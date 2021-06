Món ngon mùa hè: 11 món thịt vịt vừa ngon vừa dễ làm

Thịt vịt thường được chế biến thành 3 món phổ biên như vịt luộc, tiết canh, cháo vịt. Tuy nhiên, nếu thích thay đổi khẩu vị, bạn có thể chế biến các món ngon từ vịt như dưới đây:

1. VỊT KHO VỎ QUÝT

Nguyên liệu:

- Nửa con vịt, 4 miếng vỏ quýt khô, lượng gừng vừa đủ, tỏi và hành tím băm vừa đủ, 3 thìa nước tương, 1 thìa hắc xì dầu, nửa thìa muối

Cách làm:

- Vỏ quýt đem ngâm nước, dùng dao cạo sạch phần cùi trắng bên trong nếu không nó sẽ bị đắng. Sau khi ngâm và rửa sạch, bẻ ra thành từng miếng nhỏ. Vịt sau khi làm sạch, chặt miếng vừa ăn. Bạn có thể lọc bỏ bớt mỡ và da vịt.

- Cho nước vào nồi, thêm chút rượu nấu ăn cùng 2 lát vừng vào, sau đó thêm vịt, đun sôi. Vớt sạch bọt, sau đó vớt vịt ra, rửa sạch với nước ấm. Bước chần này giúp vịt đỡ hôi và tanh hơn.

- Cho một ít dầu vào nồi, (bạn cũng có thể áp chảo mà không cần dầu, vì bản thân vịt sẽ tiết ra nhiều nước và mỡ) Khi nhiệt độ dầu nóng đạt khoảng 50% thì cho hành tỏi băm vào xào cho dậy mùi thơm.

- Sau đó đổ thịt vịt vào xào, vịt tiết ra nhiều mỡ thì chắt bớt mỡ ra, chiên cho đến khi thịt se lại và săn chắc. Lúc này, thêm một ít nước sôi xâm xấp mặt thịt vịt, thêm nước tương và hắc xì dầu.

- Cho vỏ quýt vào, đậy vung, đun trên lửa lớn cho đến khi sôi rồi hạ nhiệt, đun lửa nhỏ khoảng 40 phút. Nấu cho đến khi vịt chín mềm. Tăng lửa, để nước kho cạn và sệt lại. Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp.

- Lưu ý: Trong món này, nếu không có vỏ quýt bạn có thể thay thế bằng chút quế và hoa hồi. Vịt kho vỏ quýt không chỉ thơm nức, mềm ngon mà còn đậm đà ăn với cơm rất tuyệt!

2. VỊT RÔ TI NƯỚC DỪA

Nguyên liệu:

- 2 miếng thịt vịt hay đùi vịt hoặc 1/2 con vịt

- 2 lá nguyệt khô, 1 muỗng cà phê đường, 1 /2 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê ớt khô, 1 muỗng cà phê ngũ vị hương, 1 muỗng gừng thái sợi, 2 muỗng canh xì dầu, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê tỏi

- Hành băm, 2 hoa hồi, 700 ml nước dừa tươi hay nước lạnh

Cách làm:

Vịt rửa sạch, ướp tất cả gia vị phía trên vào vịt. Để 3 tiếng cho vịt thật ngấm.

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 3 muỗng canh dầu. Chờ dầu hơi nóng, cho thịt vào chiên với lửa nhỏ. Khi thấy phần da và thịt có màu vàng thì cho hết nước ướp thịt và nước dừa tươi vào, hạ lửa, hầm cho đến khi nước sánh, thịt vịt có màu nâu sậm là được.

Xếp xà lách, cà chua và dưa leo ra xung quanh đĩa, sau đó chặt thịt vịt rô ti thành từng lát, xếp lên cho hấp dẫn.

3. VỊT NƯỚNG CHAO

Nguyên liệu:

- 1 kg vịt

- Gia vị: 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh chao, 1/2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng nước mắm, ít sa tế, 2 muỗng cà phê dầu màu điều, 1 xíu hạt tiêu, hành và tỏi băm nhỏ

- Rau sống, khế, chuối vừa đủ ăn

- củ quả muối chua

Cách làm:

Vịt sau khi mua về rửa sạch với gừng và muối cho bớt hôi rồi chặt miếng to vừa, khứa vài đường trên miếng thịt vịt.

Sau đó ướp vịt với 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh chao, 1/2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng nước mắm, ít sa tế, 2 muỗng cà phê dầu màu điều, 1 xíu hạt tiêu, hành và tỏi băm nhỏ. Trộn đều ướp từ 2-3 tiếng.

Rau sống nhặt rồi rửa sạch. Khế rửa sạch thái nhỏ. Chuối bỏ vỏ, bào mỏng, ngâm vào tô nước có vắt chanh, khi ăn thì lấy ra cho khỏi thâm.

Cà, rốt và củ cải trắng gọt vỏ, thái sợi rồi cho giấm, đường trộn đều cho có vị vừa ăn. Thêm ớt nếu thích.

Bạn có thể nướng vịt bằng lò hay trên bếp than tùy thích. Khi nướng thỉnh thoảng lật để thịt vịt chín đều, không bị cháy. Ngoài ra, cứ vài phút lại quết nước ướp thịt vịt lên cho ngấm thêm gia vị và vịt thơm hơn.

Khi thấy thịt vịt có màu vàng ruộm, hoặc hơi vàng đỏ sậm là vịt nướng chao chín. Bạn cũng có thể chọc thử đũa vào, thấy thịt vịt không chảy nước hồng ra là được.

4. VỊT OM BIA

Nguyên liệu:

- 500g thịt vịt, 1 chai bia, 2 lá nguyệt quế, 2 bông hoa hồi, 3 viên đường phèn, lượng gừng vừa đủ, hành lá và tỏi tây vừa đủ, nửa bát nước tương, 1 thìa hắc xì dầu, 1 thìa cà phê muối

Cách làm:

- Chặt vịt thành từng khúc vừa ăn, rửa sạch máu thừa, sau đó để ráo nước. Cho thịt vịt vào nồi, thêm nước vừa ngập thịt vịt, thêm hành lá và vài lát gừng, hoa hồi, lá nguyệt quế. Bật bếp đun với lửa lớn. Sau khi nước sôi thì chuyển sang lửa vừa, đun trong 1 phút. Việc luộc thịt vịt sơ qua như vậy để khử bớt mùi hôi, tanh của thịt vịt. Vớt vịt ra, để riêng.

- Cho thịt vịt vào chảo không có dầu ăn, đảo đến khi thịt vịt hơi sém vàng, như vậy khi om thịt vịt sẽ thơm và giòn hơn. Khi chiên bạn không cần cho dầu vì chính da vịt đã chứa dầu rồi.

- Khi thịt hơi vàng, da săn lại thì đổ bia, lượng bia vừa đủ ngập hết miếng thịt vịt, sau đó vặn lửa lớn và đun sôi.

- Cho đường phèn, nước tương, hắc xì dầu và muối vào, sau khi đun sôi thì nếm thử, khẩu vị của mỗi người khác nhau bên bạn tự điều chỉnh độ mặn ngọt tùy ý.

- Sau khi đun lửa lớn, chuyển sang lửa nhỏ và đun khoảng 30 phút. Sau đó chuyển sang lửa lớn để sốt cạn gần hết, cho vài nhánh tỏi tây cắt khúc còn lại vào xào trong 1 phút là xong. Tắt bếp, cho vịt om bia ra bát rồi ăn nóng với cơm.

- Vịt om bia thơm nức, đậm đà vô cùng thơm ngon, bổ dưỡng!

5. VỊT NƯỚNG RIỀNG MẺ

Nguyên liệu:

- 1 con vịt

- 3 - 4 thìa mẻ ngấu

- 1 bát con riềng xay

- Nước mắm, mì chính, bột canh vừa đủ

Cách làm:

Vịt đem làm sạch, bóp với muối và dấm trắng để khử mùi hôi.

Chặt vịt thành 5-6 phần để nướng cho nhanh chín hoặc bạn để nguyên con tùy ý.

Cho vịt vào một âu lớn, rồi thêm gia vị nước mắm, mì chính, ít bột canh vào trộn đều. Sau đó thêm mẻ, riềng xay vào trộn tiếp. Để ướp vịt như vậy khoảng ít nhất 1 tiếng.

Chuẩn bị bếp than hoa. Dùng cọ phết dầu ăn lên vỉ nướng vịt để khi nướng vịt không bị dính chặt vào vỉ. Lần lượt xếp vịt lên vỉ. Dùng dây thép nhỏ nẹp chặt hai bên mép vỉ để khi nướng vịt, vỉ không bị bung ra.

Sau khi đã chuẩn bị xong bếp than hoa, xếp vỉ vịt lên trên bếp, rồi nướng. Trong quá trình nướng, thỉnh thoảng phết ít dầu ăn lên trên mặt vịt để vịt không bị cháy.

Lưu ý, trong quá trình nướng bếp than, nên để vịt cách mặt than khoảng 35cm để tránh bụi. Không nên để than tập trung vào giữa bếp, như vậy sẽ làm vịt cháy, vì thế chỉ nên xếp than xung quanh bếp, còn ở giữa để một lớp mỏng, nhiệt độ của than ở xung quanh vẫn đủ làm cá ở giữa chín. Hơn nữa, chỉ nên dùng một chiếc quạt gió nhỏ để thổi than.

Nướng từ từ, không vội vàng để vịt có thể chín đều từ trong ra ngoài. Cứ 2-3 phút lại lật vịt một lần để các mặt vịt chín vàng đều nhau. Khi vịt chín, lấy vịt nướng riềng mẻ xếp ra đĩa rồi chấm với xì dầu ăn nóng nhé!

6. VỊT XÓC HÀNH SẢ

Nguyên liệu:

- 2 miếng ức vịt (có thể dùng nửa con vịt hay đùi vịt)

- 1 nhánh sả băm; 1 củ gừng băm (khoảng 2 muỗng canh); 2 trái ớt băm; 2 tép tỏi băm; 1 nhánh hành lá thái nhỏ

- 70 gr tinh bột bắp hay bột năng; 50 gr bột chiên giòn; 1 muỗng cà phê muối tiêu.

Cách làm:

- Vịt rửa với nước gừng và muối, sau đó xả qua nước lạnh. Luộc sơ vịt 3 phút, rồi vớt ra. Thái thịt từng miếng hơi mỏng.

- Vịt cùng 1/2 muỗg cà phê tiêu, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê xì dầu, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê rượu trộn đều để 30 phút.

Sau đó cho bột năng và bột chiên giòn vào trộn đều.

- Bắc chảo dầu lên bếp, chờ dầu nóng cho từng miếng thịt vào chiên với lửa vừa. Khi thịt vàng giòn, vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Bắc chảo khác lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu, chờ dầu nóng cho hết tỏi, ớt, gừng, hành, sả... vào xào thơm 3 phút.

Sau đó, cho thịt vịt, muối tiêu vào đảo đều 2 phút là tắt bếp.

Trình bày: Cho ít xà lách ra đĩa, thêm thịt vịt xóc hành sả lên. Món này dùng nóng với cơm rất ngon, đậm vị.

7. VỊT KHÌA NƯỚC DỪA

Nguyên liệu:

- Thịt vịt: khoảng 800-900g. Nên chọn phần thịt ít xương như đùi, lườn.

- 1 trái dừa tươi.

- Tỏi, hành củ, gừng, ngũ vị hương, tiêu, muối, rượu trắng, dầu ăn, bột nêm, nước tương.

Cách làm:

Gừng cạo vỏ, rửa sạch, đập giập. Hành tỏi bóc vỏ rửa sạch, đập giập, bằm nhỏ.

Thịt vịt làm sạch, dùng muối và gừng đã đập giập ở trên xoa đều xung quanh miếng thịt vịt. Thêm chút rượu trắng vào cùng, bóp kỹ, sau đó rửa thật sạch cho hết mùi hôi. Tiếp theo lọc bỏ bớt xương, thái thịt thành 3-4 miếng lớn, dùng dao khía nhẹ xung quanh để khi ướp thịt được ngấm gia vị hơn.

Ướp thịt vịt với ngũ vị hương, hành, tỏi đã bằm nhỏ ở trên, thêm chút bột nêm, tiêu và 1 thìa nước tương trộn đều để khoảng 1h cho thịt ngấm gia vị.

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào chảo. Khi dầu ăn nóng già cho thịt vịt vào chiên vàng 2 mặt. Chú ý gạt bỏ lại hành tỏi để khi chiên không bị cháy.

Khi vịt chín vàng 2 mặt, gạn hết dầu ăn trong chảo ra ngoài, thêm nước dừa tươi cùng chút bột nêm vào, om nhỏ lửa đến khi vịt chín mềm và phần nước sền sệt.

Tắt bếp, lấy thịt vịt ra thái miếng vừa ăn, xếp ra đĩa, dưới chút nước sốt lên trên cho thịt thêm đậm đà.

Những miếng thịt vịt chín mềm, đậm đà, thơm phức quyện cùng vị ngọt của nước dừa thực sự hấp dẫn.

8. VỊT GIẢ CẦY

Nguyên liệu:

- Vịt xiêm: ½ con (1-1,2kg)

- 1 củ riềng, 1 củ tỏi, 1 nhánh gừng, 2 trái ớt, mắm tôm, mẻ, bột nghệ, muối, dầu ăn, bột nêm.

Cách làm:

- Vịt làm sạch, bóp với chút rượu, muối và gừng giã giập cho sạch. Rửa lại thật sạch, để ráo và cho lên bếp thui vàng, xém các mặt. Sau đó chặt thành miếng vuông vừa ăn.

- Riềng cạo bỏ rễ, vỏ sau đó rửa sạch, xắt miếng rồi đem xay hoặc giã nhỏ. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch, bằm nhỏ. Ớt rửa sạch, xắt nhỏ. Mẻ lọc qua rây lấy loại bỏ phần bã.

- Ướp thịt vịt với riềng, mẻ, mắm tôm và 1 thìa nhỏ bột nghệ để khoảng 30-45 phút cho thịt vịt ngấm gia vị.

- Bắc nồi lên bếp, thêm 1 thìa dầu ăn. Dầu nóng già cho tỏi đã bằm nhỏ ở trên vào phi thơm. Tiếp đến cho thịt vịt đã ướp gia vị vào xào săn.

- Vịt săn, ngấm đều gia vị, thêm ít nước sôi vào đun nhỏ lửa đến khi nước cạn, vịt chín mềm. Nêm nếm cho vừa ăn là được.

- Vịt giả cầy ăn nóng cùng bún hoặc với cơm trắng rất ngon.

9. VỊT KHO SẢ

Nguyên liệu:

- 1kg thịt vịt (khoảng 1/2 con)

- 30g sả băm

- 50ml nước mắm

- 20ml nước kho (nước hàng)

- Gia vị: 20g bột nêm; 60g đường; 5g tiêu

- 2 tép tỏi - 1 củ hành tím - Ớt đỏ - Dầu ăn, rượu trắng, gừng.

Cách làm:

Lóc lấy thịt vịt, cắt khúc vừa ăn. Dùng rượu trắng và gừng để tẩy mùi hôi của thịt. Sau đó rửa sạch. Ướp thịt vịt với 50ml nước mắm, 20ml nước kho, 20g bột nêm, 60g đường, 5g tiêu và 1/2 lượng sả băm.

Đập dập, bóc vỏ, băm nhuyễn 2 tép tỏi, 1 củ hành tím. Đặt một chiếc nồi lên bếp, cho một ít dầu ăn vào, mở lửa vừa. Khi dầu nóng, thả hành tỏi, sả băm vào phi thơm. Sau đó, cho thịt vịt vào chiên sơ các mặt.

Khi thịt vịt săn lại, đổ một ít nước sạch ngập mặt thịt, nấu thêm 40 phút rồi tắt bếp.

Dọn thịt vịt kho sả ra ăn kèm với cơm. Có thể cho một ít ớt đỏ vào để dậy mùi.

Lưu ý:

- Cần sơ chế, vệ sinh kĩ thịt vịt bằng rượu, gừng để tẩy hết mùi hôi.

- Nếu kiêng mỡ, trong quá trình lóc thịt, có thể bỏ bớt các phần mỡ thừa của thịt.

10. VỊT OM SẤU

Nguyên liệu:

- Vịt: 1kg

- Sấu: tùy theo sở thích, nếu thích ăn vị chua rõ thì bạn nấu từ 10-12 quả.

- Rau rút, khoai sọ

- Gừng, tỏi, hành khô, sả, riềng, chanh...

- Gia vị, muối, đường...

Cách làm:

Rau rút nhặt sạch bấc, bóc vỏ hành tỏi, gừng riềng, sả đập dập.

Vịt mua về rửa sạch với nước lạnh, sau đó rửa lại với ½ quả chanh để vịt hết hẳn mùi hoi. Chặt hoặc cắt miếng to bằng bao diêm. Ướp vịt với hỗn hợp hành, tỏi, sả, riềng, 1 thìa muối gia vị, 1 thìa cafe đường trong khoảng 30 phút cho thịt ngấm.

Khoai sọ gọt vỏ, ngâm nước để khoai ra hết nhớt.

Thịt đã ướp đủ thời gian các bạn xào qua, sau đó thêm lượng nước dùng vừa đủ ăn và đun sôi liu riu. Thêm sấu vào om đến khi thử thấy vịt đã chín mềm.

Khi vịt chín thì cho khoai sọ vào đun tới khi khoai chín bở, tiếp tục cho rau rút vào để rau vừa chín tới, nêm nếm lại gia vị vừa miệng ăn rồi tắt bếp.

11. VỊT QUAY BẮC KINH

Nguyên liệu:

- 1 con vịt khoảng 1kg

- 1 muỗng cà phê dấm trắng; 2 muỗng canh dầu hào; 1 muỗng cà phê ngũ vị hương; 2 muỗng canh đường mạch nha; 1 ½ rượu nấu ăn

- Thưởng thức: 10 cái bánh tráng; 1 quả dưa chuột; 2 củ hành boaro. Thái chỉ phần thân trắng của hành

- Nước chấm: 2 muỗng canh tương đậu nành ngọt 1 muỗng canh vừng trộn đều để chấm với vịt quay

Cách làm:

Cho dấm vào trong nước, cho vịt vào ngâm trong 1 giờ. Sau đó dùng dây buộc vịt vào sợi dây, treo vịt lên để cho khô, ráo nước.

Trộn 2 muỗng canh dầu hào vào ½ muỗng canh rượu nấu ăn và 1 muỗng cà phê ngũ vị hương. Sau đó, phết hỗn hợp sốt này vào trong bụng vịt.

Trong bát khác, trộn 2 muỗng canh đường mạch nha, với 2 muỗng canh nước nóng và ½ muỗng canh dấm trắng. Sau đó phết hỗn hợp gia vị này lên khắp bề mặt da của vịt. Sau 30 phút lại phết lại 1 lần nữa. Nếu là mùa đông bạn có thể treo vịt vịt lên trong 24 giờ. Còn riêng mùa hè, nếu treo lâu vịt sẽ bị ôi thiu.

Sau đó, dùng lạt xâu kín phần bụng vịt.

Làm nóng lò nước trước ở nhiệt độ 180 độ C. Sau đó cho vịt vào vỉ nướng, để khay bên dưới để hứng nước thịt vịt chảy xuống. Nướng vịt trong 20 phút.

Lật vịt, nướng thêm 15 phút nữa. Sau đó hạ nhiệt độ xuống 120 độ C và tiếp tục nướng trong 30 phhút. Nếu vịt to hơn có thể nướng thêm 10 phút nếu nó nặng thêm 500g.

Sau đó, bạn có hai cách để tiếp tục chế biến món vịt này.

Làm nóng nồi dầu ăn, sau đó, một tay giữ phần cổ vịt, một tay dùng muôi múc dầu ăn nóng rưới lên vào da vịt cho da vịt nóng giòn. Cẩn thận bị bỏng tay.

Cách 2: Tiếp tục cho vịt vào lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C một lần nữa trong 6-10 phút (để ý cẩn thận không vịt bị cháy).

Sau đó, để vịt nguội bớt vài phút trước khi cắt thịt vịt.

Vịt bạn có thể băm thành từng miếng vừa ăn hoặc lọc riêng thịt ra bằng cách khứa một đường quanh ức và bụng bịt. Dùng dao khứa đôi vịt dọc theo bụng vịt.

Khứa phần thịt trên bề mặt này thành các miếng bằng nhau rồi lấy dao lọc từng miếng ra. Vịt quay Bắc Kinh có thể ăn trực tiếp hoặc cuốn với bánh trang kèm dưa chuột, hành thái chỉ.

