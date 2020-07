Thực đơn bữa cơm gia đình 4 món ngon khó cưỡng hôm nay

Canh chua hến nấu khế, lòng non xào dưa chua, thịt ba chỉ chiên sả, su su xào trứnng là 4 món ngon miệng trong gợi ý thực đơn bữa cơm gia đình hôm nay.

Bữa cơm gia đình 4 món ngon mắt, ngon miệng.

Nguyên liệu:

- Thịt ba chỉ: 300g

- Lòng non: 400g

- Hến tươi: 1kg

- Trứng gà: 1 quả

- Dưa chua: 300g

- Su su, cà rốt

- Khế chua, cà chua, hành hoa, rau răm

- Các loại rau sống ăn kèm

- Củ sả, tỏi, ớt tươi, quất

- Gia vị, hạt nêm, đường, dầu ăn.

Cách thực hiện bữa cơm gia đình 4 món ngon khó cưỡng:

1. Lòng non xào dưa chua

- Lòng non mua về sơ chế sạch với muối hạt và quất. Cắt khúc dài chừng 3-4 cm.

- Dưa cải chọn loại chua vừa, rửa sạch vắt bỏ bớt nước chua.

- Phi tỏi thơm với dầu ăn, cho lòng non vào xào to lửa cho lòng non chín tới, nêm 1 thìa gia vị, để riêng ra đĩa.

- Thêm tỏi và dầu ăn vào phi thơm, cho phần dưa chua vào xào cho dưa săn lại. Nêm nếm với gia vị và đường sao cho dưa chua săn lại, ngấm gia vị vừa miệng.

- Sau khi dưa chua đã xào săn và ngấm đều gia vị, các bạn cho phần lòng non vào xào cùng cho chín đều. Cuối cùng, các bạn thêm hành hoa và ớt tươi cắt lát vào là hoàn thành.

Lòng non xào dưa chua vừa ngon miệng lại không gây ngán.

2. Thịt ba chỉ chiên sả:

Các bạn có thể tham khảo cách làm món thịt ba chỉ chiên sả tại đây.

Thịt ba chỉ chiên sả rất đậm đà ngon miệng.

3. Canh chua hến nấu khế

- Hến tươi mua về ngâm rửa kỹ cho sạch sạn bẩn.

- Cho hến vào nước luộc chín, lọc lấy phần nước luộc hến và thịt hến để riêng.

- Cho đầu hành trắng vào phi thơm với dầu ăn, thêm cà chua bổ miếng và hến vào xào cùng gia vị cho ngấm gia vị.

- Các loại rau thơm sơ chế sạch, khế chua sơ chế sạch cắt lát.

- Thêm phần nước luộc hến vào nồi và thả khế chua vào nấu chín. Nêm nếm lại cho vừa miệng sao cho canh chua hến có vị chua ngọt mặn tự nhiên từ các nguyên liệu và phù hợp với khẩu vị gia đình.

- Cuối cùng các bạn thêm hành hoa, rau răm thái nhỏ và cho ra bát to. Canh hến nấu chua rất ngọt và thơm. Các bạn có thể chuẩn bị rau sống ăn kèm canh chua hến đảm bảo sẽ rất ngon miệng đưa cơm.

Canh chua hến nấu khế kèm rau sống sẽ rất đưa cơm ngày nóng.

4. Su su, cà rốt xào trứng

- Su su, cà rốt gọt sạch vỏ, rửa sạch và dùng bàn nạo, nạo su su và cà rốt thành sợi nhỏ dài.

- Phi thơm tỏi với dầu ăn, cho su su, cà rốt vào xào nhanh tay cho rau củ chín tái.

- Trứng gà đập ra bát đánh tan. Khi rau củ chín tới, các bạn cho phần trứng gà vào đảo đều với rau củ cho trứng chín và quyện vào phần rau củ xào.

Su su, cà rốt xào trứng vừa giòn vừa ngọt.

- Cuối cùng thêm hành hoa là đã hoàn thiện món ăn.

Trên đây là gợi ý các món ăn ngon trong bữa cơm gia đình, các bạn hãy lựa chọn món ngon phù hợp để thực hiện cho cả nhà thưởng thức nhé.

Ngân Hà