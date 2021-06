Rùng mình xem clip cháu bé trèo thang theo bố lên mái nhà bị hụt chân chơi vơi giữa thang

browser not support iframe.

Một đoạn clip do camera an ninh của nhà dân ghi lại được hình ảnh khiến ai nấy đều thót tim khi xem. Một người đàn ông được cho là ông bố, bắc thang tre trong sân để trèo lên mái nhà. Phía dưới chân thang cháu bé tầm 2 tuổi liền trèo lên theo bố. Khi bố lên tới mái nhà thì cậu con trai cũng leo lên hơn nửa thang, "sắp tới đích" thì bé bị hụt chân, hai tay bám chặt thanh ngang của thang.

Có lẽ do hoảng sợ cháu bé kêu lên nên ông bố mới nghe tiếng và vội vàng bước xuống thang để nắm lấy tay con. Cháu bé khi đó chỉ còn 1 tay bám vào bố mà thôi, người mẹ cũng vội vàng chạy từ trong nhà ra đỡ cậu bé "rơi tự do" xuống. Rất may cháu bé đã được bố mẹ phát hiện và giải cứu kịp thời.

Theo người chia sẻ clip, sự việc xảy ra ở Đài Bắc - Trung Quốc. Hiện, đoạn clip có sức lan tỏa rất lớn trên MXH, góp phần cảnh báo các bậc phụ huynh hết sức cẩn thận khi chăm sóc con nhỏ.

Nhiều người thấy "rùng mình", "thót tim", "nổi da gà" khi nhìn thấy cảnh tượng cháu bé lơ lửng tay bám vào thang.

"Trời ơi con còn nhỏ mà bố mẹ ẩu thế. May mà nó còn kịp bám vào thang, không dám tưởng tượng ra cảnh tiếp theo nữa";

"Tình huống quá nguy hiểm. Ông bố không phát hiện kịp thời thì không biết có chuyện gì nữa"

"Con đang tuổi tò mò, khám phá mà sơ sẩy cái là mệt lắm"

Không phải em bé nào cũng may mắn như em bé trong clip. Đây chính là một bài học cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi chăm sóc con nhỏ. Chỉ cần vài giây lơ là trẻ đã có thể đặt mình vào những tình huống nguy hiểm.

Trẻ nhỏ luôn có sự tò mò và muốn khám phá thế giới xung quanh, thường có hành động bắt chước người lớn. Do vậy, các gia đình có trẻ nhỏ nên luôn luôn để trẻ trong tầm mắt của mình.

Lam Giang

Clip: Facebook