Cách làm bánh dứa gắn đầy hoa đẹp mê mẩn

Ai cũng phải khen chị An Nhiên quá khéo tay vì đã làm ra những chiếc bánh dứa đã ngon còn đẹp. Đặc biệt, cách làm bánh dứa này của chị cũng không quá khó, chỉ cần tỉ mỉ một chút là có thể thành công.

Là một người đam mê ẩm thực nên chị An Nhiên (28 tuổi) rất thích vào bếp. Ngoài nấu ăn chị còn có sở thích làm bánh. Mới đây chị chia sẻ cách làm bánh dứa cho ngày Tết rất ngon và hấp dẫn. Điều đặc biệt món bánh dứa của chị còn được gắn rất nhiều loại hoa vừa đẹp lại có thể ăn được khiến nhiều người thích thú.

Chị chia sẻ, "Lần đầu tiên thấy mọi người gắn hoa lên bánh mình đã thực sự ngỡ ngàng vì nhìn nó xinh đẹp quá, rồi vì quá yêu thích nên mình tìm chỗ mua hoa để tìm hiểu thêm xem nó có an toàn khi ăn cùng với bánh không. Cũng may mình ở Đà Lạt, nơi duy nhất cả nước đang trồng loại hoa này với số lượng lớn, mình mày mò vào nhà vườn và tìm hiểu rồi mới an tâm sử dụng".

Chị An Nhiên

Dưới đây là cách làm bánh dứa hoa của chị An Nhiên, các bạn có thể tham khảo:

Nguyên liệu:

Nhân bánh

- Thịt dứa tươi 500gr

- Mạch nha 50gr

- Đường cát 50gr

Phần vỏ bánh

- Bơ lạt 100gr

- Đường xay 35gr

- Chút muối

- Lòng đỏ 1 quả

- Whipping 25gr

- Bột mì 160gr

- Sữa bột 10gr

- Bột custard 10gr

Cách làm:

Phần nhân:

Bước 1: Làm nhân

Dứa gọt vỏ, thái miếng cho vào máy sinh tố xay hơi nhuyễn. Sau đó lược bỏ bớt nước. Cho dứa vào chảo chống dính cùng với các nguyên liệu làm nhân bắc lên bếp sên lửa vừa. Sên nhân đến khi phần nhân kết thành một khối không bị chảy sệ là được.

Bước 2: Làm vỏ bánh

Bơ để mềm ở nhiệt độ phòng, sau đó đánh lên cùng với đường xay, không đánh quá lâu. Tiếp theo cho lần lượt lòng đỏ, whipping cream vào đánh cho hòa quyện rồi cho hỗn hợp bột (bột mì, bột custars, sữa bột) đã rây mịn vào, đánh đều nguyên liệu, không đánh quá lâu. Sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 30 phút.

Bước 3: Chia nhân và vỏ bánh

Vo nhân thành các viên nhỏ có khối lượng 15g.

Vỏ bánh chia thành các phần có khối lượng khoảng 19g.

Đóng bánh: Ấn dẹt vỏ bánh rồi cho viên nhân vào, vo tròn lại. Cho viên bánh vào khuôn hình chữ nhật rồi ấn mạnh để tạo hình. Xếp bánh ra khay có lót giấy chống dính.

Bước 4: Chuẩn bị các loại hoa

- Về hoa: dụng dòng hoa mixed edible có bán tại các cửa hàng làm bánh. Dùng hoa tươi sẽ có mùi dịu nhẹ hơn không làm át mùi bánh như hoa khô.

- Về lá: sử dụng lá thyme (xạ hương), rosemary (cây hương thảo), lá bạc hà

- Nếu sử dụng hoa trà thì hoa cúc, kim ngân quế, lưu ly...

- Khuôn thì nên dùng khuôn chữ nhật hoặc lục giác, tròn vì dễ trang trí hơn khuôn bánh dứa.

Bước 5: Gắn hoa

Sau khi đã nhấn bánh vào khuôn để tạo hình rồi, bạn gắn hoa lên theo sở thích rồi nhấn thêm lần nữa là xong. Nhẹ nhàng gỡ bánh ra khỏi khuôn.

Bước 6: Nướng bánh

- Nướng bánh ở nhiệt thấp để tránh mất màu hoa, nướng bánh ở nhiệt độ 150 độ C và nướng trong khoảng 30 phút là xong.

Bánh sau khi nướng xong thơm nức, hoa vẫn giữ được màu đẹp, bánh vỏ mềm, nhân chua chua ngọt ngọt.

