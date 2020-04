Làm bánh hoa sen ngàn lớp đẹp như tranh, dân mạng thốt lên 'ai nỡ ăn'

Là một nghệ sĩ thiết kế 3D nhưng Ánh Minh (Đà Nẵng) lại rất yêu thích làm bánh. Vì thế, cứ lúc nào rảnh là cô nàng vào bếp, bắt đầu công việc nhào nặn bơ, bột để rồi tạo ra những chiếc bánh vô cùng đẹp mắt. Mới đây, Ánh Minh chia sẻ cách làm bánh hoa sen ngàn lớp của Trung Quốc trên mạng xã hội, thu hút hơn 18 nghìn lượt like của những người đam mê bếp núc.

Ánh Minh vô cùng yêu thích làm bánh

Cô cho biết, mình xem bánh này trên kênh youtube của Trung Quốc và tham khảo thêm rồi thực hiện. Lần đầu làm do vội nên đã hỏng nhưng lần 2 Ánh Minh thành công mỹ mãn. Theo Ánh Minh, chiếc bánh này khó nhất là công đoạn chiên dầu, cần quan sát kỹ và tập trung, canh nhiệt độ để bánh nở hoàn hảo.

Khi làm bánh này cần lưu ý nhất 2 điểm, phần bột vỏ phải đúng thành phần. Bánh nở tạo thành cánh hoa hay không là do lớp vỏ. Thứ hai là lúc chiên bánh để ý nhiệt độ của dầu, nếu nóng quá bánh sẽ bị vàng, nở quá to.



Nếu thích, bạn có thể tham khảo cách bánh hoa sen ngàn lớp của Ánh Minh dưới đây:



Nguyên liệu



Phần nhân:



- 20 gram đường



- 1 lòng đỏ trứng (quả to)



- 10 gram bơ nhạt, để mềm ở nhiệt độ phòng nhưng không chảy nước



- 30~35 gram dừa sấy khô dạng sợi



- 30~35 gram dừa dấy khô dạng vụn



Phần bột nước (màu hồng)



- 100gram bột mì (hàm lượng protein < 11="" %),="" bạn="" dùng="" bột="" mì="" số="" 8="" hoặc="" 11="" hiệu="" nào="" cũng="" />



- 20 gram đường bột



- 5 ml dầu ăn



-10 gram shortening (ở Việt Nam hay gọi là mỡ trừu, nếu không có bạn có thể thay thế bằng dầu ăn).



- 55 ml nước pha màu đỏ loãng (có thể dùng màu, nước ép thanh long đỏ, hoặc nước ép củ dền)



Phần bột dầu (màu trắng):



- 60 gram bột mì



- 10ml dầu ăn



- 30 gram shortening hoặc có thể thay thế bằng dầu ăn



Cách làm:



Bước 1: Làm phần nhân



- Đánh lòng đỏ tan hòa quyện với bơ và đường, sau đó cho dừa sấy khô vào từng ít một, cảm nhận đến khi nào thành 1 hỗn hợp hòa quyện, tạo hình được, không quá ướt và không quá khô. (Cho dừa vào sau bởi vì chúng ta sẽ canh được, khi nào vẫn còn ướt thì cứ cho thêm dừa vào để cân đối).



- Chia nhân thành 9 phần rồi viên tròn lại là được, mỗi viên tầm khoản 10~12 gram.



- Cho vào tủ đông trong lúc làm phần vỏ (nhằm mục đích cứng lại để khi bọc vỏ tạo hình tròn dễ dàng hơn).



Bước 2: Làm phần bột nước (màu hồng)



- Cho bột mì, shortening, đường trộn đều. Tạo một khoảng trống ở giữa phần bột, từ từ đổ nước vào vừa cho vừa nhào cho bột quyện đều vào nhau tạo thành một khối không dính tay.



- Không nên đổ hết nước cùng một lúc vào vì mỗi loại bột mì có độ ngậm nước khác nhau, nên cho hết có khi lại nhão.



- Bọc khối bột vào màng bọc thực phẩm.



- Để bột nghỉ trong lúc làm phần bột dầu.



Bước 3: Phần bột dầu



- Trong lúc chờ phần bột màu hồng nghỉ, nhào phần bột dầu.



- Cho bột ra mặt phẳng, thêm shortening rồi tiến hành nhào đều tạo thành hỗn hợp bột hơi ướt, dính tay. Chia bột thành 9 phần mỗi phần 12 gram (nếu dư thì tận dụng thêm).



Cán bột:



- Chia chỗ bột màu hồng thành 9 phần mỗi phần 20 gram, đậy màng bọc thực phẩm lên cho bột nghỉ một lát.



- Sau đó viên tròn các phần bột màu hồng lại. Dùng tay ấn dẹt miếng bột màu hồng rồi đặt một viên bột dầu vào giữa, viên tròn lại sau cho phần bột màu hồng bọc kín bột dầu.



- Dùng cán bột cán mỏng sau đó gấp mép bột bên trái và mép bột bên phải vào giữa. Để bột nghỉ thêm. Làm lần lượt cho đến hết.



- Tiếp theo, dùng cán bột lại cán tiếp các miếng bột bên trên, sau đó, gấp miếng bột lại, cho bột nghỉ 15 phút.



Bước 4: Nặn bánh

- Dùng cán bột cán miếng vỏ bột bánh rồi cho nhân vào giữa. Viên tròn lại sao cho vỏ bánh bọc kín nhân. Làm lần lượt cho đến hết.



- Dùng dao sắc cắt dứt khoát vào bên trên vỏ bánh, chạm lưỡi dao đến nhân chia đều phần bên trên vỏ bánh làm 8 phần. Nhưng không cắt hết phần dưới, để sau khi chiên hoa bung nở vừa phải không bị đứt cánh. Nên cắt và chia bánh làm 8 phần hoa nở sẽ đẹp hơn là 6 phần.



- Dùng tay ấn nhẹ bánh xuống một chút.



Bước 5: Chiên bánh

- Đun dầu ăn nóng vừa phải, dùng đũa kiểm tra thấy sôi nhẹ là được. Cho nhiều dầu vừa ngập bánh và chiên vào nồi/chảo sâu lòng.



- Cho bánh vào chiên cho đến khi bánh bung nở cánh hoa thì nhẹ nhàng vớt ra để lên giấy thấm dầu là xong!



Chúc các bạn thành công!

Theo Linh Nga/PNVN