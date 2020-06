Giáo viên mầm non khuyến cáo 3 kiểu quần áo mẹ đừng mặc cho bé khi đi học

Không chỉ là vấn đề thời trang, có những bộ đồ trẻ mặc tới trường thực sự không an toàn.

Ở độ tuổi học mẫu giáo, trẻ vẫn còn nhỏ và cần sự hỗ trợ rất lớn từ phía bố mẹ trong mọi mặt. Những đứa trẻ cần sự chăm sóc của bố mẹ và cô giáo ở trường để cuộc sống mỗi ngày tốt hơn. Trẻ em tới trường sẽ có một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa, việc lựa chọn trang phục tưởng như đơn giản nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều tới việc này.

Một số cha mẹ nghĩ rằng việc lựa chọn quần áo chỉ quần quan tâm xem có đẹp hay không nhưng trên thực tế, cả một ngày dài ở trường, quần áo nếu không phù hợp sẽ gây ra sự khó chịu rất lớn đối với trẻ. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới giấc ngủ trưa mà còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho trẻ.

Trên thực tế, các cô giáo mầm non khuyến cáo, có những bộ đồ phụ huynh nên đặc biệt lưu ý, không mặc cho con khi tới trường:

1. Váy quá ngắn

Nhiều bà mẹ thích mặc đồ cho con dựa trên tiêu chí đẹp là quan trọng nhất, vì vậy nhiều bà mẹ mua rất nhiều váy ngắn xinh xắn cho bé gái. Có nhiều kiểu váy khác nhau nhưng những kiểu váy quá ngắn sẽ gây ra việc khi trẻ ngủ, váy có thể dễ dàng bị tốc lên, để lộ đồ lót bên dưới.

Mặc dù trẻ còn tương đối nhỏ nhưng ở độ tuổi đó đã có thể cảm thấy xấu hổ khi bị lộ khu vực nhạy cảm như vậy. Hơn nữa, thực sự hình ảnh đó rất khó coi, phản cảm. Giấc ngủ buổi trưa của bé sẽ không thoải mái nữa và vướng víu.

2. Áo có dây

Nhiều bậc cha mẹ đã mua áo hoodie cho con, và cảm thấy rằng những bộ quần áo như vậy làm cho trẻ trông dễ thương và thật ngầu. Đây là những loại áo có mũ, có dây nhìn rất thời trang tuy nhiên nó lại có thể tiềm ẩn những nguy cơ không an toàn cho trẻ.

Dây mũ có thể mắc vào một số đồ vật, thiết lại phần cổ của trẻ. Hoặc khi trẻ ngủ, lăn lộn, sợi dây vô tình quấn lại phần cổ. Trên thực tế, cũng đã có những tai nạn xảy ra dù không nhiều với một số trẻ em khi mặc những chiếc áo có dây ở cổ như vậy. Chúng gặp tai nạn vì nghẹt thở do dây siết vào. Do đó, áo hoodie là quần áo rất không an toàn. Cha mẹ không nên cho con mặc quần áo như vậy để đi học mẫu giáo.

3. Quần áo quá phức tạp

Nhiều phụ huynh bây giờ đặc biệt thích mua một số quần áo rất đẹp cho con cái của họ. Có một số quần áo đặc biệt đẹp với nhiều sợi dây trang trí, phụ kiện nhiều. Mặc dù quần áo như vậy trông rất đẹp và thời trang nhưng nó sẽ mang lại những mối nguy hiểm tiềm ẩn, vì vậy tốt nhất là cha mẹ không nên cho con mặc quần áo quá phức tạp để đến trường. Một khi vấn đề mất an toàn xảy ra, chúng có thể là vấn đề rất nghiêm trọng đối với trẻ.

Có rất nhiều cách để cha mẹ chọn quần áo cho con khi tới trường. Vậy làm thế nào để cha mẹ chọn quần áo cho trẻ nhỏ?

Chú ý đến chất liệu của quần áo

Khi chọn quần áo cho trẻ em, tốt nhất nên chọn quần áo cotton, quần áo lụa, hoặc quần áo cotton và vải lanh. Những quần áo này là nguyên liệu tự nhiên, không gây kích ứng da, giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn. Da của nhiều trẻ em đặc biệt mỏng manh, nếu chất liệu của quần áo không tốt lắm, chẳng hạn như mặc quần áo bằng sợi hóa học, nó có thể gây ra nhiều vấn đề cho da, chẳng hạn như phát ban nhỏ.

Chú ý đến kiểu dáng quần áo

Khi chọn quần áo cho trẻ em, bạn phải đặc biệt chú ý đến kiểu dáng quần áo. Đó phải là những bộ đồ đảm bảo an toàn, dễ mặc vào, cởi ra. Khi chọn quần áo, đừng quá bận tâm tới yếu tố thời trang, hãy xem xét độ an toàn của nó. Quần áo đẹp nhưng có quá nhiều dây dợ lằng nhằng, phụ kiện cũng không phù hợp. Những thứ như vậy rất dễ rơi ra, thậm chí có thể rơi vào miệng, hoặc trẻ nhặt lên nhét vào lỗ mũi… có thể mang lại nguy hiểm lớn cho trẻ.

Quần áo đẹp nhưng có quá nhiều dây dợ lằng nhằng, phụ kiện cũng không phù hợp cho trẻ mặc tới trường vì có thể gây ra những nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Một số quần áo có dây thừng trang trí, trẻ có thể sẽ bị gặp họa bởi những sợi dây này. Ngoài ra, quần áo cần phải dễ mặc và cởi ra, để cô giáo có thể thay đồ nhanh chóng cho trẻ hơn.

Nói chung, trẻ em mẫu giáo cần phải rất cẩn thận khi chọn quần áo, chúng cần đáp ứng nhu cầu an toàn, thoải mái và chúng cần đáp ứng nhu cầu ngủ trưa nhiều hơn.

