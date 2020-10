Thêm lời chúc thêm niềm vui ngày 20/10

Lời chúc 20/10 dành cho mẹ

- Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe để mãi bên cạnh con cháu. Con mong mẹ luôn nở nụ cười trên môi và hãnh diện vì đã sinh ra con. Con yêu mẹ nhiều lắm!

- Con yêu mẹ rất nhiều. Nhân ngày 20/10, con chúc mẹ luôn được mạnh khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc và hi vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ của con.

- Mẹ yêu ơi! Nhân này Phụ nữ Việt Nam 20/10, con kính chúc mẹ sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý và sức khỏe dồi dào. Con tự hào vì là con của mẹ và được mẹ nuôi nấng dưỡng dục.

Lời chúc 20/10 cho mẹ, người yêu hay và ý nghĩa

- Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, con gửi lời chúc mừng đến mẹ thân yêu của con! Chúc mừng người phụ nữ xinh đẹp nhất, đảm đang nhất và tuyệt vời nhất cuộc đời con.

- Mẹ yêu! Thật sự con rất xin lỗi vì từng làm mẹ buồn lòng. Ngày 20/10, mẹ phải thật vui tươi, hạnh phúc bên mọi người, mẹ nhé. Chúc mẹ của của con thật dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và luôn sống thật hạnh phúc.

- Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Nhân ngày 20/10 con chúc mẹ nhiều sức khỏe và luôn nở nụ cười trên môi. Con yêu mẹ rất nhiều!

- Suốt 5 năm nay con đã có thêm một người mẹ nữa. Từ đáy lòng con luôn cầu chúc mẹ thật mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an để ở bên vợ chồng con thật lâu, sau này còn bế cháu cho chúng con nữa ạ. Chúng con yêu thương mẹ rất nhiều!

- Mẹ ơi, đối với con từ lâu con luôn yêu thương mẹ như mẹ đẻ của mình. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, con kính chúc mẹ sức khỏe, vạn sự như ý, hạnh phúc vui vầy bên con cháu mãi mãi.

- Nhân ngày 20/ 10, vợ chồng con xin gửi lời cảm ơn đến mẹ, người phụ nữ đảm đang tuyệt vời. Chúng con chúc mẹ mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.

- Không chỉ là trong ngày 20/10 mà tất cả 365 ngày, con đều mong mẹ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc! Con mong luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, tình yêu thương của mẹ suốt cuộc đời... Chúng con yêu mẹ!

Lời chúc 20/10 dành cho người yêu hài hước, hay nhất

- Hôm nay 20/10 anh nhờ bưu điện gửi tới tặng em một món quà. Đó là nỗi nhớ của anh dành cho em lúc này. Nhưng rất tiếc, họ từ chối. Họ nói rằng vì nó quá lớn. Anh phải làm sao đây?

- Nếu cần một người chia sẻ và ở bên em lúc buồn, hãy gọi cho anh. Đó là tổng đài chỉ dành riêng cho em đấy! Ngày 20/10 hạnh phúc em nhé!

- Trên thiên đường có 10 thiên thần: 5 thiên thần đang chơi đùa, 4 thiên thần đang nói chuyện và 1 thiên thần đang đọc tin nhắn này. Chúc thiên thần của anh vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa trong ngày 20/10 nhé!

Lời chúc 20/10 dành cho người yêu

- Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn... thì phải nói anh là một người cực kỳ may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em ngày 20/10 hạnh phúc.

- Trên Trái Đất có 8.000.000.000 người. Và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin chúc mừng 20/10 cho mỗi mình em. Có lẽ vì 7.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em.

- Vào ngày đặc biệt này, hãy tự thưởng cho mình sự nghỉ ngơi trong lịch trình bận rộn. Buông xõa mái tóc, tô một thỏi son và bước ra bên ngoài để đón nhận những niềm vui, làm những điều mình thích. Bởi hôm nay là dành cho em.

- Ngày 20/10, chúc người yêu xinh đẹp nhất thế gian của anh có một ngày thật vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.

- Cảm ơn em đã đến, mang theo cơn gió mát lành cho cuộc đời anh. Ngày 20/10, anh chúc người yêu anh luôn xinh đẹp, trẻ trung bất chấp thời gian.

Thêm một lời chúc, thêm một nụ cười.

- Chúc em luôn vui và nở nụ cười đẹp nhất trong ngày hôm nay. Anh hứa sẽ cố gắng là người mang tới những nụ cười ấy cho em không chỉ hôm nay mà cho tới hết cả cuộc đời. Chúc mừng ngày 20/10, em yêu!

- Đêm qua anh mơ thấy thiên thần, thiên thần hỏi anh mong muốn điều gì? Anh xin người hãy chăm sóc cho em. Nhưng người nói “Không!”. “Tại sao?”, anh hỏi. Người nói: “Thiên thần không thể chăm sóc cho thiên thần”.

- Châu Âu ngủ, Châu Á cũng đang ngủ, Châu Mỹ đang tối dần, chỉ có đôi mắt đẹp nhất trên thế giới này đang đọc tin nhắn của anh. Chúc mừng 20/10 tới người anh yêu nhé!

Ngọc Khánh (t/h)