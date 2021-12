Lời chúc Giáng sinh cho người yêu

- Em yêu của anh, mùa giáng sinh đã đến. Giáng sinh là mùa lạnh, nhớ mặc áo ấm vào em nhé. Chúc em một mùa Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa. I love u so much…and forever….

- Noel đến rồi, anh chúc em những gì tốt đẹp nhất. Chúc cho người con gái anh yêu lúc nào cũng nở tươi nụ cười! Yêu em nhiều lắm!

Gửi những câu chúc Giáng sinh 2021 hay nhất tới người yêu thương

- Anh à! Mình bắt đầu yêu nhau cũng sắp được 1 năm rồi đúng không anh. Đây là mùa đông đầu tiên mình bên nhau, em chúc tình yêu của em luôn hạnh phúc và mãi yêu em. Giáng sinh vui vẻ anh nhé! Mãi yêu anh!

- Mùa giáng sinh là mùa giá rét. Nhưng khi có anh cầm tay em, mùa giá rét trở thành mùa nồng ấm. Em mong tình yêu của chúng mình sẽ mãi là ngọn lửa xua tan lạnh giá của mùa đông.

- Có 20 thiên thần thì 19 đang ngủ say. Còn một thiên thần đang đọc tin nhắn này. Em có biết, em dễ thương như một thiên thần và rất quan trọng đối với tôi không? Giáng sinh an lành nhé!

Lời chúc Giáng sinh dành cho khách hàng

- Cảm ơn bạn đã luôn tim tưởng và trao trọn niềm tin cho chúng tôi. Nhân dịp Giáng sinh, kính chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ và an lành. Chúc cho sự hợp tác của chúng ta sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công mới trong năm tới này.

- Thật biết ơn vì sự đồng hành của Quý khách cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Giáng sinh đã về, chúng tôi xin chúc Quý khách vạn sự bình an, vui vẻ cùng tất cả những điều tốt đẹp nhất!

- Bạn là vị khách đặc biệt nhất của công ty chúng tôi, xin dành những lời chúc Giáng Sinh đặc biệt nhất đến bạn. Chúc bạn có một mùa Giáng Sinh ấm áp, an lành, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong năm mới!

- Sự thành công của chúng tôi ngày hôm nay là nhờ sự tin tưởng của Quý khách trong suốt thời gian qua. Cảm ơn Quý khách đã luôn ủng hộ sản phẩm và dịch vụ của công ty. Kính chúc Quý khách luôn được an lành, vui vẻ và ấm áp trong mùa Giáng Sinh năm nay.

Chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2022 bằng tiếng Anh

Merry Christmas and Happy new year 2022!

Chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2022!

With all good wishes for a brilliant and happy Christmas season. Hope things are going all right with you.

Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp cho một mùa Giáng sinh an lành và vui tươi. Mọi điều bình an sẽ đến với bạn.

May your Christmas be filled with special moment, warmth, peace and happiness, the joy of covered ones near, and wishing you all the joys of Christmas and a year of happiness.

Chúc bạn một Giáng sinh chứa chan những giây phút đặc biệt, bình yên, hạnh phúc, vui vẻ bên người thân. Chúc bạn một mùa Giáng sinh vui và một năm hạnh phúc.

Christmas is extra special when you spend it with me. Just kidding! I’m so lucky I get to spend it with you! Thank you for loving me. Merry Christmas!

Giáng sinh này sẽ đặc biệt hơn nếu em dành nhiều tình cảm hơn cho anh một chút nhỉ. Đùa chút thôi! Anh cảm thấy thật hạnh phúc vì mình đã dành cho em nhiều tình cảm đến thế. Cảm ơn em đã yêu anh. Chúc em một Giáng sinh thật vui vẻ và hạnh phúc!

It seems that Christmas time is here once again, and it is time again to bring in the New Year. We wish the merriest of Christmas to you and your loved ones, and we wish you happiness and prosperity in the year ahead.

Một mùa Giáng sinh lại về và một năm mới sắp đến. Chúng tôi gởi đến bạn và những người thân yêu lời chúc Giáng Sinh lành, và chúc bạn một năm mới hạnh phúc, thịnh vượng!

Christmas time is here. I hope you have a wonderful New Year. May every day hold happy hours for you.

Giáng sinh đã đến. Tôi chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời. Mong mỗi ngày qua đi sẽ là những giờ phút hạnh phúc nhất dành cho bạn.

You are special, you are unique; may your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas!

Bạn thật đặc biệt. Bạn thật tuyệt vời! Chúc Giáng sinh của bạn cũng đặc biệt và tuyệt vời như bạn vậy.

Ngọc Khánh (t/h)