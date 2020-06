Marsha P. Johnson và 6 sắc cầu vồng LGBT+ được Google vinh danh

Kể từ khi Liên Hợp Quốc công nhận hôn nhân đồng tính vào ngày 26/6/2014, tháng 6 hằng năm - Pride Month luôn được xem là tháng đặc biệt dành riêng cho cộng đồng LGBT+.

Hình ảnh Marsha P. Johnson và biểu tượng 6 sắc cầu vồng LGBT+ trên Google.

Trước đó, rạng sáng ngày 28/6/1969, cảnh sát đã bất ngờ ập vào quán bar Stonewall ở thành phố New York và bắt bớ vô cớ nhiều khách hàng của quán. Vào thời điểm đó, hành động này của cảnh sát diễn ra khá thường xuyên và các mục tiêu thường là các địa điểm giải trí dành riêng cho cộng đồng LGBT+ (đồng tính, song tính và chuyển giới).

Bất mãn trước hành động của cảnh sát, một nhóm khách LGBT+ đã sử dụng bạo lực để phản đối. Marsha P. Johnson là một trong những người đầu tiên. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý và châm ngòi cho một chuỗi các cuộc bạo loạn diễn ra ở khắp nơi. Đây cũng là lúc phong trào đấu tranh giành quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT+ ra đời.

Sau sự kiện này, Marsha P. Johnson (23 tuổi) trở thành một lãnh đạo của phong trào đòi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT+ trong nhiều năm sau đó.

Hình ảnh Marsha P. Johnson

Cuộc đời Marsha P. Johnson

Marsha P. Johnson là một phụ nữ chuyển giới người Mỹ gốc Phi đến từ bang New Jersey.

Marsha P. Johnson được sinh ra với tên gọi là Malcolm Michaels Jr. vào ngày 24/8/1945 tại Elizabeth, New Jersey, trong gia đình có sáu anh chị em. Cha của Johnson là ông Malcolm Michaels Sr., một công nhân dây chuyền lắp ráp tại General Motors . Mẹ của Johnson, Alberta Claiborne, là một quản gia.

Marsha P. Johnson lần đầu tiên bắt đầu mặc váy từ năm tuổi nhưng hành động này đã bị những cậu bé hàng xóm quấy rối nên buộc phải dừng lại.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1992, Johnson mô tả bản thân như là nạn nhân trẻ tuổi của tấn công tình dục bởi một cậu bé vị thành niên.

Sau khi tốt nghiệp trường trung học năm 1963, Johnson rời nhà đến thành phố New York với 15 USD và một túi quần áo. Qua gặp gỡ những người đồng tính trong thành phố, Johnson cuối cùng cảm thấy đã tìm thấy chân lý sông cho cuộc đời mình.

Nhiệt huyết và sự kiên trì của Johnson khi đối mặt với sự kỳ thị của xã hội thời đó với cộng đồng LGBT+ là lý do tại sao câu chuyện của cô gây được tiếng vang cho đến ngày nay.

Johnson mất ngày 6/7/1992 ở thành phố New York.

Marsha P. Johnson tham gia các phong trào đòi quyền bình đẳng cho LGBT+ (ảnh: wiki)

Cuộc đời của Marsha P. Johnson đã được dựng thành phim "The Death and Life of Marsha P. Johnson". Bộ phim là hành trình tìm kiếm công bằng và sự bình đẳng thông qua việc tái điều tra cái chết của Marsha P. Johnson dưới góc nhìn của nhà hoạt động vì quyền LGBT+, đồng thời khắc họa nạn phân biệt chủng tộc và kì thị cộng đồng LGBT+ trong thập niên 60.

Ngọc Khánh (t/h)