Những tên hay đẹp cho bé trai, bé gái sinh năm Nhâm Dần 2022

Nếu gia đình bạn chuẩn bị sinh con vào năm Nhâm Dần 2022 thì hãy tham khảo ngay những cái tên hay, đẹp cho bé trai và bé gái dưới đây nhé!

Năm 2022 là năm Nhâm Dần, tức là năm con hổ, mệnh Kim (cụ thể là Kim Bạch Kim, tức vàng pha bạc). Theo quan niệm dân gian, người tuổi Dần mang một số nét tính cách như loài hổ dũng mãnh, kiêu hãnh và khó lường. Bên cạnh đó, họ cũng rất thông minh, hào phóng, thẳng thắn và nóng nảy.

Đặc biệt, Kim Bạch Kim là dạng kim loại đã qua quá trình luyện kim, chiết tách để trở thành kim loại nguyên chất. Bởi vậy nó hội tụ cao nhất các thuộc tính của kim loại, tinh khiết vô cùng. Bởi vậy những người mang mệnh này tâm tính cứng rắn, tác phong quả quyết dứt điểm, bản lĩnh, họ sống thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm.

Các bậc cha mẹ có kế hoạch chào đón một em bé hổ vàng 2022 có thể tham khảo những cái tên hay dành cho con trai, con gái dưới đây. Khi quyết định đặt tên con là gì cần chú ý các vấn đề cơ bản như: Không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; Không nên trùng với tên ông bà, tổ tiên hay những người đã khuất trong dòng họ, những người thân thiết trong họ hàng; Tên mang ý nghĩa rõ ràng, không khó nghe, gây hiểu lầm;

Đặt tên cho con bằng tiếng Việt; Không đặt tên cho con bằng số, ký tự; Hạn chế từ đồng âm;

Tên con trai cần thể hiện sự mạnh mẽ, nam tính; Tên con gái thể hiện sự dịu dàng, đoan trang, nữ tính. Tuyệt đối không đặt cho con những tên mang ý nghĩa thô tục, xui xẻo.

Những tên hay dành cho con trai sinh năm 2022

Tên thể hiện ước mong có được cuộc sống giàu sang, phú quý: Kim Bảo, Kim Trung, Thái Khang, Duy Anh, Thanh Tùng, Thiện Tâm,…

Tên thể hiện ước mong con trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, độc lập: Thế Vỹ, Thế Sơn, Quang Khải, Phúc Thịnh, Thế Huân, Anh Bình, Bảo Khang,…

Tên thể hiện ước mong con tài cao và đức độ: Đức Bình, Hùng Cường, Minh Đức, Anh Tuấn, Quang Vinh, Đức Toàn, Tuấn Kiệt, Trung Kiên, Trường An,…

Tên ước mong con dũng cảm, kiên cường và thành công: Việt Dũng, Xuân Trường, Thiện Sơn, Uy Vũ, Kiến Tường, Trung Nghĩa, Nam Thành,…

Ảnh minh họa

Ý nghĩa cụ thể của một số tên hay cho con trai:

Kim Bảo: Một vật bảo quý làm bằng vàng, sau này bé sẽ trở thành người tài giỏi có “một không hai”, bởi vật bảo thường quý hiếm.

Kim Trung: Có lòng nhân hậu, trung hiếu với cha mẹ, tính tình ngay thẳng và trung trực.

Thái Khang: Cuộc sống yên bình, an khang, ít gặp sóng gió trong đời. Bên cạnh là sự phù hộ của tổ tiên nên kẻ xấu không thể hãm hại.

Dương Minh: Trí tuệ hơn người, khôi ngô, sáng sủa như ánh mặt trời, thông minh làm điều phi thường.

Duy Anh: Mạnh mẽ, tư duy thông thạo, biết được hướng đi cần làm. Mọi sự quyết định đều có phần đúng đắn.

Thanh Tùng: Trước mọi khó khăn đều vững chãi, ý chí bền chặt như cây tùng, cây bách.

Thiện Tâm: Có lòng bồ tát, bao dung với tấm lòng thánh thiện. Hay khuyến khích làm từ thiện giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Chắc chắn sau này sẽ được nhiều người thương yêu.

Thiên Ân: Sự ra đời như công đức, ân huệ của trời đất ban tặng. Do đó con là món quà đặt biệt so với nhiều đứa trẻ còn lại.

Thế Vỹ: Cái tên gắn liền với sự tham vọng, quyền lực gánh vác giang sơn. Con sẽ là niềm tự hào to lớn của bố mẹ sau này.

Thế Sơn: Diện mạo khôi ngô, vững chắc làm điều phi phàm to lớn như núi non. Mai này dù có mọi chuyện khó khăn cũng dám đương đầu trước mọi thử thách.

Quang Khải: Trí tuệ thông minh sáng suốt. Tư duy luôn được khai thông, cuộc đời ít rơi vào bế tắc.

Phúc Thịnh: Bắt tay vào việc gì thì việc đó luôn phất. Phúc đức đời trước để lại phù hộ cho con một đời giàu sang.

Thế Huân: Mong ước mau sau vinh hiển, lập công làm rạng danh đất nước. Mọi bước đi đều trải dài những huân chương sáng giá.

Anh Bình: Mong ước một đời bình an, không thích lao vào thế giới xa hoa xô bồ. Sống an yên tự tại với cuộc sống bình thường, tránh xa mọi cám dỗ cuộc đời.

Bảo Khang: Con là vật bảo quý giá mà trời đất ban tặng, mong con luôn mạnh khỏe và hiếu thuận mẹ cha.

Đức Bình: Con sinh ra sẽ luôn bình yên, kèm theo đó là tài cao đức độ. Thường có quý nhân phù trợ và ít gặp kẻ tiểu nhân.

Hùng Cường: Cái tên nói lên sự mạnh mẽ, Cường đây không phải cường hào mà chính là cường tráng. Bé sẽ ít bị ốm đau bệnh tật, bởi có sức khỏe cường tráng, lực lưỡng.

Minh Đức: Tài cao đức độ, thông minh khi tuổi đời còn nhỏ, sau này làm rạng danh đất nước. Đa phần cái tên này thường được nhiều vận may.

Anh Tuấn: Ngoại hình đẹp đẽ, khôi ngô tuấn tú. Lớn lên chắc chắn nhờ ngoại hình mà bén duyên với nghệ thuật, số lắm nữ nhân đeo đuổi.

Quang Vinh: Số tỏa hào quang, đạt vinh hiển khi chớm tuổi trưởng thành. Cái tên này nhẹ nhàng, nhưng không kém phần tôn lên sự phú quý ẩn mình bên trong.

Ảnh minh họa

Đức Toàn: Tài đức vẹn toàn, lớn lên hay giúp người nên sẽ được Trời Phật phù hộ, độ trì.

Tuấn Kiệt: Bé vừa đẹp đẽ, vừa tài giỏi. Ngoại hình sáng lạng kèm theo chí khí hào kiệt, uy phong lẫm liệt

Tùng Sơn: Người con trai tài giỏi, ý chí vững chãi như sông núi, kiên cường vượt qua mọi khó khăn của hoàn cảnh mà vẫn sống tốt.

Trung Kiên: Bé sẽ luôn vững vàng, không có thế lực nào có thể thay đổi quyết định bên trong, có quyết tâm và chính kiến. Thường sẽ thay Trời hành đạo chống lại mọi sự gian dối.

Trường An: Mong con luôn có một cuộc sống an lành, sức khỏe dài lâu, vượt qua mọi ốm đau bệnh tật.

Việt Dũng: Con luôn dũng cảm và thành đạt, dù có mọi trở ngại vẫn dám đương đầu không sợ lùi bước. Thông minh và khéo léo hơn người nên sẽ gặp thành công vang dội.

Xuân Trường: Tâm hồn lúc nào cũng tồn tại mùa xuân nên sẽ an yên, tự do tự tại không bị vướng bận thế giới xô bồ. Con sẽ có cuộc sống đầy đủ và bên cạnh là sự sum vầy của gia đình, bởi mùa xuân là mùa của Tết đoàn viên.

Thiện Sơn: Có lòng từ thiện bao la như núi, lớn lên hay thích làm việc giúp người.

Uy Vũ: Mọi lời nói thốt ra như lời vàng ngọc, hơn nữa là chí khí uy nghi lẫm liệt. Lời nói như hô mưa gọi gió có ảnh hưởng đến xã hội.

Tuấn Dũng: Dũng cảm, kiên cường kèm theo đó là ngoại hình sáng sủa thu hút người đối diện.

Kiến Tường: Cái tên mang ý nghĩa xây dựng giang san. Sau này chắc chắn con sẽ có tương lai làm trong bộ máy nhà nước để kiến tạo nước nhà.

Trung Nghĩa: Có chí khí trọng nghĩa tình, một khi đã hứa là không bao giờ thất hứa. Về tình cảm giữ trọn lời thề sắt son, một lòng chung thủy.

Nam Sơn: Bản lĩnh kiên cường, mạnh mẽ như núi.

Nam Thiên: Đĩnh đạc, biết nhìn xa trông rộng, mọi hành động trước khi quyết định đều cân nhắc rõ ràng, không thực hiện qua loa, cẩu thả.

Nam Thành: Bản chất nam tính vượt trội. Ước ao sự thành công, mọi việc lớn đều xử trí nhanh gọn.

Những tên hay dành cho con gái sinh năm 2022

Tên thể hiện mong ước con thùy mị, nết na: Dung, Hạnh, Mỹ, Nhẫn, Hiền, Gia Linh, Tuệ Mẫn, Hiền Nhi, Tâm Thảo, Đào Uyên,…

Tên thể hiện mong ước bé xinh đẹp, giỏi giang: Lâm Vy, Linh Chi, Ngọc Diệp, Hương Mai, Vân Khánh, Lý Lan, Anh Đào,…

Tên thể hiện mong ước bé sống mạnh mẽ, phi thường: Đan Vy, Bảo Vy, Tường Vy, Tuệ Nhi, Uyên Thư, Minh Nguyệt, Trang Đài, Kim Anh, Bảo Kim, Châu Anh,…

Ảnh minh họa

Ý nghĩa cụ thể của một số tên hay cho con gái:

Tuệ Nhi: Cô gái nhỏ nhắn với trí tuệ sáng ngời, học thức với đường công danh rộng mở.

Uyên Thư: Cô gái vừa có trí tuệ thông minh, sáng dạ vừa nhẹ nhàng, hòa nhã, biết cư xử khôn khéo.

Minh Nguyệt: Cô gái có vẻ đẹp tựa ánh trăng tròn, trong trẻo với trí tuệ minh mẫn, học vấn giỏi giang.

Bảo Vy: Cô gái có vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh như hoa, có cuộc sống êm đẹp, hạnh phúc suốt đời.

Đan Vy: Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, tài giỏi hơn người, phú quý vinh hoa tràn ngập sau tuổi 30.

Tường Vy: Cô gái nhỏ nhắn có tấm lòng ấm áp, giàu lòng nhân hậu, là bảo vật, sống trong tình yêu thương của cha mẹ.

Trang Đài: Cô gái mạnh mẽ trong ý chí với nét đẹp nữ tính, biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã với mọi người xung quanh.

Kim Anh: Cô gái khôn khéo, có tài ăn nói hơn người nên sớm đạt được thành công vang dội, được lòng nhiều người.

Bảo Kim: Cô gái là bảo bối quý giá của cha mẹ, mong ước con có số phận sung sướng, phúc lộc cả đời.

Châu Anh: Cô gái với tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, luôn biết cách bảo vệ, yêu thương gia đình.

Bảo Châu: Cô gái với vẻ đẹp đài cát, món quà vô giá của trời đất ban tặng bố mẹ.

Bích Ngọc: Cô gái quý giá như ngọc bích, có số may mắn, hạnh phúc trong đường tình duyên.

Ánh Mai: Cô gái giàu năng lượng tích cực, rạng rỡ như ánh ban mai.

Nguyệt Ánh: Cô gái có dung nhan tỏa sáng tựa ánh trăng, khuôn trăng đầy đặn, bén duyên với nghệ thuật.

Cát Tiên: Cô gái ví như nàng tiên con của Trời hạ phàm xuống nhân gian, tính tình đài cát, kiêu sa, đầy tinh tế.

Châu Sa: Cô gái thông minh, tài giỏi, thông tuệ, đạt nhiều thành tựu sáng giá, có giá trị như châu báu, ngọc ngà.

Mai Anh: Cô gái với đường đời sáng lạng, êm đềm, luôn sống giữa người tốt đồng hành.

Ánh Kim: Cô gái luôn nổi bật, sáng chói như ánh kim cương.

Tuệ Lâm: Cô gái với trí tuệ uyên thâm, thông thạo kiến thức với tính cách phi tường, tài giỏi hơn người.

Trâm Anh: Cô gái sinh trong gia đình quyền quý, cao sang “trâm anh thế phiệt”.

Lý Lan: Cô gái có học vấn uyên thâm, tài sắc không kém cạnh mỹ nhân nào.

Anh Đào: Cô gái xinh đẹp với hương thơm như hoa anh đào, cuộc đời yên bình, êm đềm, gặp nhiều hạnh phúc.

Kim Thoa: Cô gái đẹp tựa tiểu thư đài cát, mang nhiều hào quang chói lọi, gặp nhiều may mắn.

Sam Sam: Cô gái xinh xắn, đáng yêu với tâm hồn ngây thơ, trong trẻo, luôn được mọi người xung quanh yêu thương.

Lâm Vy: Cô gái với cuộc đời gặp nhiều vinh hoa, phú quý, luôn có thần thái nhẹ nhàng, dư dả đến tận mai sau.

Mai Lâm: Cô gái mạnh mẽ, bộc trực, luôn chu đáo, gánh vác gia đình.

Linh Chi: Cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng, trong sáng với cốt cách thơm quý như loại nấm linh chi đắt giá.

Ngọc Diệp: Cô gái “lá ngọc cành vàng”, bảo bối quý giá đối với cha mẹ, tính cách hiền hòa, nhẹ nhàng, dễ thương.

Hương Mai: Cô gái với tương lai tỏa sáng, sống lương thiện nên hương thơm tỏa ngát cho đời.

Vân Khánh: Cô gái nhẹ nhàng như mây, tài giỏi thông tuệ, lập nhiều chiến công sáng rỡ, phi thường.

Bảo An: Cô gái quý giá của cha mẹ luôn khỏe mạnh, sống an yên bên gia đình thân yêu đến cuối đời.

Gia Linh: Cô gái tinh anh, nhanh nhẹn, khả năng điều khiển mọi việc thông thạo, kiên định trước mọi khó khăn.

Tuệ Mẫn: Cô gái với trí tuệ thông minh, minh mẫn với học vấn sáng lạn, đạt được nhiều thành tựu.

Lý Linh: Cô gái nhanh nhẹn, tính cách lém lỉnh, hài hước, luôn là chỗ dựa vững chắc cho người thân.

Sam Châu: Cô gái với cốt cách tựa châu báu, gan dạ, kiên cường trước mọi khó khăn, gian truân.

Hiền Nhi: Cô gái nhỏ nhắn, tính tình hiền lành, luôn kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ.

An Khuê: Cô gái có cuộc đời an yên, tự do tự tại, ít bị cám dỗ với học vấn uyên thâm, giỏi giang.

Bảo Khánh: Cô gái vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, đạt nhiều thành công nhờ tài trí hơn người, có danh tiếng lõi lạc.

Đào Uyên: Cô gái uyên bác, học vấn cao siêu làm rạng danh đất nước, luôn khiêm tốn, hòa nhã với tất cả mọi người.

Tâm Thảo: Cô gái hiền lành với tấm lòng nhân hậu, làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, hiếu thảo với bố mẹ, ông bà.

Ngọc Khánh (t/h)