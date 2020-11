Kim Lý chia sẻ khoảnh khắc quỳ gối cầu hôn Hồ Ngọc Hà

Cách đây vài phút, trên trang cá nhân của mình, Kim Lý đã chia sẻ hình ảnh anh quỳ gối cầu hôn Hồ Ngọc Hà. Theo nguồn tin thân cận tiết lộ, Kim Lý đã cầu hôn Hồ Ngọc Hà chỉ 1 ngày sau khi cô hạ sinh hai thiên thần nhỏ. Anh chia sẻ: "The only time I felt right making her cry. Love foreve" (tạm dịch: Lần duy nhất tôi cảm thấy mình đúng khi khiến cô ấy khóc. Mãi mãi yêu em".

Không khó để nhận ra, Hồ Ngọc Hà đã bật khóc vì xúc động trước hành động ngọt ngào của Kim Lý.

Ngay dưới bài chia sẻ của Kim Lý, cư dân mạng và bạn bè đã nhanh chóng gửi lời bình luận và chúc mừng hạnh phúc trọn vẹn của cặp đôi. Nhiều người háo hức chờ đợi đám cưới của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà trong thời gian tới.

Có vẻ như sau khi Lisa và Leon cứng cáp hơn, showbiz Việt sẽ có một đám cưới vô cùng hoành tráng.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chính thức nên duyên từ khi hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ cuối năm 2017. Một thời gian sau khi bên nhau, cả hai quyết định công khai trong sự chúc phúc của nhiều bạn bè.

Đầu năm 2020 cư dân mạng rộ tin đồn Hồ Ngọc Hà đang mang thai. Tuy nhiên, về phía Hồ Ngọc Hà cô vẫn lựa chọn giữ kín thông tin này.

Đầu tháng 11, Hồ Ngọc Hà lần đầu tiên công khai bụng bầu và chia sẻ về cảm xúc khi mang thai lần 2. Hồ Ngọc Hà cho biết, mặc dù mang thai đôi nhưng cả quá trình không quá nhiều vất vả. Bởi do Hồ Ngọc Hà vẫn luôn tuân thủ các chế độ tập luyện cũng như ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học.

Xin chúc mừng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý.

