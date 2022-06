Món canh bổ dưỡng giúp giải nhiệt mùa hè lại tăng miễn dịch, chị em nhất định nên nấu mỗi tuần!

Canh sườn củ sen vừa bổ vừa mát, mùa hè đừng quên nấu nhé chị em.

Mùa hè thời tiết oi bức, nóng nực dễ gây chán ăn và ăn uống không được ngon miệng. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp đủ chất dinh dưỡng và nước cho cơ thể thì sức khỏe sẽ ngày càng đi xuống. Hãy đổi vị bữa cơm nhà bằng món canh dinh dưỡng sườn heo củ sen.

Nhiều chị em thông thái thường dùng củ sen hầm lấy nước để ăn lẩu, ninh canh. Củ sen vào mùa đông hay mùa hè thì đều bổ dưỡng cả. Món canh này tuy không mới nhưng biến tấu một chút trong công thức sẽ phát huy được tác dụng mà ăn lại rất ngon miệng.

Cách nấu canh sườn củ sen

Nguyên liệu cần thiết

- Sườn non: 500g

- Củ sen: 2 củ đã gọt vỏ, cắt thành từng khoanh vừa ăn

- Gừng tươi, lạc, muối, hành lá, rau mùi

Bạn nên dùng nồi áp suất để hầm cho củ sen nhanh nhừ, vừa tiết kiệm thời gian mà củ sen không bị hao dinh dưỡng.

Ngâm sườn trong nước sạch khoảng 30 phút để sạch hết huyết bẩn. Thay nước khác để rửa sườn đến khi loại bỏ hết chất bẩn.

Rửa sạch lạc. Củ sen rửa sạch, gọt vỏ, cắt khoanh tròn vừa ăn. Gừng rửa sạch, đập dập.

Cho sườn, củ sen, lạc và gừng đập dập vào nồi áp suất. Hầm trong khoảng 20-30 phút hoặc cài theo chế độ ninh, hầm soup của nồi.

Muối nên được nêm vào canh sườn củ sen sau cùng. Thêm muối vào canh và để thêm khoảng 10 phút nữa.

Sau khi múc ra bát cho hành, mùi thái nhỏ.

Cách nấu canh sườn củ sen khá đơn giản, tuy nhiên món ăn này rất bổ dưỡng. Củ sen vào mùa hè cũng ngon và giàu dinh dưỡng nhất, nên tận dụng để nấu canh giải nhiệt cho cả nhà cùng thưởng thức.

Chúc bạn thành công với cách nấu canh sườn củ sen này nhé!

Ăn củ sen có lợi gì?



Từ lâu, củ sen đã được sử dụng trong y học cổ truyền vì nhiều tác dụng bổ dưỡng chúng mang lại cho sức khỏe. Củ sen có vị ngọt nhẹ và nhiều tinh bột, có thể dùng ăn sống hoặc nấu chín làm món súp, xào hoặc salad đều hấp dẫn.



Nguồn cung cấp vitamin C



Chẳng mấy ai nghĩ rằng, củ sen lại cung cấp nhiều vitamin C nhiều như vậy. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, không chỉ hỗ trợ sức khỏe miễn dịch mà còn chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào.



Giàu hàm lượng folate



Folate, còn được gọi là vitamin B9, rất quan trọng cho sự hình thành tế bào máu. Chất này cần thiết cho sức khỏe trước khi sinh, đặc biệt quan trọng trong việc ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh liên quan đến não và cột sống.



Chứa nhiều chất chống oxy hóa



Trong các loại thực phẩm chứa chất chống oxy hóa, củ sen được tin tưởng lựa chọn nhiều. Bởi có không ít nghiên cứu cho thấy, củ sen có chứa tới 13 hợp chất phenolic khác nhau có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến stress oxy hóa, chẳng hạn như rối loạn viêm nhiễm.



Cung cấp protein dồi dào



Trong củ sen có chứa nhiều protein và có thể dùng thay thế thịt trong nhiều món ăn. Cũng vì lý do này mà củ sen được sử dụng nhiều trong các món chay. Một củ sen nhỏ có thể chứa đến 2g protein. Bởi vậy, củ sen là một sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ bữa ăn nào vì chúng chứa nhiều protein nhưng ít chất béo bão hòa và ít cholesterol.

Theo ttvn.toquoc.vn