Chùm bóng bay bơm khí Hydro phát nổ như bom, cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn trong các bữa tiệc gia đình

Những chùm bóng bay rực rỡ đủ sắc màu được bơm khí Hydro là vật trang trí thường gặp ở các bữa tiệc sinh nhật, hội hè...Tuy nhiên chúng tiềm ẩn nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào.

Đoạn clip do camera an ninh trong nhà ghi lại vụ bóng bay phát nổ, bốc cháy sáng lóa đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, một nam thanh niên mang theo túi nilon chứa chùm bóng bay bơm khí Hydro vào nhà nọ giao hàng. Khi nữ chủ nhà vừa quay người cho chiếc bánh gato vào tủ lạnh, nam thanh niên đang lột bỏ chiếc túi bóng bao bọc ngoài chùm bóng ra thì bỗng nhiên chùm bóng phát nổ, một luồng ánh sáng chói lóa bao phủ gần hết căn phòng.

Nam thanh niên hoảng sợ chạy vào bên trong nhà trong khi chùm bóng bay và những tàn lửa buông rơi lả tả xuống sàn nhà. Trong chớp mắt chùm bóng bay tan biến chỉ còn vỏ túi nilon teo tóp vì cháy nằm dưới đất. Rất may vụ việc không có ai bị thương.

Hình ảnh cắt từ clip

Xem đoạn clip này, cư dân mạng ai nấy đều nhắc nhở người thân cẩn thận khi sử dụng bóng bay trang trí, không nên sử dụng bóng bơm khí Hydro vì rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

"Đúng trường hợp giống mình đã từng bị. Kéo bóng ra nó bị ma sát, gây ra tích điện. Khí hydro sợ lắm các cụ ạ";

"Lý do không mang bóng bay lên xe ô tô là đây nhớ, vì thành phần chính trong bóng bay là khí Hydro (H2) là 1 khí dễ cháy nổ";

"Hydro vừa rẻ lại cực nhẹ, là khí nhẹ nhất nên ham, nhưng cái gì cũng có giá của nó. Heli là khí hiếm nên giá đắt, nhưng bù lại thì độ an toàn tuyệt đối";

"Nhà em làm trang trí sinh nhật đây, cũng hay dùng bóng bay. Có những lúc tư vấn gãy lưỡi với khách là nên dùng Heli cho đảm bảo an toàn nhưng vì Hydro rẻ hơn gần 1 nửa nên vẫn dùng thôi, thành ra đám nào mà dùng nhiều bóng bay Hydro thì lo ngay ngáy. Cái này là do lúc vận chuyển xa quá bị va chạm, cọ xát nhiều nên gây cháy đó ạ";

"Rất nhiều vụ bị bỏng do nổ bóng bay rồi. Sinh nhật hội hè thường nhiều trẻ em, chúng ta không nên ham rẻ mà mua bóng bơm khí Hydro, lỡ chẳng may sảy ra sự cố thì thiệt hại kinh khủng hơn nhiều. Vui nhưng phải an toàn nhé".

Lam Giang

Clip: MXH