Để chào đón năm 2021 nhiều may mắn, các bạn có thể gửi những lời chúc năm mới hay và ý nghĩa dành cho bạn bè, người thân nhé!

Lời chúc năm mới cho bạn bè

- Giao thừa sắp đến. Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên. Đong cho đầy hạnh phúc. Gói cho trọn lộc tài. Giữ cho mãi an khang. Thắt cho chặt phú quý. Cùng chúc nhau như ý. Hứng cho tròn an khang. Chúc năm mới bình an. Cả nhà đều sung túc.

- Năm 2021, chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 biển cả tình thương, 1 đại dương tình bạn, 1 điệp khúc tình yêu, 1 người yêu chung thủy, 1 sự nghiệp sáng ngời, 1 gia đình thịnh vượng. Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến!

- Chúc tất cả các bạn một năm mới tuyệt vời với niềm hạnh phúc to lớn và niềm vui vô biên. Các bạn là đồng nghiệp tốt nhất mà tôi từng có. Chúc mừng năm mới!

Lời chúc năm mới 2021 hay và ý nghĩa dành cho bạn bè, người thân

- Chúc mừng năm mới! Đa lộc, đa tài, đa phú quý! Đắc thời, đắc thắng, đắc nhân tâm!

- Năm mới chúc anh em “sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên, chẳng ai làm phiền!”.

- Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với năm cũ. Hãy cùng nhau đón chào năm mới với trái tim tích cực và tràn đầy hy vọng mới. Chúc mừng năm mới!

- Chúc mừng năm mới! Công thành danh toại - Trẻ mãi không già - Phúc lộc trường tồn - Tấn tài, tấn lộc

- Tiền xu nặng túi – Tiền giấy đầy bao – Đi ăn được khao – Về nhà người rước – Tiền vô như nước – Tình vào đầy tim – Chăm ấm nệm êm – Sung sướng ban đêm – Chúc mừng năm mới!

- Hôm nay có 3 người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp để họ tìm đến với bạn ngay. Tên của 3 người ấy là Hạnh phúc, Thịnh vượng và Tình yêu. Happy New Year 2021!

- Chúc bạn có nhiều người để ý. Tỏ tình nhiều ý. Tiền nhiều nặng kí. Công việc vừa ý. Miệng cười mắt ti hí. Sống lâu một tí.

- Nhân dịp Tết Dương lịch 2021, chúc bạn 12 tháng phú quí, 365 ngày phát tài, 8.760 giờ sung túc, 525.600 phút thành công, 31.536.000 giây vạn sự như ý!

- Chúc luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, cung hỉ cung hỉ!

- Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, triệu điều bất ngờ không chờ cũng đến!

Lời chúc năm mới dành cho người thân

- Năm mới 2020 đã đến, con muốn dành lời tri ân chân thành nhất tới ông, bà, cha mẹ những người con yêu thương nhất. Kính chúc cả nhà sức khỏe, vạn sự như ý và đong đầy niềm vui.

- Một mùa xuân mới đã đến, con kính chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên chúng con và đón một năm mới an lành, tràn ngập hạnh phúc.

- Con chúc gia đình một năm mới Thịnh vượng an khang – Giữ chặt lộc tài – Hưởng trọn bình an – Cùng nhau sung túc.

- Xuân đến hi vọng. Ấm no mọi nhà. Kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi.

- Cung chúc tân niên một chữ nhàn. Chúc mừng gia quyến đặng bình an. Tân niên đem lại niềm hạnh phúc. Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui.

- Một mùa xuân mới đã đến, con kính chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên chúng con và đón một năm mới an lành, sung túc và tràn ngập hạnh phúc.

- Chúc tết ông bà của con. Tuổi già hạnh phúc, bình yên. Chung vui hưởng phúc, thọ trường an khang. Cho một năm mới an khang. Cửa nhà yên ấm, trọn năm sum vầy.

- Kính chúc anh, chị một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

Lời chúc Tết dương lịch 2021 hay có vần điệu độc đáo Một năm 2020 qua đi với bao biến động, lo âu bởi dịch bệnh, vào thời khắc giao thừa hãy gửi tới người thân bè bạn của bạn những lời chúc Tết dương lịch 2021 vui vẻ để thắp lên niềm tin vào những điều tốt lành sẽ tới trong năm mới.

Ngọc Khánh (t/h)