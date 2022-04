'Tôi lo MV mới của Sơn Tùng tác động tới tâm lý các con, dẫn tới quyết định dại dột khi gặp khó khăn'

MV 'There's no one at all' (tạm dịch: Không một ai cả) của Sơn Tùng MTP đang tạo ra cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội bởi nội dung ca khúc và hình ảnh bị cho là tiêu cực, nhạy cảm.