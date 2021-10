Cách làm thịt xiên nướng tại nhà chuẩn vị cực ngon

Các bước làm

1. Sơ chế nguyên liệu

2. Xiên thịt và rau củ

3. Nướng thịt

Chuẩn bị nguyên liệu

1. Thịt 200gr ức gà, 200gr thăn bò

2. Rau củ Ớt chuông xanh - đỏ - vàng (mỗi loại 2 quả), 3 củ hành tây

3. Gia vị Muối, hạt tiêu nước tương

Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội, đến thời điểm này thì chúng ta đã có thể đặt được đồ ăn về nhà rồi. Tuy nhiên, có những món ăn cứ phải được "chén" tại quán thì mới đã. Lẩu và nướng là 2 món như vậy. Gọi đồ nướng về nhà ăn thì chi bằng tự làm cho rồi.

Tranh thủ mai cuối tuần rảnh rỗi, chị em hãy thử làm ngay món thịt xiên nướng theo gợi ý sau đây. Có thể không ngon như khi được đi ăn đồ nướng ngoài hàng, nhưng đảm bảo cũng nguôi cơn thèm.

Làm thịt xiên nướng cũng không khó lắm đâu, chị em cứ mạnh dạn vào bếp.

Cách làm thịt xiên nướng rau củ

1. Sơ chế các nguyên liệu

Hành tây bạn lột vỏ rồi rửa sạch. Các loại ớt chuông cũng bỏ hạt, bỏ cuống rồi rửa sạch nha. Sau đó, bạn cắt hành tây và ớt chuông thành các miếng vuông có kích thước tương đương nhau 1 chút để xiên thịt trông đẹp mắt hơn.

Cắt nhỏ ớt chuông và hành tây.

Thịt bò và ức gà cũng rửa sạch và cắt thành từng miếng vuông nhỏ với kích cỡ tương đương như ớt chuông và hành tây. Sau đó, bạn hãy ướp mỗi loại thịt với 6 thìa cà phê nước tương và 1 thìa cà phê hạt tiêu xay. Ướp trong khoảng 15 phút để thịt thấm gia vị.

Thịt cũng cắt thành miếng vuông nhỏ rồi ướp với nước tương.

2. Xiên thịt và rau củ

Thịt xiên thì đương nhiên phải có xiên rồi, chị em dùng xiên gỗ hay xiên kim loại đều được. Bạn xiên thịt và thịt bò riêng, không xiên chung trong 1 xiên.

Xiên gà xen kẽ với từng loại ớt chuông và hành tây. Thao tác làm tương tự với thịt bò.

Xiên thịt xen kẽ với hành tây và ớt chuông.

3. Nướng thịt

- Dùng lò nướng/nồi chiên không dầu: Bạn làm nóng lò nướng/nồi chiên ở mức nhiệt 200 độ C trong 5 phút. Xếp các xiên thịt vào. Xịt 1 lớp dầu ăn mỏng lên các xiên thịt và chiên/nướng 2 lần. Lần 1, chọn mức nhiệt 200 độ C trong 20 phút. Lần 2 chọn mức nhiệt 180 độ C trong 15 phút.

Giữa 2 lần nướng, bạn có thể quét 1 lớp nước tương lên thịt để thịt có hương vị đậm đà hơn.

- Dùng chảo: Nếu không có nồi chiên không dầu hoặc lò nướng, chị em vẫn hoàn toàn có thể "nướng" các xiên thịt bằng chảo. Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng già thì bạn xếp từng xiên thịt vào và áp chảo ở lửa vừa cho đến khi thịt ngả vàng sém cạnh và tỏa mùi thơm.

Bạn nhớ để lửa nhỏ thôi nha, kẻo thịt chưa kịp chín đã bị cháy mất.

Vậy là chị em đã hoàn thành xong món thịt xiên nướng rồi đấy. Thịt thơm, ngấm gia vị. Rau củ vừa ngọt vừa mềm. Món thịt xiên này mà ăn cùng bún thì tuyệt vời luôn!

Với những thông tin và gợi ý này, hy vọng chị em khỏi phải nghĩ "cuối tuần ăn gì cho mới lạ". Cứ món thịt xiên nướng này mà triển nha! Ăn với cơm hay bún đều ngon hết!

