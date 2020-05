Tận mắt xem clip nóng ngoại tình, tha thứ hay không?

Theo chuyên gia tâm lý An Khoa (Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn, Hà Nội), câu chuyện người thứ ba xen vào mối quan hệ vợ chồng hiện nay không phải là hiếm. Trong tình huống người thứ ba xuất hiện kèm ảnh nóng, clip nóng thì tùy từng trường hợp mà có cách ứng xử phù hợp.

Trường hợp thứ nhất, nếu người chồng hoặc người vợ ngoại tình nhưng vẫn coi gia đình là số 1 thì hai vợ chồng nên trao đổi cụ thể sự việc. Tự bản thân người vợ, người chồng nên quay ngược về quá khứ xem từ lúc nào quan hệ vợ chồng xấu đi để người khác có thể xen vào.

Bởi vì, ngay từ đầu 90% người bước vào hôn nhân đều không nghĩ tới chuyện ngoại tình. Nếu tìm hiểu được nguyên nhân ngoại tình thì giống như điều trị một bệnh, tìm được căn nguyên sẽ giải quyết dần dần.

Trường hợp thứ hai, nếu người ngoại tình có hành vi đối xử không tốt với gia đình, thậm chí có gây hấn thì cần xem xét để kết thúc cuộc hôn nhân.

Ảnh minh họa

Theo chuyên gia An Khoa, trong những trường hợp ngoại tình, sự xuất hiện của ảnh nóng, clip nóng có thể tạo nên những ám ảnh cho phía người vợ/ người chồng bị phản bội, khiến họ bị lãnh cảm trong hôn nhân.

Tuy nhiên, mọi người cần tự cởi trói cho chính mình. Khi chấp nhận tha thứ và hàn gắn thì nên cởi bỏ tâm lý của chính mình trước, đặc biệt không nên lấy lý do gì đó để duy trì mối quan hệ mệt mỏi. Một mối quan hệ vợ chồng trên nền tảng không còn tình cảm thì không nên cố giữ.

Tư tưởng ở Việt Nam hay các nước phương Đông thường là tất cả vì con, vì con mà sống bên nhau dù không còn tình cảm. Điều này là không đúng, không phải cứ chia tay là tổn thương con trẻ. Bản chất trẻ con tổn thương vì hành vi chia tay của bố mẹ như thế nào đó.

Vì thế, như trường hợp của chị Nguyễn Hà, Thái Bình chia sẻ Chết lặng thấy clip nóng của chồng với người quen trong điện thoại thì chuyên gia An Khoa cho rằng bản thân chị Hà vì sợ mối quan hệ mới có thể không tốt nên có tâm lý bỏ qua cho chồng. Tuy nhiên, khi bỏ qua chị vẫn không cởi bỏ tâm lý của mình nên cuộc sống u ám, tâm trạng lãnh cảm, stress và chồng vẫn "ngựa quen đường cũ".

Cả hai vợ chồng đều không thể ngồi nói chuyện với nhau, không tìm căn nguyên của sự việc mà mặc nhiên lấy lý do sống vì con. Nếu vì con trẻ mà cố gắng níu giữ, xây dựng gia đình không hạnh phúc thì càng làm trẻ tổn thương thêm.

Ngoài ra, việc sợ quan hệ mới sẽ không thể tốt bằng quan hệ cũ, sợ rổ giá cạp lại là một suy tính sai lầm. Thực tế, có những người đã tìm được hạnh phúc thật sự sau khi hôn nhân trước đó đổ vỡ.

Theo chuyên gia tâm lý An Khoa, ngoại tình là chuyện muôn thuở trong xã hội và nó dễ nảy sinh với đàn ông hơn là với phụ nữ. Tại sao họ lại “tham” như vậy? Một phần do bản chất của mỗi người, một phần do tâm lý và các lý do khách quan đẩy họ đến việc “ăn vụng”. Phần lớn đàn ông ngoại tình vì ham của lạ. Chính vì thế, giữ họ lại bên vợ con phụ thuộc rất nhiều vào tình yêu và sự khéo léo của người vợ.

Khánh Chi