăng tải, chia sẻ bài viết, nhiều người đã vào bình luận gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, sau khi vào cuộc xác minh, Công an huyện Chư Prông xác định thông tin mà Đức và Thắm đăng tải là không đúng sự thật. Do đó, ngày 10/2, Công an huyện Chư Prông đã mời Đức và Thắm đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, 2 người đã thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Cũng trong ngày 10/2, Công an huyện Chư Prông đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với Vi Văn Đức 2,5 triệu đồng; xử phạt Nông Thị Thanh Thắm 1,2 triệu đồng để răn đe, đồng thời tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội.

Trần Nhân