Hiểu quy luật này bạn có thể biết rõ tuần tự 100 năm tới là năm con gì, mệnh gì

Tìm hiểu quy luật Can - Chi - Mệnh

Can Chi là hệ thống đánh số thành chu kỳ được dùng tại các nước phương Đông như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Can Chi dùng tổ hợp chu kỳ 60 (tức bội số chung nhỏ nhất của 10 Can và 12 Chi) để xác định tên gọi của thời gian (ngày, giờ, năm, tháng).

Can (còn gọi là Thiên Can) ứng với 10 can khác nhau theo thứ tự: Giáp - Ất - Bính - Đinh - Mậu - Kỷ - Canh - Tân - Nhâm - Quý. Can được hình thành trên cơ sở 5 hành phối hợp với âm dương.

Chi biểu thị 12 chi (còn gọi là Địa Chi) tức 12 con vật trong vòng hoàng đạo của tử vi phương Đông, còn gọi là 12 con giáp. Hệ chi này do 6 cặp âm dương do ngũ hành biến hóa mà ra.

Các con giáp lần lượt là: Tý (chuột) - Sửu (trâu) - Dần (hổ) - Mão (mèo, hoặc thỏ ở các nước Trung Quốc, Nhật Bản) - Thìn (rồng) - Tỵ (rắn) - Ngọ (ngựa) - Mùi (dê) - Thân (khỉ) - Dậu (gà) - Tuất (chó) - Hợi (lợn).

Ghép can với chi lại với nhau sẽ được hệ đếm gồm 60 đơn vị gồm các tên như: Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão...

12 con giáp

Trong khi đó, theo thuyết âm dương ngũ hành của phương Đông cổ đại thì vạn vật tồn tại trong trạng thái cân bằng năng lượng âm và dương. Quy luật vận động năng lượng của sự sống xoay quanh 5 hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Ngũ hành có tương sinh, tương khắc, được khái quát như sau:

Tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.

Tương khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

Trong chu kỳ vận động 60 năm của Can Chi, các năm sẽ tuần tự ứng với các hành (mệnh) nhất định.

Ngoài ra, có một cách tính nhanh mệnh năm sinh như sau: Can + Chi = Mệnh

Quy ước 10 can tương ứng các giá trị:

Giáp, Ất = 1

Bính, Đinh = 2

Mậu, Kỷ = 3

Canh, Tân = 4

Nhâm, Quý = 5

Quy ước 12 chi tương ứng các giá trị:

Tý, Sửu, Ngọ, Mùi = 0

Dần, Mão, Thân, Dậu = 1

Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi = 2

Can + Chi = Mệnh (nếu kết quả > 5 thì trừ đi 5 để ra mệnh):

Kim = 1

Thủy =2

Hỏa = 3

Thổ = 4

Mộc = 5

Dưới đây là bảng Can - Chi - Mệnh trong chu kỳ 60 năm để các bạn tiện tra cứu:

Chu kỳ 60 năm ứng với ngũ hành.

Năm 2022 mệnh gì, là năm con gì?

Tuân theo quy luật Can - Chi - Mệnh trên, bạn có thể dễ dàng biết tiếp theo năm Tân Sửu 2021 sẽ là năm 2022 Nhâm Dần (năm con hổ), mệnh Kim (cụ thể là Kim Bạch Kim, tức vàng pha bạc).

Con hổ nổi bật với sức mạnh, sự dũng mãnh.

Theo quan niệm dân gian, người tuổi Dần mang một số nét tính cách như loài hổ mạnh mẽ, kiêu hãnh và khó lường. Bên cạnh đó, họ cũng rất thông minh, hào phóng, thẳng thắn và nóng nảy.

Năm 2023 mệnh gì, là năm con gì?

Tương tự với cách tính trên, năm 2023 sẽ là năm Quý Mão (năm con mèo), mệnh Kim (cụ thể là Kim Bạch Kim, tức vàng pha bạc) do 2 năm liên tục tạo thành một cặp cùng mệnh.

Con mèo được xem trọng sự khôn ngoan, khéo léo.

Người tuổi Mão thường là người khôn ngoan, mưu trí, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ cũng là người tốt bụng, nhiệt tình, dễ thích nghi với hoàn cảnh và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi khó khăn.

Hải Đăng