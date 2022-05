Cô nàng 9X mách cách kho cá siêu ngon

THAM KHẢO CÁCH NẤU NƯỚC HÀNG KHO CÁ, THỊT Nguyên liệu cần có: 100 gam đường phèn, lượng dầu ăn vừa đủ, nước tùy theo mức độ bạn nấu. Cách làm: Cách 1: Tỉ lệ đường với dầu ăn là 5:1 Đun nóng nồi, cho dầu vào chảo, láng dầu cho lan ra khắp chảo rồi đổ bỏ dầu ra bát, chỉ để lại một ít dầu. Để dầu nguội hơn một chút thì cho đường cát hoặc đường phèn vào, để lửa nhỏ. Dùng muôi hoặc xẻng đảo chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng phải đảo liên tục cho đến khi đường trong chảo tan chảy. Lưu ý không để lửa to đường nhanh cháy và cần đảo liên tục để đường không dính chảo. Tiếp tục đảo cho đến khi đường tan hết, nổi bọt nhỏ thì chuyển sang lửa mức nhỏ nhất, đảo nhanh tay, đường chuyển dần sang màu vàng nhạt. Tiếp tục khuấy nhanh, khi đường chuyển sang màu đỏ cánh gián, bong bóng nổi to thì đổ nước ấm vào, khuấy đều để đường và nước hòa quyện vào nhau thì tắt bếp. Cách 2: Tỉ lệ đường với nước là 1: 1 Đun nóng chảo, đổ một ít dầu vào, tráng chảo và đổ tất cả dầu ra. Sau đó đun nóng chảo lần nước, cho đường phèn vào, đảo đều, để lửa nhỏ rồi khuấy liên tục. Lúc này là thời điểm quan trọng nhất, đổ nước vào chảo, vặn lửa lớn và nhanh chóng đun sôi, cho nước trong chảo vừa sôi, vừa đun vừa khuấy cho đến khi đường phèn tan hết trong nước. Trong quá trình đun chú ý sự chuyển màu của đường trong nồi, nước đường chuyển từ bọt to sang bọt nhỏ, có màu vàng nhạt, khi đạt được màu này là nước đường đã có màu. Khi các bong bóng nhỏ bắt đầu trở nên sền sệt, màu sắc sẽ trở nên đậm hơn; cuối cùng, màu sắc chuyển từ vàng đậm sang nâu nhạt và các bong bóng nhỏ trở lại thành bong bóng lớn; khi màu chuyển sang thành nâu đỏ là đã hoàn thiện. Lúc này tắt bếp, để nước hàng nguội rồi đem bảo quản là xong. Chúc các bạn thành công!