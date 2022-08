Mâm cơm cúng Rằm tháng 7 của nàng dâu Hà Nội khiến ai nấy tấm tắc khen ngợi

Mâm cơm cúng Rằm tháng 7 của chị Linh Choco vừa ngon lại bày trí hấp dẫn khiến ai nấy trầm trồ khen ngợi.

Rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm còn được gọi là Tết Trung Nguyên hay lễ Vu Lan báo hiếu. Vào Rằm tháng 7, ngoài việc nghi thức chính là cúng lễ ông bà, tổ tiên thì dân gian còn có tục lệ cúng chúng sinh (cúng cô hồn) nhân ngày "xá tội vong nhân".

Dù mai mới là Rằm tháng 7 nhưng mấy ngày nay nhiều gia đình Việt đã làm những mâm cơm cúng rằm và lễ cúng cô hồn sớm. Mới đây chị Linh Choco (SN 1990, đến từ Hà Nội) đã chia sẻ mâm cơm cúng Rằm tháng 7 của gia đình mình và nhận về nhiều lượt khen ngợi của dân mạng.

Chị Linh viết: "Rằm tháng 7, đồ cúng không phải chỉ cần đẹp, mà quan trọng hơn cả là đồ ăn phải tươi và ngon".

Các món ăn được trình bày đẹp mắt khiến mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 thêm hấp dẫn.

Dễ thấy mâm cơm cúng rằm của chị Linh gồm 8 món và món nào cũng thơm ngon, hấp dẫn. Trong số đó phải để đến các món như: chim cút chiên, chả nem, bò xào, tôm hấp, canh bóng, mì và pate gan... Những món ăn này đều do chị Linh tự tay vào bếp và thể hiện với cả lòng thành của mình.

"Thực phẩm mình mua ở chỗ người quen nên rất đảm bảo. Sáng mình ra chợ sớm mua nốt rau củ quả và tôm tươi về hấp. Buổi chiều tầm 2 giờ là mình bắt tay vào bếp, đến 5 giờ chiều thì thắp hương và hơn 6 giờ chiều thì cả nhà hóa vàng và thưởng thức", người vợ đảm cho hay.

Chia sẻ với Infonet, chị Linh cho biết, hằng năm chị vẫn chuẩn bị tươm tất cho mâm cơm cúng Rằm tháng 7. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm vì mọi người vừa trải qua đại dịch, giờ đây được bình an để nấu 1 mâm cỗ đủ đầy với chị Linh cũng là điều may mắn to lớn. Vì thế chị gửi gắm hết tình cảm, tay nghề nấu nướng của mình vào mâm cơm năm nay.

Chị Linh kể rằng, ngày nhỏ chị không hề thích nấu ăn. Thậm chí còn rất ghét vào bếp. Sau khi lấy chồng, sợ mẹ chồng quở trách không biết nấu ăn nên chị Linh thuê một người gần nhà nấu hộ, đến bữa là bưng về nhà.

Sau đó không nhờ được ai nữa thì chị đành tự mình học nấu ăn, và thế là yêu thích việc nấu ăn từ lúc nào không hay. Chị Linh thường lên mạng học các món mới, tham khảo từ những đầu bếp hoặc những người có kinh nghiệm.

Chị Linh Choco (Hà Nội)

Chị Linh có niềm đam mê với du lịch và ăn uống

Một số mâm cỗ phong phú nhân dịp lễ tết của chị Linh.

Nhận được nhiều lời khen khi chuẩn bị mâm cơm Rằm tháng 7, chị Linh cảm thấy rất vui và phấn khởi.

"Mình rất hạnh phúc mỗi khi gia đình khen cơm mình nấu ngon hơn ngoài hàng. Con cũng toàn đi khoe với mọi người rằng "mẹ là siêu đầu bếp đó". Mẹ chồng cũng hay khen mình khéo tay và chế biến cầu kỳ. Đôi khi bà cũng hay hỏi mình nấu món này, món kia như thế nào, chiên hay nướng mà mềm vậy...", chị Linh vui vẻ nói.

Theo chị Linh, việc tự tay nấu ăn cho gia đình cũng là cách thể hiện tình cảm yêu thương với người thân.

Chị Linh chuẩn bị cơm văn phòng cho chồng

Mùa Vu lan, mẹ đảm khoe những mâm cơm chay ngon đẹp hơn nhà hàng Chị Trần Hoa khéo léo kết hợp các loại rau củ quả, nấm tươi... để chế biến thành các món chay bắt mắt. Thực đơn này là gợi ý hoàn hảo cho những ai muốn làm cơm chay mùa Vu lan này.

* Không copy nội dung bài viết dưới mọi hình thức khi chưa được Infonet chấp thuận bằng văn bản!

Bạch Dương

Ảnh: NVCC