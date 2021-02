Tự tay làm món bánh in thơm ngon cúng Rằm tháng Giêng

Bánh in nhân đậu xanh thơm ngon với lớp vỏ bánh làm từ bột nếp, lớp nhân bùi bùi béo béo là món bánh đầy ý nghĩa để cúng Rằm tháng Giêng năm 2021, mong một năm mới bình an.

Bánh in là một món bánh có xuất xứ từ Huế, bánh được đúc thành khuôn mặt đáy khắc các hình chữ Thọ, Phúc, Lộc và gói trong giấy ngũ sắc. Theo truyền thống, bánh in phục vụ việc thờ cúng và đãi khách dịp Tết.

Món bánh này có nguyên liệu phổ biến và cách làm đơn giản nên ai cũng có thể tự tay làm những chiếc bánh để thắp hương dịp Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) này.

NGUYÊN LIỆU:

- Bột nếp chín (bột làm bánh dẻo): 400g;

- Nước lọc: 150ml;

- Đậu xanh sạch vỏ: 100g;

- Đường bột: 200g (nếu không có đường bột, các bạn có thể tự tạo bằng cách xay đường kính bằng cối xay khô của máy xay sinh tố);

- Đường phèn: 90g;

- Muối trắng: một chút (1g);

- Dầu ăn: 15ml

- Nước hoa bưởi (nếu có);

- Mứt bí: 50g (có thể cho nhiều hơn nếu thích nhân ngọt đậm);

- Dụng cụ: nồi, chảo chống dính, khuôn làm bánh trung thu.

Cách nguyên liệu chính của món bánh in nhân đậu xanh.

CÁCH LÀM BÁNH IN NHÂN ĐẬU XANH

Bước 1: Chuẩn bị phần nhân đậu xanh

Ngâm đậu xanh vào nước lã trong khoảng 3-4 giờ. Vớt ra vo sạch, đổ đậu đã ngâm vào nồi cùng chút nước sao cho ngập mặt mặt đậu khoảng 1-1,5cm.

Đun đậu trên bếp cho chín nhừ, nước hơi cạn thì cho đường phèn đập nhỏ vào. Nấu đường tan đều thì tắt bếp.

Đem đậu đi xay mịn bằng máy xay sinh tố. Nếu thấy đặc quá khó xay thì thêm 1 chút xíu nước thôi nhé.

Đổ đậu đã được xay mịn vào chảo chống dính, thêm vào 15 ml dầu ăn, dùng phới dẹt đảo đều, sên đậu đến khi đậu quyện thành khối, có thể vo viên được thì tắt bếp.

Đợi đậu hơi nguội thì chia thành các viên nhân đều nhau, thích ăn ngọt thì cho mứt bí đã được cắt nhỏ vào đậu, trộn đều trước khi chia nhân thành các viên.

Trọng lượng nhân bằng 1/3 so với trọng lượng cả cái bánh in. Ví dụ bạn định làm bánh in trọng lượng 75g thì lượng nhân đậu xanh là 25g. Lưu ý bọc kín nhân khi chờ làm vỏ bánh để nhân không bị khô.

Bước 2: Chuẩn bị nước đường

Nước lọc đun sôi, để ấm còn khoảng 60-70 độ C thì hoà đường bột vào nước. Chú ý hoà từng ít một đến khi đường tan hoàn toàn để được dung dịch nước đường đặc. Cho nước hoa bưởi vào nước đường này.

Bước 3: Chuẩn bị phần vỏ

Cho từng chút nước đường vào chỗ bột nếp chín, dùng tay bóp đều để nước đường hoà tan với bột, không để bết thành tảng. Bột đạt là tơi thành mảng nhỏ, nắm lại tạo thành độ kết dính.

Bước 4: Tạo hình bánh in

Cho bột bánh ở bước 3 vào 1/3 khuôn bánh trung thu, dùng tay nhồi thật chặt xuống mặt khuôn rồi cho 1 viên nhân vào, ấn dàn đều đè lên lớp bột vừa cho vào, sau đó phủ nốt bột cho đầy khuôn, ấn và nén thật chặt tạo độ kết dính giữa các lớp. Sau đó úp ngược khuôn rồi nhẹ nhàng cho bánh ra.

Lưu ý: Bánh in khi mới lấy ra khỏi khuôn còn dễ vỡ, các bạn hạn chế di chuyển, để bánh nghỉ ít nhất 1 giờ rồi cho vào bao bì, đóng gói kín hoặc có thể dùng dao thật sắc cắt ra thưởng thức luôn.

Chúc các bạn làm món bánh in nhân đậu xanh thành công, có món bánh đẹp mắt thơm ngon dâng lên mâm cúng Rằm tháng Giêng!

