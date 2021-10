Mẹ đảm Quảng Ninh tự tay may cả bộ sưu tập váy 'cưng xỉu' cho hai con gái

Dù chưa qua bất cứ khóa đào tạo nào về may mặc nhưng bằng tình yêu thương và niềm đam mê mà chị Huyền đã tự mày mò, thiết kế những bộ váy áo cưng xỉu cho hai cô con gái.

Có con gái là niềm mơ ước của rất nhiều bà mẹ bởi các nàng công chúa thường sẽ tình cảm, quấn quýt lại suốt ngày xúng xính váy áo “cùng phe” với mẹ.

Chị Nguyễn Khánh Huyền (Quảng Ninh) may mắn sinh hạ được hai cô con gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Vậy nên chị rất thích sắm váy áo xinh xinh diện cho con gái bất kể là lúc các con ở nhà hay ra ngoài. Dần dần chị tự mua máy may về để tự may đồ cho các con.

Góc thỏa mãn đam mê may váy cho các con của chị Huyền.

“Ngày nhỏ mình cũng cắt phá bao quần áo để xem mọi người may thế nào, khi trở thành mẹ của hai cô công chúa thì mình càng ấp ủ mơ ước được tự tay may đồ cho con.

Mỗi ngày mình luôn cố gắng để tạo cho các con những kỷ niệm và kí ức đẹp nhất về tuổi thơ trong đó có việc mẹ may váy áo cho các con.

Tuy mới biết may vá nhưng mình cũng học vẽ rồi thi thoảng liên tưởng mình giống nhà thiết kế đồ cho hai cô công chúa nhỏ.

Kể từ cái ngày mình lọ mọ học may trên mạng là 2 công chúa chẳng được mua quần áo bên ngoài gì cả, các tác phẩm của mẹ là bất di bất dịch con phải mặc”, chị Huyền hài hước chia sẻ.

Thiết kế ngẫu hứng cho chuyến đi đồi thông.

Con gái mặc đồ mẹ may đi muôn nơi.

Ngày con gái út chưa đi lớp, chị Huyền chỉ mong xong việc nhà, các con đi ngủ để ngồi vào cái bàn may. Sau này nhiều khi chị mải mê may hết mấy tiếng đồng hồ.

Đến giờ chị Huyền cũng không nhớ là mình đã may bao nhiêu bộ váy cho mình và các con, chỉ biết là mỗi khi nhìn các con xúng xính váy áo là chị rất vui.

Các mẫu váy mà chị Huyền thiết kế đều là do ngẫu hứng, còn màu sắc và mẫu vải thì chị chọn những chất vải mát mẻ, mềm mại để các con thoải mái vận động.

Vải linen được chị Huyền sử dụng nhiều lần.

Thêm “tạp dề” bên ngoài phù hợp để đi hái dâu.

“Giờ hai bạn đều đi học rồi nên cứ lúc nào rảnh rỗi, muốn giải trí nghỉ ngơi là mình lại cắt cắt may may, thế là hôm sau 2 chị em có váy xinh đi học.

Với mình có con đúng là điều tuyệt vời, nhờ có con mà hầu như tất cả các bà mẹ trong đó có mình luôn trở nên phi thường, cố gắng hoàn thiện mọi thứ để dành những điều tốt đẹp nhất cho con”, chị Huyền tâm sự.

Cùng ngắm thêm một số bộ váy áo do bà mẹ trẻ tự tay may cho con gái nhé:

Hoàng Thanh