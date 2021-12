9X Tuyên Quang làm bánh quy 'siêu đáng yêu' khiến không ai nỡ ăn

Sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính Kế toán, cô nàng Nguyễn Thị Thùy Dương (sinh năm 1995, quê Tuyên Quang) đã tìm được công việc đúng ngành, trở thành nhân viên ngân hàng với thu nhập tạm gọi là ổn định. Hơn nữa, môi trường làm việc tại ngân hàng cũng là một môi trường tốt với nhiều cơ hội thăng tiến rộng mở. Ấy vậy mà Dương đã quyết định nghỉ việc vào cuối năm 2020 để... ở nhà làm bánh.

Nguyễn Thị Thùy Dương bên chiếc bánh "siêu xinh" của mình.

“Mình rất thích mày mò tự học các kiến thức có sẵn trên mạng, các khóa học miễn phí để thử sức ở nhiều thể loại bánh trái. Sau khi đã tìm ra được các công thức phù hợp, mình quyết định theo nghề làm bánh.

Mình có niềm đam mê mãnh liệt với nghề làm bánh nên đã sẵn sàng từ bỏ công việc nhân viên ngân hàng để theo đuổi đam mê. Với mình, chỉ cần được sống với đam mê, được làm điều mình thích thì sẽ sẵn sàng thử sức”, Dương chia sẻ.

Những chiếc bánh xinh xắn cần rất nhiều sự tỉ mỉ.

Học làm bánh với Dương quả thực là một bộ môn khó, không chỉ đòi hỏi tư duy nghệ thuật, tính thẩm mỹ mà còn cần có chút năng khiếu của bản thân.

Thùy Dương cho rằng mình thừa hưởng sự tỉ mỉ, khéo tay từ bố. Ở bên cạnh ông, cô nàng đã học hỏi được rất nhiều điều khi làm bánh, đôi khi là tỉ mỉ đến từng nét vẽ, tỉ mỉ nặn từng sợi tóc của nhân vật bằng bột.

Trong những ngày dài ở nhà, cô nàng đã nghiên cứu và quyết định khoác một tấm áo mới cho những chiếc bánh cookies thêm sinh động và đẹp mắt.

Cô nàng từng vẽ bánh kem, vẽ tranh trên bánh Trung thu và giờ đây là bánh cookies.

Bánh cookies nhìn giống tác phẩm nghệ thuật!

Khi nhiều người thắc mắc về độ an toàn của các loại màu vẽ trên bánh, Dương cho biết mình chỉ dùng màu tự nhiên từ hoa đậu biếc, tinh than tre, cacao có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cô pha màu với nước rồi dùng cọ vẽ lên bánh nên an toàn khi sử dụng. Bánh không bị ảnh hưởng hương vị mà vẫn rất tinh tế và đẹp mắt.

Bánh sau khi làm xong, Dương thường đem tặng bạn bè. Có lẽ đã quen tay, vẽ ngày càng thuần thục nên những hộp bánh của Dương ngày càng đẹp mắt khiến nhiều người tiếc không nỡ ăn mà chỉ để ngắm.

Cùng ngắm thêm những chiếc bánh cookies dễ thương của Dương nhé:

Hoàng Thanh