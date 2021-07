Đàn bà khéo hay vụng, qua mùa dịch là biết

Mùa dịch, trong khi nhà nhà, người người khoe khéo trên mạng thành quả của việc bếp núc, trồng trọt qua các thể loại món ăn, cây trồng, sân vườn các kiểu thì vẫn có những người loay hoay không biết kiếm đâu ra cái ăn cho gia đình.

Những ngày đầu đợt giãn cách xã hội thứ tư, trong khi nhiều người than thở việc khó mua hành lá để nêm vào món ăn, nhiều chị em tự hào đăng ảnh mấy cây hành lá xanh tốt họ tự trồng ở nhà trong mấy chiếc chậu, thậm chí là ly, tách, hũ...

Không phải công trình, thành quả gì ghê gớm, nhưng bấy nhiêu đó đủ để “team nghiện hành lá” phát thèm khi chẳng dễ mua ở đâu được mớ hành lá tươi ngon như vậy. Việc tự trồng mấy cây hành ở nhà chẳng phải gì to tát, khó khăn, nhưng dường như nhiều người đã quen với việc mua sẵn và một ngày nếu nguồn cung khó khăn, họ trở nên bối rối.

Cô em họ tôi gọi điện than vãn chuyện người giúp việc của em về quê rồi bị kẹt lại luôn do lệnh nội bất xuất ngoại bất nhập. Em là một nhân viên văn phòng bình thường, chẳng phải sếp to sếp nhỏ gì, nhưng do đã quen giao phó hết chuyện nhà cho người giúp việc, giờ bỗng như người bước hụt, chới với khi bắt đầu dò dẫm chuyện chợ búa, bếp núc.

Mấy ngày đầu, em liên tục gọi chị giúp việc hỏi đường đi nước bước xem hay mua thực phẩm ở đâu, cách nấu những món đơn giản như thế nào.

Được vài hôm, các chợ truyền thống đóng cửa, các siêu thị, muốn mua cửa hàng tiện lợi phải ra tận nơi xếp hàng từ sớm. Em quen ngủ dậy trễ, thêm tính lười nên ít khi ra đến nơi mà mua được thứ mình cần. Hỏi em sao không mua hàng online, chỉ tốn thêm ít tiền giao hàng, em thắc mắc không biết mua ở đâu.

Cũng may, tôi và em ở cùng quận. Tôi hướng dẫn em tìm vài nhóm Facebook chuyên bán hàng online thực phẩm tươi sống lẫn chế biến sẵn trong quận, em đã “giải cứu” chồng con khỏi những món rau luộc, trứng chiên mà cả nhà ngán đến tận cổ.

Một cô em tôi quen trên mạng thì “kêu cứu” kiểu khác. Cô rành các nhóm mua bán online, nhưng nhà cô nằm trong khu vực bị phong toả có chốt chặn nghiêm ngặt, đội ngũ giao hàng không thể tiếp cận cư dân bên trong.

Trong lúc nhà gần như chẳng còn gì để nấu ngoài mì gói, phở, cháo ăn liền các loại và chưa biết xoay sở ra sao, tôi hỏi sao không mua online, nhờ họ giao tại các chốt bảo vệ, rồi nhắn ra lấy. Cô mới sực nhớ chuyện đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra, làm mấy đêm liền lo lắng không biết làm sao cải thiện bữa ăn cho cả nhà.

Dịch COVID-19 dường như khiến nhiều người lo lắng, hoang mang đến độ quên mất những điều đơn giản. Trong khi đa phần đàn ông dành phần lớn thời gian ở nhà bằng xem tin tức, thể thao hoặc cùng lắm là chăm giúp vợ mấy chậu cây, căn chỉnh lại vài món vật dụng, thì phụ nữ lại đóng vai thuyền trưởng để lèo lái con thuyền gia đình đi qua mùa dịch.

Làm sao các bữa ăn vẫn đủ chất dinh dưỡng giúp mọi người có sức đề kháng mà vẫn cân đối thu chi tiết kiệm, thực phẩm đa dạng, nóng sốt, tươi ngon là bài toán không phải phụ nữ nào cũng giải được. Dịch COVID-19, suy cho cùng cũng là công cụ “đo” độ vén khéo hay thô vụng của người phụ nữ mà cứ nhìn mức độ hài lòng của các thành viên trong gia đình thì biết.

